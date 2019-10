Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén sajtóértekezlet keretében jelentették be, hogy a pozsonyi Incheba vásárközpont területén november 7-től 10-ig tartó Bibliotéka Könyvvásár díszvendége Magyarország lesz. A sajtótájékoztató bevezetőjében Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója hangsúlyozta, díszvendégnek lenni megtiszteltetés és kihívás is egyben, s Magyarország ezeknek minden bizonnyal eleget is tesz ezen a rangos rendezvényen.

Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete beszédében elmondta, hogy Magyarország és Szlovákia között egyre több a kapcsolódási pont, amely mélyíti egymás megismerését és elfogadását. A könyvvásár mindig ünnep, a nagykövet úr ezt érzékelte már egyetemista korában is, amikor a budapesti könyvhetek idején igyekeztek megvásárolni valamennyi, akkor kiadott kötetet. És úgy véli, ezzel ugyanígy van Szlovákia lakossága is, örülnek, ha kézbe vehetik a még szinte nyomdaszagú könyveket.

Magyarország először lesz díszvendége a pozsonyi könyvvásárnak és a nagykövet bízik benne, hogy az itteni könyvbemutatók, de az ehhez kapcsolódó rendezvények is hozzájárulnak a magyar kultúra még szélesebb bemutatásához.

Tapasztalata szerint a magyar irodalom, a magyar kultúra specifikus, nem mindig, nem mindenki és nem mindenhol értik. Ám reménykedjünk benne, hogy azok az alkotások, amelyeket a közelmúltban lefordítottak szlovák nyelvre és most a nagyközönség elé kerülnek, érthetőek lesznek és általuk a magyar irodalom még közelebb kerül a szlovák olvasókhoz.

Rigó Konrád, Szlovákia Kulturális Minisztériumának államtitkára arról szólt, hogy nagyon fontos a két ország közötti jó kapcsolat, szoros együttműködés, de egymás tisztelete is. Ehhez meg kell ismernünk egymás értékeit és kultúráját. Majd elmondta, hogy

2016-ban Szlovákia volt a Budapesti Könyvhét díszvendége, számos szlovák szerző magyarra fordított művét mutatták be nagy sikerrel

és már akkor megkezdődött az a diplomáciai folyamat, amelynek eredményeképpen idén Magyarország kapta a díszvendég tisztét a pozsonyi könyvvásáron.

Magyarország évente mintegy tizenkét alkalommal szerepel a világban különféle könyvvásárokon. Magyar részről hathatósan támogatják a külföldi megjelenést, így van ez most is – erről Schőberl Márton, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára beszélt a sajtótájékoztatón. Ezekkel a külföldi megjelenésekkel kettős céljuk van, egyrészt a szakmai kapcsolatépítés, a kiadók, az üzletek számára lehetőséget teremteni a kapcsolatteremtésre. Másrészt pedig a széles olvasóközönség számára bemutatni a magyar irodalom legújabb termését, illetve klasszikus remekeit és még több olvasót szerezni. Most erre számítanak Pozsonyban is, hiszen a magyar bemutatkozásra 56 négyzetméteres terület áll majd rendelkezésre, kávézóval kiegészülve, ahol alkalom adódik beszélgetésekre, találkozókra.

A könyvkínálat pedig ugyancsak színes és gazdag, többek között olyan szerzők szlovákra lefordított műveit vonultatják fel, mint Dragomán György, Hamvas Béla, Kerékgyártó István, Nádas Péter, Szabó T. Anna, de helyet kapott a kínálatban Balassi Bálint, illetve Petőfi Sándor kötete és a felvidéki szerzők alkotásai is.

Schőberl Márton kiemelte, hogy a vásár ideje alatt tizennyolc kulturális programra kerül sor. A város különböző helyszínein lesz filmvetítés, színházi előadás, zenés műsor, folyóirat-bemutató is.

Az Incheba Rt. szóvivője, Martina Macková kifejtette, hogy a Bibliotéka Könyvvásárra immár 27. alkalommal kerül sor és azóta sok embert sikerült általa megnyerni a kultúra, az irodalom ügyének, a könyv, az olvasás szeretetének.

Tavaly 45 ezer ember volt kíváncsi a rendezvényre, az idén még több látogatóra számítanak. Magyarországon kívül Lengyelország, Csehország, Oroszország, Románia is bemutatja újdonságait.

Martina Macková különösen fontosnak tartja, hogy a gyerekeket okosan terelgessék az olvasás, a könyvek, a kultúra megbecsülése és megszerettetése felé. Ezért szerveznek nekik vonzó programokat, így egyebek mellett találkozókat, beszélgetéseket sikeres szlovák költőkkel, írókkal.

Miroslava Vallová, az Irodalmi Információs Központ igazgatónője beszámolójában arra hívta fel a figyelmet, hogy szomszédokként sem mindig értjük egymást, egymás gondolkodását, pedig ez lenne az alapja a kölcsönös tiszteletnek. Szerinte ezért fontos az irodalmi művek esetében a színvonalas fordítás, a művek pontos átültetése egymás nyelvére. Külön örömét fejezte ki, hogy az eddig lefordított alkotások mellé most újabbakat tudnak felsorakoztatni.

Miroslav Bielik, a Szlovák Írók Társulásának elnöke szintén örömmel üdvözölte, hogy Magyarország lesz a pozsonyi könyvvásár díszvendége, hiszen a két nép az irodalmon keresztül mindig kapcsolatban állt egymással. Ezzel összefüggésben felidézte Pavol Országh Hviezdoslav Petőfi-fordításait, de elmondta azt is, hogy most jött haza a belgrádi könyvvásárról, ahol egymás mellett sorakoztak a magyar és a szlovák irodalom legjobb alkotásai. Kiemelte, hogy

a pozsonyi könyvvásáron lesz a bemutatója annak a versantológiának, amely 25 kortárs magyar költő verseinek szlovák fordítását tartalmazza és amelyet Všetko je poézia címmel jelentettek meg.

Talán nem véletlen a kötet címe – Minden költészet – a versek, a líra ugyanis reneszánszát éli. Mintha az emberek rádöbbentek volna, hogy a sok műszaki vívmány mellett nem haszontalan a szépség, a líraiság, az érzelem sem.

Az Incheba vásárközpont területén megvalósuló Bibliotéka Könyvvásár bőven tartogat majd szellemi, lelki táplálékot, érdemes lesz kilátogatni oda november 7. és 10. között. A gazdag kínálatban való eligazodást programfüzet is segíti, és megfelelő információk találhatók a www.incheba.sk internetes oldalon is.