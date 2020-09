Felvidéki képzőművész is bemutatkozott a budapesti ART9 Galériában rendezett kiállításon. A Kozák Csaba művészeti író Repeta című kötetének bemutatójával egybekötött csoportos kiállításon egyedüli határon túli művészként Kutak Adrienn keramikus alkotása jelent meg. Az Ipolyságon élő és alkotó művésznőt és munkásságát a most bemutatott kötet is ismerteti.

Kozák Csaba egyes kiállításokon elhangzott beszédeit szerkesztette egybe a bemutatott kötetben. A nyitóbeszédek felidézésével a könyv közel ötven művészt mutat be, köztük Kutak Adrienn 2017-ben Veresegyházán megrendezett, Kötődések című kiállításán elhangzott beszédét is közli. A szöveg mellett a bemutatott művészek alkotásaiból is ízelítőt ad.

A könyvbemutatóhoz kiállítás is párosult. A kötetben ismertetett művészek közül huszonhat alkotó egy-egy műve jelent meg a tárlaton, köztük egyedüli határon túli művészként Kutak Adrienn.

„A tárlaton a Befagyott folyó I. című alkotásom, porcelán és raku technikával készült fali plasztikám látható”

– árulta el a Felvidék.ma megkeresésére.

Az ipolysági keramikusművész húsz évvel ezelőtt ismerkedett meg Kozák Csabával, egy, a komáromi Limes Galériában rendezett csoportos tárlat kapcsán. Az elmúlt két évtizedben számos kiállítását rendezte meg, kurátori beszámolóban méltatva a művésznő munkásságát.

A kiadványban felvidéki kiállításokon elhangzott nyitóbeszédei is olvashatóak, így a 2018 nyarán az ipolysági Menora Saag Centrum Artisban megrendezett Memento című tárlaton elhangzott beszéd is. Az említett tárlaton veresegyházi képzőművészek a holokauszt témájára alkotott művekkel vettek részt.

A kötet emellett ismerteti mindazon kiállításokat, melyeknek a művészeti író volt a kurátora, illetve a társkurátora. Itt is találunk felvidéki vonatkozásokat.

Kozák Csaba többek között a Fotofo – Pozsonyi Fotóhónap (1996), Reflexiók – Tarics Dániel festőművész ipolysági tárlata (2016), Gyógyító tüskék – In memoriam Orosz Péter tárlata a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában (2017), Kun Éva Rög és füst című tárlata szintén az ipolysági volt zsinagógában (2019).

Kozák Csaba közel húsz esztendőn keresztül a Műcsarnok munkatársa volt. 1984-től jelennek meg írásai kiállítási katalógusokban, kulturális lapokban, valamint magazinokban. Immár harminc éve rendez kiállításokat, 2002-től szabadúszó művészeti író, független kiállításrendező, fordító. Az elmúlt években számos monográfiát, kismonográfiát írt alkotókról, művészeti csoportokról, tárlatokról.

Mint a Schubert Gusztáv filmkritikus által írt recenzióban olvashatjuk: „A repeta dupla öröm: örül, aki kapja, aki adja. Nincs ez másként Kozák Csaba 2016-2020-as terméséből válogatott művészeti írásaival sem (…) Kozák több évtizedes kiállításrendezői tapasztalata, műkritikusi és esztétikai tudása, élvezetes stílusa gargantuai étvágyat ébreszt bennünk: encore!”