Pontosan két hónap múlva, augusztus 18-án a STRAND Fesztivál nyitónapján, ötödik alkalommal rendezik meg a Petőfi Zenei Díj átadóját, ahol 12 kategóriában díjazzák a magyarországi könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóit. A látványos, 120 perces showt az M2 Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu is élőben közvetíti. A Petőfi Zenei Díj jelöltjeire június 18-tól kezdődően augusztus 13-ig szavazhat a közönség.

„A Petőfi Zenei Díj az elmúlt öt évben meghatározó elismeréssé vált a hazai könnyűzenei életben. Úgy érzem, hogy idén minden eddiginél nagyobb szükség van rá, hogy méltó módon megünnepeljük a legsikeresebb magyar dalokat és a legnépszerűbb hazai előadókat. Izgatottan várom az augusztus 18-i gálát, ahol a Balaton partján minden fontos részletre fény derül majd” – mondta Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.

„Ötödik éve feladatunk, hogy egy olyan showt állítsunk színpadra, amely a helyszínen, a STRAND Fesztivál tízezres közönsége számára is élményt ad, ugyanakkor a Petőfi TV nézői otthon is szívesen követik, számukra is izgalmas a műsor. Az idei kínálatban legendák és aktuális sztárok lépnek színpadra, a koreográfián pedig már dolgozunk egy ideje. Magasan van a léc, hiszen az eddigi produkciók igazán jól sikerültek, de idén azért is komolyak az elvárások, mert vélhetően ez lesz az egyik első fesztiválnap a nyáron” – árulta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj alapítója.

A 120 perces élő showra kizárólag itt látható műsorszámokkal készülnek a meghívottak. Közösen lép fel Rúzsa Magdi és Presser Gábor, a Kelemen Kabátban és Nagy Feró, az est egyik különleges színfoltjaként pedig Charlie, Pataky Attila és Frenreisz Károly adja elő a Várj, míg felkel majd a nap című dalt. Az egyedülálló show keretében fellép még Járai Márk, és A Dal 2020 nyertesei, Orsovai Reni és Rácz Gergő is. A koronavírus miatt elmaradt Nagy-Szín-Pad! verseny idén négy győztest hirdetett, így az Analog Balaton, az Aurevoir., a Carson Coma és az Ohnody is meghívást kapott a Petőfi Zenei Díj gálájára. Az est zárásaként az Irie Maffia a Balaton dalát élőben adja elő.

A Petőfi Zenei Díj show este 8-kor kezdődik, majd 10 órakor a nagyszínpadon a két kategóriában is jelölt Bagossy Brothers Company ünnepi nagykoncertje veszi kezdetét.

A Petőfi Zenei Díj gálát az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu élőben közvetíti, illetve a gálát megelőző időszakban rengeteg érdekességet, izgalmas kulisszatitkot láthatnak a csatorna nézői. „A Petőfi Zenei Díjátadó show előkészületein dolgozni mindig nagyon felemelő, a legjobb szakemberek működnek a háttérben, a legjobb koreográfusok, táncosok, artisták, a legjobb magyar zenészek, énekesek, úgy is szoktuk emlegetni az eseményt, mint a magyar zene ünnepe. Idén, ezután a példátlan válsághelyzet után ez az ünnep egy új jelentéstartalommal is bővül. Nemcsak egy fergeteges show lesz a színpadon, hanem ez lesz az első alkalom, amikor újra találkozhatunk a zenekarokkal, előadókkal, sok esetben ők is egymással. Ismét együtt zenélhetnek, és együtt lélegezhetnek a közönséggel is. Kétszeres ünnep lesz. Úgy gondolom, hogy igazán különleges díjátadó elé nézünk” – fejtette ki Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója.

A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2019. március 1. és 2020. március 1. között legtöbbet játszott 100 magyar dala adja. A Petőfi Zenei Díjakat a következő kategóriákban vehetik át a díjazottak:

– az év zenekara,

– az év férfi előadója,

– az év női előadója,

– az év videóklipje,

– az év akusztikus koncertje,

– az év szövegírója,

– az év gitárosa,

– az év ütőhangszerese,

– az év billentyűse,

– életműdíj,

– az év felfedezettje,

– az év dala.

A fentiek közül két kategóriában már korábban kiderültek a győztesek: az év felfedezettje a Tortuga, az év dala pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni Mostantól című száma lett, amit korábban A Dal 2020 verseny győztes dalának választottak, s a show alatt élőben is meghallgathatja a közönség.

Idén is lesznek szakmai díjak: az év szövegírója, gitárosa, billentyűse, ütőhangszerese, illetve az életműdíjas veheti majd át a Petőfit ábrázoló szobrot.

A Petőfi Zenei Díj idén is az MVM támogatásával valósul meg. „Társaságunk évek óta támogatja a Petőfi Zenei Díjat, hiszen törekszik arra, hogy következetesen, tartósan álljon egy-egy innovatív és értékteremtő kezdeményezés mögé. A díjjal támogatjuk a magyar könnyűzenei előadók, produkciók elismerését és népszerűsítését” – mondta Jákó Eszter, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója.

A győztesekről ebben az évben a közönség szavazatai döntenek, ők június 18. és augusztus 13. között a www.petofilive.hu/petofizeneidij oldalon adhatják le voksaikat.

A PETŐFI ZENEI DÍJ 2020 JELÖLTJEI :

AZ ÉV ZENEKARA

Margaret Island

Follow the Flow

Halott Pénz

Bagossy Brothers Company

Turbó

AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA:

Pápai Joci

Bagossy Norbi

Szepesi Matyi

Marsalkó Dávid

Rácz Gergő

AZ ÉV NŐI ELŐADÓJA

Lábas Viki

Rúzsa Magdi

Wolf Kati

Orsovai Reni

Nagy Bogi

AZ ÉV VIDEOKLIPJE

Follow the Flow: Porszem

Ákos: Felemel

Konyha: Földrevaló

Bagossy Brothers Company: Visszajövök

Blahalouisiana: Testemnek, ha engedem

AZ ÉV AKUSZTIKUS KONCERTJE

Deák Bill Gyula

Demjén Ferenc

Karácsony János

Pély Barna

No Sugar

Az esemény bejelentő videója az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/watch/?v=562092351045288