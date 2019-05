A szlovák kormány ma dönt az eurós alapok szétosztásáról, valamint a határon túl élő szlovákok támogatásáról is. Határozat születik majd arról is, hogy a Szlovák Rádió és Televízió számára 21 millió eurós pénzösszeget ítélnek meg, de 70 milliós támogatást szánnak kutatási és fejlesztési célokra is. Ugyancsak tárgyalnak a tervezett külföldi utakról, valamint a Nemzeti Nukleáris Alap Kuratóriumának személyi kérdéseiről is.

A Szlovák Rádió és Televízió a Szlovák Köztársaság Kultuszminisztériumának javaslata alapján még 2019 első félévében az állami költségvetésből 21.381.120 eurót kellene, hogy kapjon. Ez mintegy mérséklése lenne annak az anyagi veszteségnek, amelyet a 2013-tól bevezetett szociális intézkedések okoztak. Ez annak következménye, hogy a koncessziós díjat lecsökkentetették a nyugdíjasok, a rászorulók, a súlyos egészségkárosultságban szenvedők esetében.

A kultuszminisztérium a Szlovák Rádió és Televízió teljes anyagi veszteségét 128.286.720 euróra becsüli. Az ennek kompenzációjára megítélt összeg az éves veszteséget fedezné.

„A Szlovák Rádió és Televízió az állami hozzájárulás nélkül nem tudná megoldani anyagi helyzetét, amely a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt bekövetkezett az elmúlt években” – indokolta a javaslatot a tárca.

Néhány miniszter a kutatásra szánt 70 milliós összegen kívül további 10 millió eurós támogatást javasol az Emberi erőforrások operációs programjára is.

A mezőgazdasági, a közlekedési, az oktatásügyi, a munkaügyi minisztérium, valamint a kormány befektetési és információs hivatalának alelnöke közös nyilatkozatban indokolják a támogatások szükségességét.

A kormány továbbá tárgyalni kíván a határon túl élő szlovákok, szlovák közösségek megsegítéséről is. A Külföldön élő szlovákok hivatala 2018-ban 543 projektjüket 1. 137.889 eurós támogatásban részesítette.

A miniszterek kivételesen kedden és nem szerdán üléseznek. Délután ugyanis Peter Pellegrini kormányfő és néhány miniszter Párizsba utazik, ahol május 22-én és 23-án az OECD miniszteri tanácsa tart tárgyalásokat, amelyen Szlovákia tölti be az elnökség szerepét. Az ülés témája a digitális információk széleskörű felhasználása és kihasználása lesz.

