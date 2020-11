ÁLDOTT LÉGY ÉDES ANYANYELVÜNK!

Mama – első szavamért a kéklő ég alatt

Pannónia földjén, anyatej ízű tiszta szavadért

Istenem – első fohászaimért és a Miatyánkért

égre tekintő templomaidért és hitemért

Szeretlek szerelmem – első izzó lelkű

jövőteremtő, életnemző vallomásaimért Kedvesemnek

Én hiszek – Krisztus-vágyban fogant

sok imámért, és prédikátoraink

ezeréves lélekgyökeret magyar földbe plántáló

szaváért, Istent honosító égi-földi látomásokért

Károli-bibliánkért, a zsoltárok égi otthont formáló

énekes fészkeiért, nemzedékeket egymáshoz ölelő

szétszórtságban is honfihoz tapasztó

drága szókincsedért

költőket, írókat, dalnokokat és énekmondókat

ihlető, más népeknél számolatlanul többet

iskoláidban, kollégiumaidban képező,

végtelen formamélységeidért

Hazám, édes hazám – nagyvilágban is

hontalanságtól mentő Kárpát-medencei

tájainkhoz visszakötő őserődért

Családom fészkeiért, titkos és elbeszélt

történeteiért,

diktátumokkal letépett földjeiden is

magyarul álmodtató szóképeidért

tisztaszobáktól magas mennyig fölfénylő

nemzethistóriáidért

Énekeinkért, dalainkért és Himnuszunkért,

székely és csángó néped sorsformáló

énekszóba, könyörgésbe belesírt fohászaiért

kalákák közösségtapasztó ízes mondataiért

ezer éve élő, minket túlélő

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isá, por ës homou

elmúlás fölött is győztes halotti beszédünkért

Esküszöm – hűségünket talpig és utolsó

szívdobbanásig helytállni kötelező fogadalmainkért

dacos és megérlelt nemjeinkért

nem, nem soháinkért

hazát istápoló, mentő és újrateremtő igenjeinkért

Testvérem, vérváram – határokat szűkíteni nem engedő

öleléseidért Munkácstól Pozsonyig,

Csíktól Felsőőrig, Kolozsvártól Kassáig,

bácskai Kossuthfalvától Farkaslakáig

Hazámat szolgálom – fegyverrel, tudománnyal,

joggal és tollal, laptoppal és gyermeknevelő jó szívekkel

állhatatosságunkért

Népviseletbe vagy divatcsodákba öltözötten is

gyönyörű barna szemű szépségeidért

és sportolóink világelsőségeiért

Ott, ahol zúg az a négy folyó – tájaidnak tán még

mennyei létünkben is bájos

feledhetetlen szelíd vonulataiért

Elég! – ellenállóink, hőseink, mártírjaink

hamis hatalmakkal dacoló protestálásáért

életáldozatukért

Ámen – Istenem – Hozzád hanyatló

utolsó sóhajtásunkért

örökre magyarul álmodó lelkünkért

irodalmunk csodáiért

ezer évünk minden bocsánatáért

Krisztust választó első királyunkért

és az Igazság szenvedélyében

kiolthatatlan, csak megölhető életekért

idegenben is magyarként

helytálló véreinkért

s égi-földi javainkat nevesítő

gazdagságodért

szavaid több százezres kincstáráért

hont, házat, egyházat

teremtő és koronázó szép erődért

ÁLDOTT LÉGY ÉDES MAGYAR ANYANYELVÜNK

s mikor már szólni sem tudlak többé

unokáim és jövő őriző véreim

ti magyar szóval öleljétek át egymást

itthon marasztaló drága szókkal

ahogyan csak anyánk imái

ölelték testünket és lelkünket

ringatták álomba szívünket

honmarasztaló, jövőhonosító

magyar szókat éltessetek

a kibertérben, a világhálón

és egymás szemébe nézve

magyar nyelvünk világhálójával

védve, kerítve, fogva egymáshoz

a Kárpátok alatt minden megszületőt

ÁLDASSÁL JÖVŐNK EGYETLEN REMÉNYE

ÉDES ANYANYELVÜNK, ISTEN MAGYAR KEGYELME… ÁMEN