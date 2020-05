A hatvanéves Bartók Rádió missziót tölt be a nehéz napokban: békét és nyugalmat sugároz. Devich Márton, a csatorna igazgatója osztja meg ezzel kapcsolatos gondolatait, s hívja fel a figyelmet egy értékes kezdeményezésre is.

Mindannyiunkat megvisel a jelenlegi extrém helyzet, de hamar alkalmazkodtunk hozzá. Természetesen, a Bartók Rádió néhány műsorában apróbb változtatásokra volt szükség, például az Új Zenei Újság – a koncertélet aktualitásainak hiányában – szünetel. A kollégáim kreativitásukkal, saját eszközeikkel akadálymentesen folytatják – akár otthonról is – a munkájukat, a vendégekkel például telefonon beszélgetnek. A stúdió-körülmények hiánya talán hangminőségben olykor jelenthet némi visszaesést, de ezt tartalommal bőven pótoljuk.

A rádióhallgatók otthonlétét tartalmas műsorokkal kívánjuk megkönnyíteni, s a visszajelzések alapján meggyőződésünk, hogy a Bartók Rádió hallgatottsága is emelkedik. A „home office” helyhez kötöttsége nyomán reméljük, hogy az otthonról dolgozók is többet hallgatnak minket munkájuk közben.

A csatornánk egyik ars poeticája, hogy nyugalmat és békességet sugározzon a zene nyelvén, s erre a jelen körülmények között nagy szüksége van mindenkinek. A szerkesztőn múlik, hogy hogyan tesz e célnak eleget, de a komolyzene műfaja alkalmas arra, hogy a csendes elmélyüléstől a vidámságig terjedő széles palettán legyen részese a családok életének. Ez különösen a jeles napok idején teljesedik ki, a húsvéti összeállításaink ebben az évben is hozzájárultak a legnagyobb keresztény ünnep méltóságához. Segítségünkre vannak nemzetközi kapcsolataink is, így a műsorcseréknek köszönhetően egyetemes értékeket tudunk megosztani hallgatóinkkal, s egyben a magyar zenei kultúrát is népszerűsíthetjük a nagyvilágban.

Egy kezdeményezésről is beszámolhatok: több zenekart is megszólítottunk, így az archivum.mtva.hu oldalon az érdeklődő számos neves fővárosi szimfonikus együttes rádiós koncertfelvételeit – kizárólag nálunk – találhatja meg. E hangversenyeknek köszönhetően a hallgatók részesei lehetnek azoknak a Müpában, a Zeneakadémián rendezett kiemelkedő zenei eseményeknek, amelyeknek jogaival rendelkezünk.

A jövőre nézve megnyugtató számunkra fantasztikus archívumunk kiapadhatatlan háttere. Ne feledjük, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 1943-ban alakult, s az elmúlt hét évtized alatt, a Magyar Rádió Énekkarával és a Gyermekkórussal egyetemben hatalmas repertoárral gazdagította a zenei tárat. Munkatársaink ez alatt az idő alatt csaknem minden jelentősebb hazai koncertet rögzítettek, így végtelen „tartalékokkal” számolhatunk.

Műsorszerkesztésünkben emellett szociális szempontok is vezérelnek minket, a kortárszenei sávunkban például az év végéig a magyar zeneszerzők felvételeit helyezzük előtérbe, hogy ezzel is segítsük – a jogdíjakon keresztül – az anyagilag is nehéz helyzetbe került alkotókat.

A Bartók Rádió műsora interneten is követhető.