Még be sem fejeződött Magyarország legifjabb megyei társulata, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház számára a 2018/19-es évad, hiszen nyáron is megállás nélkül játszottak szerte a magyarlakta vidékeken, Budapesttől Szarvason át Jászberényig, a napokban a Budapesten megrendezendő Vidéki Színházak Találkozójára készülnek, de már javában zajlanak a szeptemberi bemutató, az Amit akartok próbái is. Ahogy az előző évadokban, az idén is több felvidéki színész játékára számítanak, így Jókai Ági lesz a Nem élhetek muzsikaszó nélkül egyik főszereplője.

A tavalyi évadban már 173 előadást abszolváltak (az előző évadbeli 122 után), s amíg az itthoni előadásaik száma 25, addig a határon túli szereplések száma 47 százalékkal növekedett – s egyre nagyobb a kereslet a társulat előadásai iránt – mondta el portálunknak Orosz Dániel menedzser, aki azt is megemlítette, hogy a tavalyi évadban mintegy 58 ezer néző látta a darabjaikat. A tavalyi év legnagyobb közönségsikerét a Lovagias ügy jelentette Koltai Róberttel a főszerepben, a szakma viszont a Pillantás a hídról című előadásukat fogadta be. A társulat elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiemelt minősítését, míg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete Príma-díjjal ismerte el munkájukat.

Az idei évad a színház névadója, Zenthe Ferenc születésének a 100. évfordulója jegyében zajlik majd, de már készülnek 2022-re is, amikor Salgótarján várossá válásának a 100. évfordulóját ünnepli, s akár egy önálló darab bemutatásával is szeretnék meglepni a város lakóit.

Az előttük álló évadra kilenc bemutatóval készülnek, s megcélozzák a 180 előadásos határ átlépését is. Az első bemutatójuk az Amit akartok lesz, amelyet szeptember 20-án mutatnak be a színművészetit a napokban elvégzett Tarnóczi Jakab rendezésében, aki itt kezdte el bontogatni a szárnyait annak idején, s akit a színikritikusok jelöltek az év legígéretesebb tehetsége díjára is.

Az Amit akartok Shakespeare Vízkereszt című darabjából készült, Malvolio szerepét Kaszás Gergő alakítja. Tarnóczi előző rendezése, Az eltört korsó szerepel a Vidéki Színházak Találkozóján, szeptember 3-án nézhetik meg a budapesti Thália Színházban, de elsején 18 órától látható lesz Salgótarjánban is.

A színház az idén is együttműködik a Váci Dunakanyar Színházzal, de együtt dolgoznak a Soproni Petőfi Színházzal és a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal is, ahogy a Nógrád Táncegyüttessel és a Dűvő Zenekarral is készítenek ismét közös előadásokat.

Idén hagyományteremtő szándékkal az évadnyitó társulati ülés után kivonultak a színház előtti térre, ahol a nagyközönséggel találkoztak. Vastaps díjas színművészek – Albert Péter, Jakab Csaba, Csernák János és P. Kerner Edit – közreműködésével átadták az közönség által megszavazott évad díjait: így a legjobb meseszínház a Bandart Ann-Droid előadása, a legkiválóbb gyermekelőadás díját a szécsényi Andi Színjátszói kapták a Valahol Európában színreviteléért, a legjobb ifjúsági előadás a váciak Bakos Kis Gábor által rendezett Művészet című előadása, a legjobb vendégelőadás a József Attila Színház Vándor Éva játszotta Shirley Valentine-je lett, a legsikeresebb saját előadásnak a Kis Domonkos Márk rendezte Pillantás a hídról bizonyult. Az előadás egyik főszereplője, Kökényessy Ági érdemelte ki a legjobb női alakítás díját, míg a legjobb férfi színésznek a Lovagias ügy főhősét, Koltai Róbertet választották.

A díjátadás után kisebbeket és nagyobbakat számtalan vigasság és figyelemfelkeltő várta, többek között fellépett Németh Anna, Ladányi Júlia, Hunyadi Máté, Bozó Andrea, Kaszás Gergő, Mikó István, Darvas Ferenc, Koltai Róbert, Erdélyi Gábor és Jókai Ági is.