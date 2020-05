A kisebbek a gyermeknapot már az iskolapadokban ünnepelhetik, hiszen több mint két hónap távtanulás után ismét beülhetnek az iskolapadokba. Viszont még nem teljesen a régi kerékvágásban zajlik majd az iskolai, óvodai élet.

Hétfőn ugyanis csak az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak és az óvodásoknak 60-70 százaléka tér vissza az intézmények falai közé. „Bízom a pedagógusokban, az intézményvezetőkben és a fenntartókban, hogy a lehető legnagyobb felelősségtudattal készültek fel az iskolák megnyitására“ – jelentette ki Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter.

Az óvodák többsége és az alapiskolák 1-5. évfolyama kezdi meg szokott tevékenységét, emellett a speciális óvodák és a speciális alapiskolák első öt évfolyama. Ugyanakkor egyes iskolák továbbra is zárva maradnak. „Sajnálatosnak tartom, mert igyekeztünk kiküszöbölni minden problémát, másrészt viszont megértem a félelmüket is. Azonban az elkövetkező hónapokban igyekszünk legyőzni ezeket az aggályokat és bizonyítani, hogy a tanítás újraindítása biztonságos” – mondta Gröhling.

Az iskolalátogatás ugyanis önkéntes, a szülők továbbra is otthon maradhatnak a gyerekekkel. A 6-9. osztályos tanulók számára továbbra is távoktatás formájában zajlik a tanítás.

A szülők többsége örömmel fogadta az iskolák megnyitását, hiszen így ők is munkába állhatnak, a családok többségénél ugyanis az egyik szülő fizetésének hosszabb kiesése is anyagi gondokat okoz, ráadásul a gyerekeknek is szükségük van arra, hogy visszakerüljenek a közösségbe, találkozzanak az osztálytársaikkal. Ugyanakkor azért természetesen aggódnak is a gyermekük egészségéért.

Az intézmények dilemmája, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik a korlátozott kapacitás miatt nem mehetnek iskolába, óvodába, valamint az, hogy miként sikerül megoldani az iskolába járó és otthon maradó tanulók párhuzamos oktatását. Aggodalomra ad okot a higiéniai eszközök beszerzése is. A biztonságos feltételek megteremtéséért, így a szájmaszkok, kesztyűk, fertőtlenítőszerek és egyéb eszközök beszerzéséért a fenntartó felel.

A munkába lépés első napján az alapiskolák és óvodák alkalmazottainak kérdőívet kell kitölteniük az egészségi állapotukról. A 60 évesnél idősebb alkalmazottaknak nem kell munkába állniuk. A szülőknek pedig írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a gyermekeiknek nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik és nem kell karanténban lenniük.

A óvodás gyermekek szülei arra is számítanak, hogy korábban kell indulniuk, a gyerekek belépése elhúzódhat ugyanis, mert az öltözőbe nem engednek be egyszerre mindenkit, a várakozás során be kell tartani a kétméteres távolságot, majd megmérik a gyerekek testhőmérsékletét. „Ezután még át kell öltözni, lábbelit cserélni, mindent úgy, hogy kilencig minden egyes gyermeket fel tudjanak venni” – magyarázta egy anyuka.

Aggodalommal tekintenek a jövőbe azok az intézmények is, ahol zömmel idősebb pedagógusok és alkalmazottak vannak. „Olyan információink vannak a fenntartóktól, hogy az iskolák zárva maradásának egyik oka, hogy nincs elég pedagógus. Ez főleg a kisebb iskolákra érvényes, ahol több az idős pedagógus, akik félnek munkába lépni, nélkülük viszont nem megoldható az iskolák megnyitása“ – ismertette a tárcavezető.

Segítségükre lehetnének azonban a pedagógiai karok hallgatói, akiket be lehetne kapcsolni az oktatásba, érkezett is ilyen ajánlat a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Kara részéről, s az ajánlattal szeretnének is élni, már csak a munkajogi kérdések rendezésére vonatkozó utasításra várnak. A pedagógushallgatók az elmúlt hetekben már segítettek az egészségügyi dolgozók és a rendőrök gyermekeinek felügyeleténél.

Ami az újbóli iskolanyitás higiéniai feltételeit illeti, szájmaszkot nem kell viselni az osztályban, ahol a tanulók és egy pedagógus tartózkodik. A más személyekkel való érintkezés során a közös helyiségekben viszont igen.

Kötelező a szájmaszk viselése az oktatási intézmények folyosóin, az étkezdében és az öltözőkben. A szájmaszk kötelező viselése minden alkalmazottra, tanulóra, gyermekre vonatkozik.

Az iskola bejáratánál fertőtlenítőszert kell elhelyezni, s azt folyamatosan pótolni. Fontos a folyó csapvízben, szappannal történő gyakori alapos kézmosás. Emellett az iskoláknak és óvodáknak rendszeresen fertőtleníteniük kell a talajt és a kilincseket, az asztalok felületét, a billentyűzetet, a korlátokat és a nyomógombokat. A berendezések és segédeszközök, írószerek, billentyűzetek közös használatát a lehető legnagyobb mértékben kerülni kell, elsősorban a saját eszközök használata ajánlott.

A pedagógiai és egyéb alkalmazottaknak is kétméteres távolságot kell egymástól tartaniuk. Az intézményeknek olyan feltételeket kell teremteniük, hogy ne kerüljön sor felesleges csoportosulásra a közös helyiségekben, a bejáratnál, a portán vagy az öltözőben.

Megoldás lehet például a gyerekek és szülők adott időpontban való tervezett érkezése.

A klimatizációs berendezések használata kockázatos lehet, ezért ahol lehetséges, előnyben kell részesíteni a természetes szellőztetést. A helyiségbe való belépéskor ajánlatos körülbelül 15 percig szellőztetni, amennyiben ott előzőleg több ember tartózkodott. A mellékhelyiségeket csapvízzel, folyékony szappannal és egyszer használatos papírtörlőkkel kell felszerelni és legalább naponta egyszer fertőtleníteni.

Az iskolába és óvodába való belépéskor a testhőmérséklet mérése nem kötelező, de ajánlott.

(Felvidék.ma/Pravda)