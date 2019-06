A kassai Thália Színház és a Csavar Színház képviseli idén a felvidéki színeket a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján, amelyre június 21. és 29. között kerül sor.

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja 2018-ban tartotta jubileumi 30. évadát. Nyakó Béla igazgató portálunknak elmondta, a tavalyi program összeállításakor igyekeztek vegyíteni a három évtized során kialakult tradíciókat a 21. század kihívásainak megfelelő elemekkel, a szakmai közönség támasztotta igényeket a közönség elvárásainak figyelembe vételével. „A jubileumi évad után a minőségi hétköznapok ideje következik. Célunk változatlanul az, hogy megteremtsük a versengés lehetőségét a játszóhelyeink adottságainak megfelelő, határon túli magyar nyelvű előadások számára, a nagyközönségnek pedig – népszerű magyarországi együttesek részvételével – igényes szabadidő-programot kínáljunk” – árulta el az igazgató az idei célkitűzésről és programról.

A fesztivál programjába kerülő előadásokat Balogh Tibor szakíró válogatta. A versenyprogram válogatásának új szempontja, hogy kapjanak figyelmet és megbecsülést a színházak közötti együttműködés eredményeként létrejött előadások, ide értve a közös munka minden formáját.

Kisvárdán hosszú évek óta gond van a játszóhelyekkel, illetve annak hiányával. Az idén ismét a szervezők rendelkezésére áll a Zsinagóga felújított épülete, itt tervezik a fesztivál kamaratermi előadásait. A Művészetek Háza színházterme mellett megfelel stúdió- és nagy-nézőteres, zenés előadások tartására a Bagolyvár szabadtéri színpada is. A versenyprogramba tizenhárom előadás került be, ebből egyet a Bagolyvárban, 6-6 előadást pedig a Művészetek Házában és a Zsinagógában mutatnak be.

Ezek közül nemcsak a szakmai, hanem a nagyközönség számára is érdekes lehet a megnyitó ünnepség után kezdődő Sára asszony, mely a budapesti Nemzeti Színház és a marosvásárhelyi Spectrum Színház együttműködésében valósul meg, illetve a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Lila ákác című előadása. Kuriózum lesz a Maros Művészegyüttes, a Spectrum Színház és a Kisvárdai Várszínház közös produkciója: a közel ötven szereplő sajátos erdélyi hangvételben jeleníti meg Tamási Áron szellemiségét a Tündöklő Jeromos című előadásban, melyben a néptánc, a koreográfia kiemelkedően fontos szerepet kap. A színházak produkcióit a verseny-zsűri értékeli: Balogh Gyula újságíró, színikritikus; Bodó A. Ottó dramaturg, egyetemi docens; Tari Istvánné Czomba Magdolna középiskolai tanár; Németh Fruzsina Lilla friss-diplomás színházpedagógus és Rusznyák Gábor rendező.

A verseny-előadások mellett helyet kapnak a magyarországi társulatok, együttesek nívós produkciói is: a nyíregyházi színház Oscar, a Madách Színház Ügyes kis hazugságok, a Turay Ida Színház Cabaret, a Varidance Kármen, a debreceni színház A padlás, az Operettszínház Szeretni bolondulásig és a 100 Tagú Cigányzenekar nagykoncertje minden művészetkedvelő számára maradandó élménynek ígérkezik. Tavaly kiváló lehetőség nyílt a Coffee Tea Area teraszán az örömjátékra, a fiatal tehetségek bemutatkozására. Most sem lesz másként: Pindroch Csaba itt mutatja be az országszerte nagy sikert aratott Segítség, megnősültem! című önálló estjét, majd Szemerédi Bernadett várja zenés délutánjára a közönséget. A közönség megkülönböztetett figyelmére érdemes a záróünnepséget követő előadás: Jantyik Zsolt, Jantyik Csaba és a PG Csoport Ezüstbojtár című zenés játéka, mely igazi csemege zenében és gondolatban, humorral és komoly, elgondolkodtató történetekkel, szerelmes duettekkel, Petőfi Sándor versezetében megírt 26 énekkel, Fekete Péter rendezésében.

A Fesztivál – és az egész magyar színházi élet – megújulásának reményét a szervezők a most szárnyait bontogató, rendkívül tehetséges ifjú művészkorosztály összetartásában látják. Közös fellépéseik lehetőségeit növelendő, a fesztiválprogramba Hallgatói Mini-fesztivált illesztettek be, három művészeti egyetem (a marosvásárhelyi, a kolozsvári és az újvidéki) előadás-vetélkedőjét: Sam, avagy felkészülés a családi életre; Zabhegyező; We are shrewd!. Frissen végzett színészek játsszák majd Csurka István Deficitjét Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész rendezésében. A kolozsvári Váróterem Projekt fiataljai viszik színre a Liget című kortárs darabot, melynek író-rendezője a szintén új-generációs Botos Bálint. A színpadi alkotás lélektani folyamatait kutató Sardar Tagirovsky rendező – immár hagyományértékűen – harmadik alkalommal tart mesterkurzust Kisvárdán. Programjai egymásra épülnek, a most következő címe: Hybrid reinkarnáció (szerepvándorlások természete és szerepkeresztezések hídja), amelynek témája: minden színésznek titka és intim joga a szerepalkotás folyamatában a lényegi erők működtetése, megtalálása és elindítása. Ez a téma örök és a maga nemében sokszor tabu.

Kovács Dezső és Gyürky Kata kritikusok kritikusi mesterkurzust tartanak Milyen legyen a 21. század magyar színházi publicisztikája? címmel. Az első nap kivételével minden nap sor kerül majd a fesztivál népszerű fórumára; beszélgetésekre az előző nap látott előadásokról az alkotók és meghívott vendégek részvételével. Az előadásviták vezetésére Bodolay Gézát, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet frissen kinevezett igazgatóját kérték fel, de részt vesz majd Csuja László film- és színházrendező; Szabó Józsefné Dr. Pallai Ágnes főiskolai tanár; és reményeink szerint a magyar és külhoni magyar színházi élet számos, ismert személyisége: Árkosi Árpád, Csábi Anna, Keszég László, Freytag Orsolya, Kállai Katalin, Bóta Gábor és a Színházi Kritikusok Céhe Kisvárdára látogató tagjai.

Nyakó Béla beszámolt arról is, hogy 2018-ban a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Találkozója gyakorlati-tudományos programjaként, a Bethlen Gábor Alap támogatásával kerekasztal-beszélgetést tartottak az anyaországi és a határon túl működő színházak együttműködésének fontosságáról, feltételrendszeréről és a szerveződés pillanatnyi állapotáról. Ebben a fesztiváli évadban ismét megtartják a kerekasztal-beszélgetést, amelyen szeretnék számba veszik azokat a változásokat, amelyek – részben a kis-konferenciánk dokumentumának inspirációjára – a határon túli színházak támogatásában végbementek, megvitatják az együttműködés prototípusainak tekinthető, Kisvárdán színre kerülő előadások létrejöttének körülményeit, és javaslatokat tesznek a koprodukciós hajlam fokozására. A kerekasztal-beszélgetés moderátora Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója. Felkért hozzászólója Petneházy Attila színművész, az EMMI miniszteri biztosa. Résztvevői a koprodukcióban érdekelt, meghívott színházvezetők.

Ismét naponta megjelenik a 22. évfolyamába lépő Kisvárdai Lapok is, amely az előző nap előadásának kritikáit is tartalmazza (ennek digitális formátuma a fesztivál weboldaldalán is elérhető). Kiállítást is nyitnak, amely a 40 éves Vajdasági Tanyaszínház történetét mutatja be. A Magyar Szó és a Hét Nap archívumából származó fotókat Gergely József, Ótos András és Szabó Attila készítette. Az anyagot összeállította Bancsi Ildikó a Vajdasági Színházmúzeum és Topolya Község Múzeuma támogatásával, vezetője Gazsó Hargita muzeológus. A kiállítást Petneházy Attila miniszteri biztos június 21-én 18.30 órakor nyitja meg a Művészetek Háza kiállítóterében.

Két felvidéki előadás szerepel a versenyprogramban. 24-én, hétfőn 21.00 órától a Zsinagógában Bergman Jelenetek egy házasságból című darabját a Csavar Színház viszi színre Gál Tamással és Kiss Szilviával, míg másnap, 25-én, kedden 17.00 órától a Művészetek Házának színháztermében a kassai Thália Színház Ferdinand von Schirach Terror című darabját játssza.