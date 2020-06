Szombat reggel 6 órától Szlovákia lakosai már Lengyelországba is korlátozások nélkül utazhatnak. Ezt pénteken jelentette be Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő. Matovič csütörtökön egyeztetett a szakmai konzíliummal. A miniszterelnök ugyanakkor nem ajánlja a sziléziai régió meglátogatását, ahol a legmagasabb arányban van jelen az új típusú koronavírus.

Ján Mikas tiszti főorvos megjegyezte, hogy szombattól szabadon lehet utazni Montenegróba, Monacóba és a Feröer-szigetekre is. Hozzátette: a biztonságos országok listája folyamatosan változni fog az aktuális járványügyi helyzet függvényében. Egyes országokat felvehetnek a listára, másokat levehetnek róla.

„Az EU-tagállamok állampolgárai átutazhatnak Szlovákia területén a belügyminisztérium jóváhagyása nélkül is az úgynevezett tranzitok keretében. Viszont nem állhatnak meg sehol az országban” – mondta Mikas.

Július 1-től megtarthatók az ezer főt meghaladó tömegrendezvények is, de csak a sakktáblaszerű ültetési rend biztosítása mellett. A miniszterelnök szerint elsősorban a sportrendezvényekről van szó, a szervezőknek biztosítaniuk kell a nézők ellenőrzött be- és kilépését. Mikas megjegyezte, hogy júliustól maratonfutást is lehet tartani. Szombattól már nem lesz kötelező lázat mérni az állami intézmények vagy a helyi önkormányzatok épületeibe való belépéskor. A strandok és a wellnessközpontok bejáratánál sem fognak lázat mérni. Használhatók lesznek a kézszárítók is.

A taxival utazók már az elülső utasülést is igénybe vehetik. A testápolással foglalkozó létesítmények alkalmazottainak már nem kötelező, csak ajánlott lesz arcvédő pajzsot vagy védőszemüveget viselniük. Matovič szerint számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a helyzet romlani fog.

„A világban a helyzet eléggé rosszra fordult, résen kell lennünk” – mondta Matovič, aki bízik benne, hogy a nem biztonságosnak ítélt országokból hazatérők megcsináltatják a koronavírus-tesztet.

Mikas arra számít, hogy a közeljövőben sokan fognak hazatérni külföldről, főleg Angliából, ezért mindenkit óvatosságra int. Az arcmaszkot a belső terekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező lesz viselni.

„Az arcmaszkoktól nem szabadulunk meg egykönnyen, talán még évekig, vagy az életünk végéig hordanunk kell”

– jegyezte meg Henrieta Hudečková, az egészségügyi minisztérium első számú járványügyi szakértője.

A tiszti főorvos hozzáfűzte: az óvintézkedéseken fokozatosan lazítanak, nem kell például arcmaszkot viselniük azoknak a középiskolásoknak, akik hétfőn térhetnek vissza az iskolákba.