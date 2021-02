A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében – Hargita megye tanácsának támogatásával – sorra kerülő XIII. Nemzetközi felolvasómaraton olvasást és egyben irodalmunk jeles íróit, költőit népszerűsítő kezdeményezésébe a búcsi Katona Mihály Alapiskola tizedik alkalommal kapcsolódott be.

Nemzetközi, hiszen tavaly február 18-án 10 országból több mint 36 ezren olvasták – otthon, közösségben, magányosan vagy akár buszmegállóban – József Attila verseit.

Idén Pilinszky Jánosra esett a főszervezők választása: 100 éve jött közénk, és 40 éve távozott közülünk. Versei nem könnyű alkotások, odafigyelést, elmélyülést, „beleélést” kívánnak. Felső tagozatos tanulóink mégis nagyon jó érzékkel válogatták ki maguknak azokat a felolvasni kívánt verseket, melyek megérintették, elgondolkodtatták őket.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel online olvastunk. Magyar irodalom óra volt ugyan, csak másképp; nem a szokásos tananyaggal haladtunk tovább, hanem egy olyan emberről beszélgettünk, olyan költő verseit olvastuk, aki számukra még ismeretlen volt. Február 23-a délelőttjét Pilinszky Jánosnak szenteltük.

Meghallgattuk megzenésített verseit, elolvastuk legismertebb költeményeit, rövidke két- és négysorosait.

Pilinszky 1957-től kezdve a gyerekeknek is írt verses meséket. Ezeket olvasták alsó tagozatos tanulóink a tanító nénik vezetésével, irányításával – szintén online. Gyönyörű rajzokat, illusztrációkat készítettek egy-egy meséhez, melyek iskolánk közösségi oldalán megtekinthetőek.

A pedagógus kollégákkal az est folyamán „jöttünk össze”. Igaz, most nem volt zsíros kenyér, forró tea vagy egy pohár borocska, de hát ez van, most ezt kell elfogadni, és örülni annak, hogy együtt voltunk, ha virtuálisan is, de szórakoztattuk nemcsak magunkat, hanem egymást is.

Verseltünk, beszélgettünk, megvitattunk egy-egy költeményt, egy-egy sokatmondó gondolatot. Jót szórakoztunk, miközben részesei lehettünk annak a több tízezres olvasótábornak, akikkel – ha látatlanban is – együtt olvastunk.

Mivel 10. éve vagyunk részesei a felolvasómaratonnak, így vannak állandó résztvevőink, akik minden évben olvasnak – otthon, közösségben, magányosan vagy akár buszmegállóban. Köszönöm nekik, hogy idén is csatlakoztak hozzánk, és főleg nagyon örül a lelkem azoknak a volt diákjainknak, akik annak kapcsán hívtak fel, hogy ők is szeretnének csatlakozni, rájuk is számítsunk, ők is kerüljenek bele a végső számadatba.

Hogy a vírushelyzetünkre utaljak, ez „jó fertőzés” és remélem, ők is továbbfertőznek, így jövőre még többen kedvet kapnak a magyar líra- vagy a prózairodalom népszerűsítéséhez.

A XIII. Nemzetközi felolvasómaraton keretén belül Búcson, február 23-án 121-en olvastuk Pilinszky János műveit. Nagy izgalommal várjuk, ki lesz a „terítéken” jövőre.

(Csekes Ica/Felvidék.ma)