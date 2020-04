Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke arról tájékoztatta portálunkat, hogy pénteken, április 3-án, a megye területén működő orvosi rendelőkbe megérkeztek a szükséges védőfelszerelések, melyeket az Állami Tartalékalap biztosított számukra.

A késlekedés okáról elmondta: az Állami Tartalékalapból ígért segítség csak szerda este érkezett meg hozzájuk, amit csütörtökön a megye alkalmazottjai csomagoltak, rendszereztek, majd a pénteki nap folyamán a megyei sofőrök kiszállították azokat a járási székhelyekre.

A lehetőséget megragadva a megye további intézkedéseiről is kérdeztük Berényi Józsefet, illetve arról, hogy a most kiszállított védőfelszerelések hány rendelőt érintenek…

Nagyszombat megyében 1500 rendelő működik. A kiszállított csomagok száma a Dunaszerdahelyi járásban 353, a Galántaiban pedig 227. Ezen kívül az általános orvosoknak a megyei költségvetésből már vásároltunk védőfelszereléseket, amiket 2 -3 héttel ezelőtt megkaptak. Néhány szakorvos már szintén kapott a megyétől támogatást, amit saját költségből oldottunk meg, de ilyen méretű támogatásra nem lett volna lehetőségünk, ezért igyekeztünk a leggyorsabban ezt a szolgáltatást az állami szintről ellátni.

A víruskrízis kitörése óta a megyei válságstáb minden nap reggel nyolckor ülésezik. Itt áttekintjük az időszerű feladatokat és kijelöljük azok felelőseit. Például

elsődleges feladat, hogy a hozzánk tartozó szociális intézményekben megteremtsük a biztonságot, ami nem volt egyszerű dolog, hiszen speciális intézmények lévén a lakók nem minden esetben bírnak saját döntéshozatali lehetőségekkel, ezért elég komoly szigorításokat kellett bevezetni az intézményekben a megelőzés biztosítására.

Láthatunk negatív példát Csehországban, ahol a szociális intézményekben komoly vírusfertőzések vannak. Örülök, hogy a jelenlegi helyzetben elmondhatjuk, egyetlen megyei intézményben sem található koronavírusos fertőzött és bízok benne, ez így is marad.

Látogatásuk során mit tapasztaltak a bősi karanténtáborban, illetve nyílik-e Dunaszerdahelyen hasonló intézmény?

Az elmúlt hetekben a megyeelnökkel meglátogattuk a bősi karanténtábort. Beszéltünk a tűzoltókkal, Tánczos Zoltán parancsnokkal, akik a minisztériumtól megkapták a mandátumot, hogy irányítsák a tábort. Az itt látottak alapján elmondhatom, hogy a szobák, zuhanyozók állapota kielégítő, nem annyira rossz a helyzet, mint ahogy a sajtóban a folyamat elején megjelent. A tapasztalt hiányosságok jelentős részét azóta sikerült a megyei költségvetésből biztosítanunk.

Emellett fontos kiemelni, hogy a központi válságstáb azt kérte minden megyétől, hogy szabadítson fel kollégiumokat a külföldről hazaérkező szlovák állampolgárok számára. Ezt meg is tettük, s ennek eredményeként működik Pöstyénben egy karantén, ahol mintegy 70 ember tartózkodik.

El kell mondjam, hogy az induláskor szintén voltak szervezési problémák, mert a speciális csapat, amelyet a belügyminisztériumnak kell biztosítania, 2-3 napot késett, és addig a megyei alkalmazottak, természetesen a megfelelő védőfelszerelésben, kénytelenek voltak megoldani a polgárok ellátását, holott ez nem felelt meg minden előírásnak.

Ezen kívül a megyei vezetés Szenic, Morvaszentjános és Dunaszerdahely városában felajánlott három kollégiumot, azonban ezek a helyszínek addig nem nyithatóak meg, amíg nem érkezik meg a belügyminisztérium speciális csapata. Ezek a befogadó intézmények, a felsorolt sorrendben, rendelkezésre állnak a hazaérkezőknek, bár azt látjuk, hogy a kormány lassan befejezi a külföldön tartózkodó állampolgárok csoportos hazaszállítását. Jelenleg a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola kollégiumában nem tartózkodik senki sem.

A megye telefonos lelkiszolgálatot is indított?

A karantén és otthonmaradás okozta bezártság komoly lelki teher. A 033/22 11 220-as telefonszámon szakemberek várják a rászorultak hívását. A projektbe mintegy ötven pszichológus kapcsolódott be, ebből tízen magyarul is beszélnek. Most azon dolgozunk, hogy a rendszeren belül külön elérhetősége legyen a magyarul is tudó segítséget nyújtóknak.

(Szerk. megjegyzése: Mindennap 0-24 óráig hívható alapdíjon a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat is, két telefonszámon, 0918 500 333, 0904 500 338)

A kórházakról mit tudunk elmondani? A megye területén működő kórházak felkészültek a járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátására?

A megye nem rendelkezik egy kórházzal sem, de a dunaszerdahelyi és galántai kórházban a Svet Zdraviával kötött szerződés értelmében a megyének van egy képviselője a felügyelő tanácsban, ez személyemen keresztül valósul meg. A héten meglátogattam a galántai kórházat és csak pozitívan tudok véleményt nyilvánítani arról, ahogy a kórház megszervezte az esetleges koronavírussal fertőzöttek számára az elkülönítést a többi betegtől. Ez mindenki részére nagyon egyszerűen és világos módon van meghatározva – már a bejáratnál kijelölték, kinek melyik úton kell haladnia. Az egyedüli észrevételem az volt, hogy minden információ a koronavírusról csak szlovák nyelven jelenik meg, márpedig a törvény előírja, hogy a kisebbség nyelvén is kommunikálni kell. Azon leszek, hogy ezt a hiányosságot is pótolja a kórház vezetése. (A beszélgetés megjelenésekor már megjelentek a magyar nyelvű táblák is. Szerk. megj.)

A koronavíruson kívül is van élet. A megyei kispályázatok esetében már az eredményeket várták a civil szervezetek. A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet hogyan befolyásolja a kispályázatok támogatását?

A kispályázatok kérdésében a vezetőség úgy döntött – amit még a testületnek jóvá kell hagynia -, hogy várhatóan április 15-én egy online egyeztetésen előterjeszti, hogy a március 31-ig megvalósult rendezvényekre megkapják a pályázók a támogatást, viszont az április 1. és július 1. közötti programok támogatását megszüntetnénk. Azonban elkülönítettünk egy kisebb támogatási csomagot arra, hogy ha a nyáron vagy kora ősszel már lehetséges lesz a rendezvények szervezése, akkor azokat a programokat támogatni tudjuk az előzetes döntések alapján.

Ezen kívül az elkülönített pénznek a felét tartalékoljuk, a másik felét pedig mintegy 500 ezer euró értékben javasolni fogjuk egy új pályázatra, amelyre a települések és polgári társulások pályázhatnak. Ennek lényege a koronavírus elleni küzdelem megsegítése lenne helyi szinten. Be kell látnunk, hogy megyei szinten is jelentős költségvetési és bevételi kieséssel kell számolnunk.

Minden megye a személyi jövedelemadó alapján kapja a költségvetési támogatását az államtól.

Számításaink alapján a 200 milliós támogatásból 20 millió eurós kiesés várható Nagyszombat megye esetében. Ez azt jelenti, hogy a beruházásainkat és a modernizációs projektjeinket nem fogjuk tudni megvalósítani ebben az évben.

Csak esetleges krízishelyzeteket tudunk majd megoldani, így valószínű, hogy minden más elhalasztódik a jövő évre.

Mik lehetnek a második félévben a megye kihívásai? Hogyan tekinthetnek a jövőbe megyei szinten?

A kérdés, hogy mikorra tudja a világ leküzdeni a koronavírus krízisét és csak azt követően tudunk majd tervezni. A legnagyobb szervezési gondot az jelenti, hogy miként tudjuk a testületi ülést biztonságos módon lebonyolítani. Bízom benne, hogy a parlament elfogadja azon törvénymódosítást, amelynek alapján elektronikusan is lehet szavazni, erre a hivatal már felkészült. Minden képviselő kap egy kis eszközt, amellyel egy videokonferencián összekötve szavazhat majd.

Megyei szinten az MKP polgármesterei keresik-e, hogy segítséget vagy tanácsot kérjenek? Hogyan történik a kapcsolattartás a megyében működő polgármesterekkel?

Meglehetősen egyéni. Vannak, akik kerestek a védőfelszerelések ügyében, sajnos a megyei kötelezettségeink miatt külön segíteni nem tudtunk. Szervezett kapcsolattartás jelenleg nincs, mivel nem a megye, hanem a kerületi hivatal mellett működik a krízis stáb, ahol a falvaknak és a városoknak van képviselője. Mi is tartottunk olyan ülést, még a krízis kitörésekor, ahova meghívtuk a falvak és városok képviselőit, de ezt a feladatot később az állam felvállalta, így általa a megyének és falvaknak is vannak képviseletei. Természetesen a telefonjaink és e-mailjeink élnek, így tudunk segíteni, ezen felül pedig ezért különítettük el az 500 ezer eurót, hogy pályázati alapon tudjuk segíteni a helyi önkormányzatokat is ebben a nehéz küzdelemben.

Esetleg tervezik-e felvenni a kapcsolatot a civil szervezetekkel, hogy javaslatot tegyenek, miként lehetne ezt a segítségnyújtást kiterjeszteni?

Ez az összeg nem csak a települések felé, hanem a civil szervezetek felé is nyitott, tehát mindenki számára adott a lehetőség, ahogy az a kispályázatoknál történik, csak most a cél a korona vírus elleni küzdelem lesz. Emellett, ha van javaslatuk arra nézve, mely területeken nyújtanának segítséget a családoknak, akkor ezeket, kérem jelezzék a hivatali e-mail címemen (jozsef.berenyi@trnava-vuc.sk).