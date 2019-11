Több felvidéki portál is tudósított arról, hogy csütörtökön, a somorjai önkormányzat képviselő-testületi ülésén egy kisebb vita alakult ki a helyi református templom tövében építendő lakóház miatt a helyi MKP-s képviselők között. A somorjai önkormányzat Felvidéken a „legemkápésabb” testület (19 képviselőből 18 mkp-s), ha a településen élő magyarok számát tekintjük, hiszen egyes becslések szerint már pár éve a szlovákok vannak többségben a városban, mely mára végvárrá vált.

A testületi ülésen viszont csak arról volt szó, hogy a szóban forgó építményhez a beruházó azt kérvényezte a városi testülettől, helyezzék át a közműveket, hogy kezdhesse meg az építkezést. Maga az építkezési engedély 2008 óta érvényes és betartja az akkor hatályos területfejlesztési terv paramétereit.

A somorjai Via Nova elnöke, Méry János, aki a helyi Csemadok vezetőségi tagja és önkormányzati képviselő is egyben, ennek ellenére felszólalt a tervezett beruházás ellen, felszólalásával pedig nem aratott egyértelmű sikert egyes képviselőtársai körében.

Szerkesztőségünk most az egész felszólalást közli:

„Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim, Hölgyeim és Uraim!

Eredetileg az volt a célom ezzel a felszólalással, hogy rávegyem a tisztelt kollégákat, ne szavazzák meg ezt a programpontot. De ma mégsem kérem ezt nyíltan.

Először is tisztában vagyok azzal, hogy egy polgármester és egy képviselő-testület az előző ciklus polgármesterének és képviselő-testületének jogutódja, így például egy bármilyen per esetén az új polgármester felel a régi bűneiért, tetteiért is.

Azzal is tisztában vagyok, hogy a református templom mögött tervezett épületnek 2008 óta van érvényes építkezési engedélye.

Azt is tudom, hogy Polgármester úr és tárgyalódelegációja megpróbált Somorja városa számára jobb, előnyösebb verziót kitárgyalni, ami sajnos csak nagyon kis mértékben sikerült, főleg amiatt, mert a város kezében szinte semmilyen aduász nem volt a beruházóval szemben.

Mindezek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor nem számít sem párt, sem jóindulat, sem pedig az, ha a mondanivalóm nem fog tetszeni valakinek. És ez egy ilyen helyzet, ugyanis szakrális építményeket több emeletes lakóházakkal körülvenni a kommunista, bolsevik időkben volt szokás, ahol lábbal tiportak mindent, ami keresztény, ami nemzeti, és ami valamilyen módon a tradícióhoz volt köthető.

Wass Albert egyik utolsó videójában mondja ki, hogy az 50 év kommunista uralom alatt néppé gyúrták a nemzetet, mely nem törődik semmi mással, csak, hogy jól keressen, s jól éljen. És ezért hajlandó feláldozni a nemzetiségét, a kultúráját, a tradícióit.

Szóval, ha a 21. század elején akar valaki több emeletes lakóházzal körbeépíteni, s ezáltal eltakarni egy ezeréves szakrális épületet, jelen esetben egy templomot, akkor az teljesen megegyezik azzal, mint amikor a kommunisták csinálták ugyanezt.

Dunaszerdahelyen a 70-es években lerombolták a Szent György templom körül lévő több száz éves köztemetőt, s a templomot pedig kilencemeletes toronyházakkal építették körül. Persze akkor is megmagyarázták a dolgot azzal, hogy munkások kaptak benne lakásokat, mivel megfelelő módon építették a szocializmust.

Fel lehetne tenni a költői kérdést, vajon miért ragaszkodik egy ilyen építményhez egy olyan somorjai beruházó, aki Somorjától szinte csak is kizárólag kapott, s ha adott is, gyakorlatilag akkor is kapott, és azt is, miért nem képes tisztelni Somorja ezeréves múltját.

Tisztában vagyok azzal, hogy magáért az építmény megépítéséért nem felel a város jelenlegi vezetése, de az mégis e képviselő-testület működése alatt fog megépülni, ráadásul a közművek áthelyezésének jóváhagyásával mégis némiképpen hozzájárul a megépítéséhez.

Szerencsére a beruházóra még vár egy-két ásatás, melyet árgus szemmel fogunk figyelni vianovás barátaimmal.

Ezeket a sorokat kötelességemnek éreztem elmondani. Ez a magyarázatom arra, hogy miért nem támogatom ezt a programpontot. Köszönöm.”

Méry János véleménye nem mindenkinek tetszett, több képviselő magára vette a képviselő hozzászólását, pedig ő nem az építkezés szabálytalanságát hangsúlyozta elsősorban (hiszen az nem szabálytalan), hanem magát a tényt, melyen

ugyan nem tud változtatni a testület – esetleg a közművek át nem helyezésével lehetett volna késleltetni a dolgot –, de ha megépül, akkor a jelenlegi vezetés ideje alatt fog.

