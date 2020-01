Január 6-án ért véget az Add tovább a lángot! címmel megszervezett ifjúsági képzés, amely január 3-án vette kezdetét Nagymegyeren. Az Add tovább a lángot! a Csemadok ifjúsági programjaként olyan 16-26 év közötti fiatalokat képez, akik fogékonyak a közélet iránt, akik szívesen tennének a magyar közösségért, anyanyelvünkért, kultúránkért, mindezt a Csemadokon belül.

A képzés a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak segítségével valósult meg, Pap Boglárka főszervező, Balázs Lilla, Czirják Gergő és Fózer Dóra szakmai előadásokat és tréningeket tartott. Csanak Szabolcs és Zlatarits Anett a mindennapokban is használatos információkat adott át.

A rendezvényen részt vevők játékelméletet tanultak, önismereti tréningen vettek részt, kommunikációs ismereteket szereztek – az internet adta lehetőségekről, és a prezentáció helyes készítéséről is. Konfliktuskezelési módszereket gyakoroltak, megismerték a pályázatírás és a rendezvényszervezés rejtelmeit.

A képzésen résztvevő középiskolások és egyetemisták a feladatokat játékos formában az előadások alatt ki is próbálták. Az elsajátított ismereteket be is mutatták, csodálatos prezentációk készültek, valamint egy humoros tehetségkutató előadást is megtartottak, ez utóbbiból kiderült, remek szervezők, de legalább ilyen jó színészek, táncosok és énekesek vannak a Felvidéken.

A Csemadok múltjával és jelenével egy kvíz segítségével ismerkedtek meg a résztvevők, melyet Ozsvald Norbert, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya elnökségének tagja és Neszméri Tünde, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának titkára értékeltek ki. A két csemadokos elő is adott, előbbi kommunikációs, utóbbi rendezvényszervezési és pályázatírási képzést tartott.

A Csemadokról Varga Tibor, ifjúságért felelős elnökségi tag és Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára beszélgetett a fiatalokkal. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke szombaton belehallgatott a képzésbe és megtekintette a szituációs játékokat, majd január 6-án figyelemmel kísérte a résztvevők észrevételeit a Csemadokról.

Komoly beszélgetés alakult ki a szervezet jelenéről és jövőjéről, amely az olyan fiatalok által is biztosítottnak látszik, akik részt vettek a nagymegyeri képzésen.

A Csemadok már korábban megfogalmazta a fiatalok szervezeti életbe való bevonásának fontosságát. Ennek érdekében szerveztek képzést augusztusban és novemberben a szenci Csemadok üdülőben, amelyen 5 fiatal vett részt, az ő hathatós segítségükkel valósult meg a januári képzés, amelynek lesz folytatása is, hiszen a szervezők tervezik a következő rendezvényt.

A cél, hogy a képzésen részt vevő fiatalokat bevonják a Csemadok életébe, részt vegyenek a szervezési munkákban, hiszen megmaradásunk érdekében tovább kell örökíteni a hetvenéves Csemadokot.

A rendezvény utolsó napján az önkéntességről is szó esett, ugyanakkor beszélgetésekben az is elhangzott, a képzőknek köszönhetően, a résztvevő 14 fiatalból sikerült egy olyan közösséget kialakítani, akik az elméleti tudás mellett a gyakorlatban is hasznosítani tudják majd az ismereteket, amelyeket az Add tovább a lángot! képzésen szereztek. Ezt bizonyítja, hogy nagyon sok játékot és feladatot oldottak meg közösen, valamint az általuk összeállított kabaréba illő előadás is, amelyen a rendezvényszervezési tudásukat kamatoztatták. Lesz ki tovább vigye a fáklyát, van, ki tovább adja a lángot, hiszen már a második évad sem lehetett volna ilyen sikeres az előző képzésen résztvevők segítsége nélkül.