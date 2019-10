Második alkalommal szervezte meg a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás a Nők a közéletben elnevezésű szabadegyetemét október 4-én és 5-én Dunaszerdahelyen. A 2015-ben megalakult szervezet szakmai kérdésekkel foglalkozott a kétnapos rendezvényen.

Október 4-én reggel Neszméri Tünde, a Femine Fortis elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Elmondta: fontosak az ilyen találkozók, hiszen mindannyiunkat érintő kérdésekről esik szó. Utána a szervezet alapító elnöke, Bauer Edit volt európai parlamenti képviselő adott elő. Előadásában egy júniusban elfogadott, azokat a minimumokat meghatározó irányelvről szólt, melyeket az Európai Unió ajánl a tagállamoknak a családpolitikai támogatások terén.

Az ajánlás kötelezi a tagállamokat, hogy 2022. augusztus 2-ig léptessék életbe a megfogalmazott szabályokat, többek között a tíznapos apasági szabadság bevezetését a gyermek megszületése után. A kisgyermekes szülők számára biztosítják a rugalmas munkafeltételek kérelmezési jogát gondozási feladataik elvégzése céljából. A vészhelyzet esetén adható szabadnapokat is szabályozza az irányelv.

A munka és a családi élet összehangolása

Bauer Edit után Illés Kádek Kata pedagógus, szociológus, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság nemi esélyegyenlőség projektjének szakmai vezetője ismertette a Nemek közti esélyteremtő stratégiák fejlesztése nemzetközi együttműködésben projekt eddigi eredményeit és tapasztalatait, amelyben a munka világa és a családi élet összehangolását kutatják Magyarországon, Szlovákiában és Szerbiában. A pályázatban két szlovákiai és két szerbiai partnere van a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak, a Felvidékről a Compass Strekov és a Révkomáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Szerbiából a Tisza Néptáncegyüttes és a Wemsical Serbia.

A projekten belül több olyan vállalatot meglátogattak, ahol édesanyák is dolgoznak, s azt tapasztalták a HR-munkatársak, hogy az édesanyák megbízható munkaerőnek számítanak. Vannak olyan munkahelyek, ahol kifejezetten anyasorok működnek, és az édesanyák saját maguk osztják be az idejüket. Magyarországon olyan munkahelyek is vannak, ahol bölcsőde is működik, illetve olyan gyermekszoba, ahol felügyelnek a gyermekekre, amíg az édesanya dolgozik.

Schmelcz Gézáné Ildikó, a komáromi Kemence Egyesület vezetője az egyesületüket mutatta be, ahol a gyermekek, családok megtalálják a lehetőséget a boldogulásra. Mivel Schemcz Ildikó nem vehetett részt a rendezvényen, videóüzenetben mesélt a Kemence Egyesület indulásáról és eredményeiről, amelyen belül fogyatékkal élőket és fiatal édesanyákat is támogatnak.

Mindig van kiút

A pénteki előadások sorát Puss Sándor jezsuita szerzetes zárta, aki a függőségekből való gyógyulásról szólt. Az atya szerint sok esetben az édesanyák, illetve a szülők taszítják gyermekeiket a szenvedélybetegség útjára, oda nem figyeléssel, önzéssel.

Van azonban kiút, az egyik a családterápia, aminek köszönhetően a gyermekek a gyógyulás útjára léphetnek. A másik út, hogy a már beteg fiatalt, kiszakítva a családi környezetből vagy az utcáról megmentve, intézetben kezelik. Több olyan csoport van, ahol a fiatalok önellátóak, ahol munkaterápiát alkalmaznak, illetve a már gyógyult emberek adnak tanácsokat az újonnan az intézetbe kerülőknek. Puss atya kiemelte: a gyógyulás hosszadalmas és fájdalmas is lehet, de sikereket lehet elérni, ha időben képes lépni a család, vagy az érintett.

Segítség, anyanyelven

Október 5-én délelőtt a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatról adott elő Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója. A felvidéki szolgálat még 2016-ban indult el, s azóta sokat fejlődött, hiszen idén tavasszal 11 felvidéki önkéntes is bekapcsolódott a programba, akiket sikerült kiképezni. A hálózatot tovább szeretnék fejleszteni, de ahogy Hideghéthy Andrea mondta, van, aminek idő kell, hiszen az is három évig tartott, míg elérték, hogy csallóközi önkénteseket is bevonjanak.

A Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat indulásakor a kárpátaljai szolgálat nevét vették kölcsön, ott ugyanis már működött a szolgáltatás. Akkor azt fogalmazták meg, jó lenne, ha Kárpát-medenceivé nőné ki magát a szervezet, s mára ez az álom is valóra vált, hiszen a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) Országos Találkozóján szeptember elején bejelentették annak létrehozását.

Hideghéthy Andrea kiemelte azt is, hogy minden nehézség ellenére szükség van a szolgáltatásra, és nagyon fontos, hogy az emberek az anyanyelvükön fordulhatnak segítségért, bár hozzátette, az önkéntesek, akik felveszik a telefont, nem tudnak diagnózist felállítani, nem helyettesítik a pszichológust és a pszichiátert, mégis segítenek, azzal, hogy meghallgatják a problémákat és beszélgetnek a betelefonálóval.

A családbarát munkahely motiváló

Család vagy karrier? – még mindig ez a kérdés! címmel tartott előadást Németh Gabriella, a Femine Fortis elnökségi tagja, a Magyar Közösség Pártja alelnöke. Szlovákiában az esélyegyenlőség törvényileg garantált, de csak formálisan van jelen – mondta Németh Gabriella.

A szakirodalom szerint a a családbarát politika előnyei, hogy a dolgozó azonosul a céggel, hogy a munkavállaló kezdeményező, ötletekben gazdag, lojális és büszke a munkahelyére, s pozitív képet fest a cégről. A családbarát politika motiválja a dolgozót, ennek köszönhetően jobb teljesítményt nyújt, így gyorsul a gazdasági növekedés, s ezzel együtt nő a haszon is. Szlovákiában a helyzet ma inkább intuitív, mint tudatos.

A családbarát munkahelyek kialakítása és a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának megvalósítása mindannyiunk számára nagy kihívás – mondta Németh Gabriella, aki szerint nagy igazság, amit a munkapiac és a foglalkoztatáspolitika szlovákiai szakértője, Eva Rievajová mondott: „A nők helyzete a társadalomban az egész társadalom életminőségének indikátora.“

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.