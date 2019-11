Mátyusföldi történetekkel bővült a Kukkók Polgári Társulás internetes játéka, a Csallóközi Históriák, így elindult a Felvidéki Históriák. A Bethlen Gábor Alap, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően közel 120 új történet került fel a www.historiak.sk oldalra.

Az interneten játszható játék az iskolás gyermekek számára készült. Regisztráció után a Csallóköz és Mátyusföld illusztrált térképén találják magukat a játékosok.

Településeket, majd azokhoz tartozó, izgalmasnak, viccesnek vagy éppen rémisztőnek ígérkező történeteket választanak, amelyek végén kvízkérdésekre kell válaszolniuk.

Jutalmul pontokat és különböző, érdekesebbnél érdekesebb jelvényeket szerezhetnek. A ranglétrán felfelé haladva pedig egészen a Felvidék Krónikása elismerésig juthatnak. A történetek mellett több újdonság is került a játékba: a játszani vágyók az idei évtől már a Facebook-fiókjukon keresztül is be tudnak regisztrálni, valamint immár csapatokat is alkothatnak, hogy közösen gyűjtsék a pontokat.

A készítők továbbra is fenntartják a játék bővítésének lehetőségét, és várják olyan mátyusföldi történetek beküldését, amelyekre nekik eddig még nem sikerült rábukkanniuk.

A Felvidéki Históriák új, mátyusföldi régiója bárki számára elérhető, de elsősorban a mátyusföldi alapiskolásokkal szeretnék megismertetni és megszerettetni, megerősítve ezzel a gyermekek kötődését szülőföldjükhöz és anyanyelvükhöz.

A játék készítőinek hosszú távú célja, hogy idővel a teljes szlovákiai magyar régió mondahagyományát feldolgozzák játékos formában és ismeretterjesztő, szórakoztató céllal tegyék közkinccsé.