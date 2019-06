A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis „Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) magyarországi és határon túli Tehetségpontok több mint 1000 tagot számláló hálózatából jelölések alapján választja ki évente a díjra a legméltóbb szakembereket, települések vezetőit, akik támogatják a tehetséggondozást. A MentorTT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács vezetője, a tavalyelőtti díjazott Hanesz Angelika a kiváló tehetségsegítő kategóriában jelölte kollégáját.

Tomolya Róbert matematika és informatika szakos tanár. 2010-ben a Magyar Géniusz Program keretében a „Mester és tanítványa” pályázaton elért kiemelkedő eredményért oklevelet vehetett át a Géniusz Országos Tehetségnapon. 2015-ben megkapta a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség díját a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért. 2016-ban Fülek város is elismerte tevékenységét a J. A. Komenský emlékplakettel az oktatás területén kifejtett eredményes, kiemelkedő munkájáért.

2014-ben majd 2018-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált kiváló tehetségpont minősítést érte el a Talentum Tehetségpont Fülek részére, melynek vezetőjeként fő célja a megfelelő informatikai tehetséggondozás a középiskolások számára.

Felkészíti a diákokat a hazai és nemzetközi versenyekre, algoritmikus gondolkodás felmérést készít tesztfeladatok segítségével, projektmunkát készít elő, bemutatják és megvédik azt. Részt vesznek a versenyeken, a diákokkal és az oktató tanárokkal konzultációt folytat. A informatikával kapcsolatos ismeretátadó, képességfejlesztő programokat fejleszt. Online felületen tartják a kapcsolatot, a feladatok kiosztását, megoldását, kiértékelését. Saját weboldalakat működtet, saját szervereken: www.i-skola.net, www.infoprog.net.

Utóbbinak, az Infoprog-nak, a Kárpát-medencei magyar középiskolák informatikai versenyének a főszervezője, megálmodója Molnár Lászlóval együtt, mely Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ukrajna részvételével valósul meg immár 24 éve. Ezen kívül több versenyt szervez, szakköröket vezet.

A Talentum Digitális Mágia bonyolítója, ahol a cél a középiskolai diákok digitális, matematikai, elektrotechnikai kompetenciáinak erősítése, intelligens kütyük, működtető programok készítése, Arduino, Raspberry Pi mikroszámítógépek programozása, vezérlése. Bekapcsolódik a robotprogramozás tehetséggondozó programba, felnőttképzést is folytat az interaktív tábla akkreditált tanfolyamon.

S talán még hosszan lehetne sorolni a sokrétű tevékenységét, együttműködési kapcsolatait, úgy mint pl. a Salgótarján-Fülek Térségi Mentor Tehetségsegítő Tanács (TT-700-002-494), az Interindustria Tudásközpont Alapítvány, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Rákóczi Szövetség, az Észak-Magyarországért Alapítvány, a Comenius Pedagógiai Intézet Szlovákia, a II. Koháry István Alapiskola, Fülek, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Területi Választmánya, Losonc szervezetekben kifejtett munkáját.

Tomolya Róbertet a Bonis Bona – Nemzet tehetségeiért díj június 6-i budapesti ünnepélyes átvételét követően kérdeztük.

Ön szerint melyik volt az a terület, ami miatt díjazták?

Ez nehéz kérdés, de úgy gondolom, hogy elsősorban az Infoprog verseny lehetett, amit 24 éve találtunk ki a kollégával, s azóta szervezzük. Ezen kívül még van két verseny, ami hozzám kötődik, a legújabb AlgoritMánia Verseny, amelyet az alapiskolák számára írunk ki. Ez is egy informatikai megmérettetés, illetve a Természettudományi Triatlon Verseny. Újdonság a Virtuális Programozó Szakkör is. Ezt pár éve találtam ki.

Hogyan kell ezt a Virtuális Programozó Szakkört elképzelni?

Dél-Szlovákia magyar alapiskoláinak tanulói számára hirdetjük meg. Itt is a célunk az informatikai tehetséggondozás. Az oktatás online felületen Office365 Teams program segítségével zajlik. Az a nagy előnye, hogy a diákoknak nem kell bejárni, s így még nyugat-szlovákiai diákjaink is voltak. Az adott napon este fél hattól hétig tartjuk a szakkört, virtuálisan vannak összekapcsolva a számítógépeink, s így látjuk, hogy hogyan oldják meg a feladatokat, s rögtön tudunk nekik segíteni. A segítőm az egyik volt tehetséges diákom Both Tamás, aki már egyetemi hallgató.

Gondolom, nem mindennapi alkalom volt a díjátadó.

Nagyon kellemes meglepetés volt. Egyrészt, hogy jelöltek, hogy gondoltak rám, ettől az ember mindig meghatódik. Az ünnepség nagyon felemelő volt, az EMMI államtitkár asszony és államtitkár úr is jelen voltak. Pozitív élmény volt. Köszönöm mindazoknak, akik a jelölésre méltónak találtak, valamint a tehetséges diákjaimnak, akikkel együtt dolgozhattam és dolgozhatok.

Miként találja meg a tehetségeket?

Nekem valahogy mindig vannak tehetséges diákjaim. Biztos szerencsém is van, de az első órán mindig azzal indítok, hogy mindenkinek megmondom, zseni vagy, s ezt tessék otthon is elmondani. Ugyanis mindenkiben van valami iránt tehetség, csak azt fel kell fedezni, s ki is kell hozni a diákokból. Próbálok odafigyelni, elsősorban a gimnáziumban tevékenykedek, de igyekszem az alapiskolák felé is nyitni. Természetesen nem mindenki váltja be a hozzáfűzött reményeket, de többnyire sikerül. Sőt olyan is volt már, hogy az egyik lánynál megtaláltuk a matematika és a művészet közti kapcsolatot, s esztétikus matematika címen nagyon szép munkát mutattunk be rengeteg helyen. Sok ügyes diákom volt az elmúlt harminc évben.

Milyen módszerei vannak, hogy a sikeres úton segítse a tehetségeket?

Elsősorban a foglalkozásokon, a Tehetségponton keresztül segítem őket. A szakköri tevékenység formában is találkozunk, de táborokban is részt veszünk, ahol az informatikai ismeretek gyakorlása, programozás, algoritmikus gondolkodás és kreativitás fejlesztésére a csapatmunka gyakorlására is lehetőségünk van. S ezek az alkalmak intenzívek, s egy hét alatt komoly előrelépést érnek el. A hétköznapokon pedig a versenyfelkészítések zajlanak.

A versenyeredmények közül melyikre a legbüszkébb?

Harminc évre visszamenőleg majd minden évben az 1-3. helyezéseket hozzuk el a különböző versenyekről, úgy mint az Infoprog Kárpát-medencei magyar középiskolák informatikai versenyéről, a Felvidéki Magyar Matematika Verseny országos fordulóiról, a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről, az Informatika olimpiász kerületi fordulóiról, a Matematikai olimpiász kerületi, országos fordulóiról, a Természettudományi Triatlon országos versenyről, a Zrínyi Ilona Matematika versenyről, a Zenit programozói versenyről. Bial Bence bekerült a Magyar Templeton Programba, ahová sok ezren jelentkeztek, de csak kevesen jutottak be. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy rengeteg informatikai mérnök végzett az elmúlt harminc év alatt, akik a világ minden tájékán megállják a helyüket.

Nyilván a szabadidejéből is nagyon sokat áldoz erre a sok versenyre és a felkészülésre.

Szeretném is ezúton megköszönni a családomnak, feleségemnek, hogy elnézőek. Itthon is rengeteget készülök, az új dolgok után mindig utána kell nézni. Matematikából óriási mennyiségű tananyagom van, de informatikából e-learninges képzéseim vannak, amit mindig fejlesztek, mert nem lehet azt használni, amit húsz évvel ezelőtt, de még azt sem, amit tíz éve. A közoktatásban a matematika kb. százévente változik, viszont az informatika száznaponta megújul. Igyekszem lépést tartani, sok konferenciára is járok, rengeteget tájékozódom, a jó módszereket, ötleteteket az interneten is keresem.

Szívből gratulálunk a munkájához, s kívánunk további sok sikert a tehetségekkel!