Az érsekújvári Pál Ádám a prágai Károly Egyetem Jogtudományi Karának ötödéves hallgatója lesz szeptembertől. Már másodszor nyerte el a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. A program jótékony hatásairól kérdeztük.

Miért döntött a csehországi egyetem mellett?

Több ismerősöm volt Csehországban és Szlovákiában is, akik részéről pozitív visszajelzést kaptam általánosságban a csehországi egyetemekről, és konkrétan a Károly Egyetemről is. Az egész egyetem és az oktatók modernebb felfogásúak, nyitottabbak, közvetlenebbek a diákok iránt. A diákoknak nagyobb beleszólásuk van az oktatásba, s a tapasztalataim is pozitívak.

Hol találkozott az ösztöndíjfelhívással?

Dolgozom egy szlovákiai magyar egyetemista szervezetben, a Diákhálózatban, ahová eljutnak a különböző ösztöndíjfelhívások több országból. Az egyik ismerősöm bukkant rá, ő küldte el, hogy ez a külhoni jogászoknak szól. Én vagyok az egyetlen jogászhallgató, aki aktívan tevékenykedik a szervezetben, így továbbította nekem, így jutott a tudomásomra.

Hogyan történt a pályázás?

A pályázatot augusztus végén írják ki a következő akadémiai évre, és szeptember végéig lehet beadni a jelentkezést. A megvalósítási időszak egy egész évet felölel, de teljes elfoglaltságot csak a négyhetes szülőföldi és a szintén négyhetes magyarországi szakmai gyakorlat során igényel a program. A jelentkezéskor természetesen ki kell fejteni, miért szeretnénk elnyerni az ösztöndíjat, valamint csatolni kell egy életrajzot, iskolai igazolásokat, egy rövid szakmai esszét és egy ajánlólevelet. A pályázás előfeltétele, hogy jelentkezéskor legalább két félév legyen teljesítve jogi szakon.

Mire irányul a program?

Elsősorban arra, hogy fejlesszék a külhoni magyar joghallgatókat, hogy kicsit megismerjék a magyar szakterminológiát, szakmai kapcsolatokra tegyenek szert Magyarországon vagy a többi külhoni országban, valamint gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. A szakmai gyakorlatokon kívül az év során néhány szakmai feladatot kell teljesíteni, aktuális jogi kérdésekről kell esszéket írni, például a mesterséges intelligencia, vagy a kriptopénznemek hatásáról a jogrendre.

Milyen gyakorlatokat és hol kell teljesíteni?

A tanév során minden ösztöndíjasnak egy hónap szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a szülőföldjén és egy hónapot Budapesten. A budapestit ügyvédi irodáknál töltjük, ezt a pályázat kiírója – a Bethlen Gábor Alapkezelő – szervezi meg, szállást is biztosít, erre mindig a nyár folyamán kerül sor. Dolgozunk is és gyakorlatot is szerzünk, ez nagyon hasznos. A gyakornokok ilyenkor együtt, egy kollégiumban laknak. Így kapcsolatba kerülünk a többi gyakornokkal, valamint a munkahelyeken helyi egyetemistákkal is, akikkel tapasztalatot cserélhetünk, összehasonlíthatjuk, hol miként folyik az oktatás és milyen a jogászmunka. A szülőföldi gyakorlat bármikor teljesíthető az év során, bármilyen munkahelyen, ahol érdemi jogi munkát lehet végezni, ennek nem kell feltétlenül ügyvédi irodának lennie. Ezt viszont az ösztöndíjasok maguk intézik.

Önt mi vonzotta a jogi pálya felé?

Én inkább humán beállítottságú vagyok, s úgy ítéltem meg, hogy ha már humán irány, akkor a jog az, amivel széleskörű lehetőségeim lehetnek az elhelyezkedésre, valamint az általános átlátást illetően is sokat tud nyújtani ez a szakma. Később rájöttem arra is, hogy túl kevés magyar fiatal választja Szlovákiában a jogi pályát, ezért is örülök, hogy így döntöttem. Ez a pályázati lehetőség pedig nagy motivációt jelenthet másoknak is.

Milyen állást képzelne el magának?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon elismerem a bírókat, mert nehéz munkát végeznek, és sok jogásznak a bírói munka jelenti a karrierje csúcsát. Én az elején viszont beérném az ügyvédi munkával. Az a tervem, hogy ha befejezem az iskolát, elvégzem a bojtárságot és utána ügyvédként folytatom.

Mit vár az idei ösztöndíjtól?

Azt remélem, hogy még több felvidéki hallgató pályázza meg a lehetőséget. Ugyanis két éve egyedüli felvidékiként vettem részt a programban, tavaly pedig ketten voltunk. Minden évben hét hallgatót várnak a Felvidékről, s érdeklődés hiányában az ő helyüket erdélyiekkel vagy délvidékiekkel töltik fel, s ez nem jó jel a magyarországi szervezők felé sem. Szlovákiából tehát nincs túljelentkezés, s akiben van akarat és motiváció, szinte biztosan elnyeri az ösztöndíjat. Kiemelkedően fontos, hogy mindenki ossza meg jogászhallgató ismerőseivel ezt a pályázati lehetőséget, ugyanis nagyszerű lehetőség gyakorlati tapasztalat és anyagi támogatás terén is.

A Bethlen Gábor Alapkezelő augusztus végével írja ki a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának pályázati felhívását a következő Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, mely egy akadémiai évre szól, októbertől szeptemberig.

Összesen 30 hallgató részesülhet ösztöndíjban: Erdélyből 11, a Felvidékről 7, a Vajdaságból 4, Kárpátaljáról 3, Horvátországból 1, a Muravidékről 1, a diaszpórából pedig 3 diák kaphat támogatást tanulmányaihoz. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók 12 hónapon keresztül összesen 600 ezer forintot kapnak, a pályázat teljes kerete 18 millió forint.

A külhoni magyar jogászok támogatásával a magyar kormány a külhoni magyar közösségek jogi gyarapodását kívánja elősegíteni.

A pályázók az ösztöndíj időtartama alatt kétszer négyhetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, munkájukat az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti. Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet a lehetőségre, hiszen a pályázat célja a magyar gazdasági jogászképzés fejlesztése a külhoni magyar területeken.