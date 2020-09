A szokásos 3 400 példányban, de a járvány miatt még mindig csak négy oldalon megjelent a Füleki Hírlap idei nyolcadik száma, amely elolvasható és letölthető a város internetes oldalán is. Az augusztusi számban olvashatnak a váralja felújításának a befejezéséről, a Városnapok alkalmából megtartott kulturális napokról, ahogy az idei városdíjakról is.

Öt év után befejeződött a váralja felújítása, amelyet ünnepélyes keretek között az idei Városnapok alkalmával adtak át. Az INTERREG határon átnyúló projektnek köszönhetően csaknem egymillió euró érkezett a városba, s a várfelső után hasonlóan megújult a váralja is, parkolóval, illemhelyekkel és több más turisztikai látványossággal bővült a füleki vár kínálata, de több utca is aszfaltburkolatot kapott, így már körbeautózhatóvá vált a füleki vár. Agócs Attila polgármester azon reményét fejezte ki, hogy mindez meghozza a vállalkozói kedvet is, s a várfelsőhöz hasonlóan a váraljában is látnak majd fantáziát, s itt is új létesítmények épülnek majd, amelyek még inkább hozzájárulnak a turizmus fellendüléséhez Füleken és környékén.

A jubileumi, 30. Palóc Napokat a koronavírus miatt ugyan jövőre halasztották, de helyette Kulturális Napok néven gazdag kulturális programmal kedveskedtek a fülekieknek, amelyről képriportban számolnak be.

Átadták az idei város- és polgármesteri díjakat is, a lap pedig be is mutatja az idei díjazottakat. Interjút készítettek a Városdíjat kapott, az idén 100 esztendős Pro Kultúra Férfikar vezetőjével, Mag Attilával és karnagyával, Fehér Miklóssal. A férfikar október 3-án, szombaton 15.30 órai kezdettel a helyi művelődési központban ünnepli alapításának 100. évfordulóját.

Beszámol a lap a képviselő-testület augusztusi üléséről, valamint arról a lakossági fórumról, amelynek a témája az úgynevezett „Depó” jövője volt. Természetesen olvashatnak a szeptemberre tervezett rendezvényekről is, s bár a koronavírus ismét tombol, a szervezők gazdag kulturális és sportprogramot ígérnek szeptemberre is.