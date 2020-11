Közel egy hónapja Szlovákiában két körben zajlott le az az országos tesztelés, melynek folyamán antigénalapú tesztekkel ellenőrizték a „önkéntesen jelentkezők” fertőzöttségét. A jelentkezőknek a teszt elvégzése előtt meg kellett adniuk a személyes adataikat (név, személyi azonosító szám, születési időpont, lakcím, telefonszám). Az adminisztrációt végző személyek ezeket az adatokat a hadsereg képviselője által hozott táblázatba be is írták, a megtelt (teleírt) A4-es papírlapokat pedig a „kiskatonának” adták le, aki ezeket a kiadott parancsnak megfelelően el is vitte.

A tesztelést követően többször is szóba került annak a kérdése, hogy a személyes adatok kezelése a továbbiakban milyen módon történik majd.

Én sem tudtam a választ, illetve arra is figyelmesek lehettünk, hogy semmilyen tájékoztatóanyag nem került kifüggesztésre vagy kihirdetésre erről a kérdésről, pedig a Tt. 18/2018-as, a személyi adatok védelméről szóló törvénye ezt is szabályozza. Sőt, a Szlovák Köztársaság személyi adatvédelmi hivatala 2020. október 21-én kiadott véleményben felhívta a figyelmet a törvényi szabályozás betartásának kötelezettségére, külön kiemelve a törvény 13. §-a szerinti tájékoztatási kötelességet. Nem szeretnék jogi értelmezésekbe bocsátkozni, nem is az én feladatom, viszont szeretem, ha polgármesterként (is) megalapozott információkat tudok adni a polgároknak.

Ezért úgy döntöttem, hogy az információhoz való szabad hozzáférésről szóló (Tt. 211/2000.) törvény értelmében megkérdezzük a lebonyolítást végző minisztériumot.

november 11-én levelet küldtem az SZK Védelmi Minisztériumának, azzal a kérdéssel, hogy ki és milyen formában járt el, vagy hagyta jóvá a személyes adatok kezelését.

november 13-án a hadügyminiszter titkársága tájékoztatott, hogy a kérelmemet a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának továbbította. (Ezzel az ügyet megoldották.)

november 20-án a közegészségügyi hivatal azt válaszolta, hogy ők csak a pozitívan tesztelt személyek adatait kezelik, a többi adatot minden intézmény saját hatáskörben kezeli. Levelünket a hatásköri jogosultsága miatt a rózsahegyi katonai kórházba küldik.

november 24-én levél érkezett a rózsahegyi katonai kórházból, melyben tájékoztattak, hogy kérelmemet elküldték a SZK Védelmi Minisztériumának…

Hirtelen a Svejk című regény jutott eszembe, mégis inkább pozitív irányból közelítem meg a történteket. Végre többször is válaszoltak az állami hivatalok! Remélem, a következő válasz nem az lesz, hogy a levelet (újra) elküldték a közegészségügyi hivatalnak, mert akkor lassan kijelenthetjük, hogy a hálózat körkörös csapdájába esett.

Talán nem ártana tudatosítani, hogy az egészség védelme kiemelten fontos ügy, de nem szabad elfeledkezni a törvényben előírt kötelességek betartásának szükségességéről sem.

Alkotmány mondja ki ugyanis, hogy az állami hatóság csak azt teheti meg, amit a törvény előír számára. Ami nincs benne a törvényben, azt megtennie tilos! Törvényt nem szeghet. Mert egy jogállam és az állam joga között nagy az eltérés, még ha első hallásra azonosnak is tűnhet a két megközelítés.