Mintegy két és fél évvel ezelőtt írtunk róla, hogy pár focista úgy kezdte el a felkészülést Csallóköznádasdon, hogy ott akkor épp nem volt csapat. Tették mindezt azzal a céllal, hogy újrainduljon a labdarúgás a faluban. Azóta tudjuk, hogy a projekt – a futball újraindítása – sikeres volt.

A csapat az első évben nagyon tartalékos kerettel is helytállt, a második évben pedig már hat győzelmet és három döntetlent szerezve jelezte, helye van a dunaszerdahelyi járási bajnokságokban. Az új, 2019/20-as szezonra már kétnyelvű csapatnévvel jelentkezett be. Ilyesmi eddig nem létezett a dunaszerdahelyi járási bajnokságokban, de ha körbenézünk az országos futballban, ott sem találunk erre példát, még a DAC csapata nevében sem. Arra van példa, hogy egyesek a címerük megváltoztatásakor belefoglalták az új dizájnba a csapat magyar nevét, mint legutóbb az STK Somorja.

Pedig jogilag ez lehetséges, ahogy bizonyítja a csallóköznádasdi csapat példája is.

„Sokan kérdezték, miért lesz jobb, ha a csapat nevében benne lesz a falu magyar neve is, miért nem foglalkozom inkább az eredményekkel, miért keltek feszültséget, és hasonlók. Először is, Csallóköznádasd magyar falu. Az, hogy most a mai Szlovákia területén van, egy dolog. De mivel a hatályos törvények szerint a polgári társulások neveiben nem tilos a magyar szavak, nevek használata, ezért szerintem az a minimum, hogy a falu nevét magyarul is leírjuk. Az én javaslatom a kizárólag magyar megnevezés volt, de ezt a vezetőség többi tagja nem támogatta. Viszont az dicséretes, hogy a kétnyelvű megnevezést igen“ – nyilatkozta a csapat elnöke, a somorjai Méry János, aki dédapja kapcsán kötődik a községhez, aki itt volt kántortanító, majd hozzátette:

„Szerintem minden csapatnak meg kellene lépnie ezt. Ez nem valami különleges lépés, hanem egy alapjog. A minimum, hogy a magyar települések csapatainak nevében szerepeljen azok magyar neve is. Ez olyan, mintha kérnünk kellene azt, hogy magyarul beszélhessünk. Igen, a Felvidéken élünk, a hivatalos nyelv a szlovák – egyébként ez sem helyes, hogy csak ez, mert minden fejlett európai demokráciában legalább régiónként hivatalos nyelv az adott nemzeti közösség nyelve –, természetesen ismerjük és használjuk a szlovákot, elfogadjuk, hogy ma ez a helyzet itt, de mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, és ne kérjék tőlünk, hogy magyar településeink nevét szlovákul használjuk.“

Ezzel megdőlni látszik az a tény, hogy nem lehet kétnyelvűsíteni a szlovák bajnokságokban szereplő csapatok neveit. Pár évvel ezelőtt egy somorjai kezdeményezésre már próbáltak magyar nevet használni, de a négy évig működő somorjai hobbicsapat az ötödik szezonjára már nem nevezett be, pedig akkor alapították meg a polgári társulást.

„2011-ben megalapítottuk az FC Friends Somorja 2006 nevű csapatot, s ezzel a névvel akartunk nekivágni a csapat 5. szezonjának, de ez akkor több dolog miatt sem valósulhatott meg. Ám amikor még volt rá esély, hogy indulunk, a szlovák szövetség a csapat neve mellé rendelte a Šamorín szót, jelezve, hogy a bajnokságokban szerepelnie kell a szlovák helységnévnek is. Száz szónak is egy a vége: aki teheti, írassa bele települése magyar nevét sportklubja nevébe, igaz, egy-két hivatalt meg kell látogatni, de túl lehet élni “ – fejezte be a csallóköznádasdi klub elnöke.

Mi pedig mi mást írhatnánk beszámolónk végére, mint azt, hogy egyetértve az elnök úrral, arra biztatunk mindenkit, használja anyanyelvét, faluja, városa magyar nevét minden körülmények között.