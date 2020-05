A múzeumi „kényszerszünet” óta is számos pályázatot és programot hirdetett a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Magyar Nyelv Múzeuma. Mindezekkel továbbra is a határon túli magyarokat ugyancsak szeretné megszólítani a széphalmi múzeum.

Most éppen könyvborító tervezésére írtak ki pályázatot, amelynek beküldési határideje május 29-e. A magyar klasszikus irodalom népszerűsítését célzó pályázat keretében digitálisan – tetszőleges grafikai programmal, vagy saját kezűleg, szabadon választott technikával (rajz, festmény, grafika, montázs) készített alkotásokat várnak.

Felvidéki pályázók szintén bekapcsolódhatnak, ahogyan eddigi pályázataik során is. A pályázati kiírással kapcsolatos részletes információt a www.nyelvmuzeum.net oldalon találnak az érdeklődők.

Az említett oldal sok minden más mellett bemutatja a múzeum aktuális kiállításait, és egy új rovattal is kedveskedik a múzeumbarátoknak. Május 6-án elindítják a „Klasszikus irodalom. Frissítés: most!” című videósorozatot, amely szöveges formában a honlap „Olvasósarok, Klasszikus irodalom” rovatában lesz elérhető. Az előzetes ismertető alapján a klasszikus irodalom fogalmát tágan értelmezve: a 20. század végéről is ajánlanak majd szövegeket. Nem a kötelező olvasmányokat kínálják elsősorban, hanem kevésbé ismert szerzők fontos műveit, vagy éppen híres szerzők kevésbé ismert alkotásait, például: Jókai Mórtól nem A kőszívű ember fiait, hanem az Egy az Istent, Fekete Istvántól nem a Vukot, hanem a Hajnal Badánybant. Megszólalnak majd diákok és felnőttek, ismert és kevésbé ismert személyek. Céljuk a választékos, szabatos, gazdag szókincsű nyelvhasználat, miközben szívesen élnek a humor eszközeivel is, de nem lemondva a pátoszról sem.

A múzeum folyamatosan megújuló tevékenységéről, programjairól és a határon átnyúló tevékenységükről Nyiri Péter a PIM Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy a Magyar Nyelv Múzeuma kiemelt területe a klasszikus magyar irodalom, amelyre az új videósorozatukkal is szeretnék felhívni a figyelmet. Klasszikus magyar irodalmi szövegeket ajánlanak majd filmjeikben, s teszik mindezt nyomós indokkal:

„Miközben a nyelvmúzeumban kortárs irodalommal is foglalkozunk, számunkra a klasszikus irodalom az elsődleges: azok a szövegek, amelyek évtizedek vagy éppen évszázadok óta bizonyítják lelket-szellemet gazdagító hatásukat, erejüket, és amelyek nyelvi mintát, stílusmintát adnak, amelyek befogadása beavatás/beavatódás a magyar nyelv és magyar lélek és szellem csodálatos világába. A mostani nagyon nehéz helyzetben, a koronavírus-járvány idején egyre többször és egyre hangsúlyosabban kell rámutatnunk arra, hogy az irodalom szerepe túlmutat az öncélú játékon, a gyönyörködtetésen, a szórakoztatáson, az élményadáson, vagy „pusztán” az olvasás megszerettetésén. Az irodalom élet- és lélektükör, képes gyógyítani is, erősítheti a nemzeti azonosságtudatot, felmutathatja a szakralitást, gazdagítja a nemzeti önismeretet, erkölcsi iránymutatást adhat, vagy éppen cselekvési modelleket tár elénk, ha csak a fikció által is, de megsokszorozza tapasztalatainkat. Küldetésünk tehát az, hogy a nagyon gazdag klasszikus szépirodalmi örökségünket bemutassuk, népszerűsítsük, és arra buzdítsunk mindenkit, hogy olvassanak minél többet” – mondja Nyiri Péter.

A múzeumi programok mellett májusban elindul a kertrekonstrukció is, amely Királyhelmec Önkormányzatával közös pályázat keretében valósul meg. A 2017. decemberében indult „Connecting Heritages” című projekt, várhatóan az eredeti tervektől (2019) eltérően, 2020 szeptember végén fejeződik be. Az elnyert támogatás összege 1 931 521 euró, amelyből mintegy 1 220 000 eurót Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumát körülvevő Kazinczy Ferenc emlékpark és sírkert rekonstrukciójára, 711 000 eurót pedig Királyhelmecen a szabadtéri színpad felújítására használhatnak fel. A projekt az EU támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Mindezen programok mellett a múzeum kiemelt helyen tartja számon a „Felső-Magyarország 2019 Program” keretében már megvalósult és a továbbiakban megrendezésre kerülő programjaikat. Tartottak már könyvbemutatót Királyhelmecen és Kassán, beadtak egy Fábry Zoltán-pályázatot Szepsivel-Stósszal, fogadtak határon túli magyar fiatalokat és írószervezet-vezetőket Széphalmon, konferenciát rendeztek a magyar nyelv Kárpát-medencei helyzetéről, ellátogattak és múzeumpedagógia foglalkozásokat mutattak be a Nagybányai Teleki Magyar Házban, és következnek új és új programok.

Készülnek a Pomozi Péter „Magyar nyelvű otthon” sorozatából összeállított értékes vándorkiállítás anyagának megjelentetésére a határon túli területeken, amint azt a járványhelyzet engedi majd. A sorozat és a vándorkiállítás az összmagyarságot kívánja megszólítani és összekötni, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy értékeljük anyanyelvünket, bárhol is élünk a világban.