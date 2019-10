Naplemente, párját váró dámvad, „aligruhában” mutatkozó hölgy, zöldes mocsárban békára leső gém – nos, mindezek szépen megférnek egymás mellett a nagybalogi Csuvaj Tamás fényképezőgépe előtt.

Amíg a hölgymodelleket ő irányítja, egy-egy állatportrénál bizony néha heteket is el kell vesztegetnie, s így sem biztos a siker. A tájfotózásra a legideálisabb az ősz, amikor a táj a szivárvány minden színében pompázik.

A beszélgetésünk viszont úgy jött össze, hogy az ősz épp a kellemetlenebbik arcát mutatta – kitartóan esett az eső.

Erdésznek készült, hiszen a papója is az volt, de Selmecbányára nem vették fel – meséli a kezdetekről Csuvaj Tamás, aki végül péknek tanult ki. S a szakmájában is dolgozott évekig, de mivel gondjai vannak a hőség elviselésével, orvosi tanácsra kénytelen volt szüneteltetni annak gyakorlását. Ahogy mondja, édesapja, aki mészáros, Várgedéről nősült Nagybalogra, édesanyja a kastélyban főz, amely most mentális betegek otthonául szolgál.

Bátyja fodrásznak tanult ki, s hosszú évekig saját fodrászműhelye is volt Rimaszombatban, de mára rá kellett jönnie, egyre több fodrászat működik a városban, s bizony közülük nem egynek, így neki is, le kellett húznia a redőnyt. Most vasutasnak szeretne állni, az életfogytig tartó lehetőségnek tűnik, s mivel családja van, ez nem is annyira mellékes.

Bár az erdészet nem jött össze, a hagyomány kötelez alapon az erdő szeretete múlhatatlan, s mivel állítása szerint egy legyet sem tudna megölni, maradt az úgymond „vértelen vadászat” (Bécsy László), a táj megörökítése.

„Mintegy négy éve vettem az első gépemet, de csak egy évig használtam, ugyanis nem voltam vele elégedett.”

Tükörreflexes gép volt, sok pénzt kellett beleölni, így gyorsan lecserélte egy immár teljesen professzionális gépre. Ahogy sokan mások, ő is autodidakta módon tanulta ki a fotózás alapjait, de ma már videókat is készít.

Sokat segített pár jó barát, így a ma már a régióban (el)ismert Kresnye András is, akivel sokat voltak kint a természetben is fotózni. Amíg a modellt beállítja az ember, s ő irányítja a fotózás menetét, addig ez a természettel fordítva van. Nagyon sok függ az időjárástól, s maguktól az állatoktól is. Sokszor hetekig is kell várni egy-egy alkalmas pillanatra, s hiába a rejtekhely, hiába fújja be magát vadászatkor is használatos spray-vel az ember, a siker így is nagyon kétséges.

„Előfordult már nem egyszer, hogy hosszú órákon át tartózkodtam a rejtekhelyen, az időjárás is megfelelő volt, mégis semmi. Kresnye Andrással többször is voltunk kint együtt, de ő aztán megunta” – mondja nevetve, de gyorsan hozzáteszi, mindenki másban jó.

Az ő példaképe a tájfotózásban egyébként Máté Bence, aki nagyon sok példával szolgál arra, hogy az állatfotózás megfelelő adrenalinnal jár. S nemcsak türelmesnek kell lenni, volt, amikor a kijelölt területről a vadászok zavarták el, s az sem mindegy, melyik évszakban fotózunk.

„Nem tagadom, a legkedvesebb évszakom az ősz, amikor a természet csodálatos színekben pompázik, s legkevésbé a nyarat szeretem, amikor minden zöld” – teszi gyorsan hozzá. Egy biztos, kitartás kell hozzá, s ha sikerül is a felvétel, nem kevés utómunkára is szükség van, hiszen az a lényeg, hogy a középpontban a fényképezendő állat legyen.

Tamásnak megvannak a kedvenc helyei, nem messze a házuktól van egy mocsár, ott dolgozik a legszívesebben. De egyre jobban szereti a makrofotókat is, bár, ahogy mondja, a botanika és a zoológia terén vannak még hiányosságai, s például egy-egy rovar esetében nem mindig tudja megmondani, mi is van a képen.

Az állatfotók mellett szívesen örökít meg modelleket is. Ez sem egy könnyű műfaj errefelé, hiszen eléggé álszent világ ez, s modellt sem könnyű találni.

Nem egyszer tett már közzé hirdetést a közösségi hálón, hogy modellt keres, de távolabbi tájakról előbb jelentkeznek, mint a környékről.

Voltak, akik házhoz jöttek, ki is alakított egy ministúdiót otthon, de nem egyszer ő megy házhoz. „Láthattuk a napokban Kresnye András barátom esetét, akinek betiltották a kiállítását, s csak második nekifutásra sikerült azt megrendeznie” – említi a szomorú példát.

„Ezen a vidéken nincs értelme aktot fotózni, ugyanis esély sincs arra, hogy ezeket kiállítsam” – jegyzi meg.

Neki kiállítása viszont még nem volt, csak az egyik közösségi oldalon, a Facebookon van saját oldala, ahol láthatjuk a képeit. „Voltam már egy-egy esküvőt is fotózni, de bevallom őszintén, ez nem igazán az én műfajom, viszont szívesen megmutatnám már a táj- és állatfotóimat egy kiállításon” – zárja a beszélgetésünket, s közben alig várja, hogy elálljon az eső, mert nyakunkon az ősz, hullanak a levelek, s ezer színben pompázik a természet.