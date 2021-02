Az Él a magyar mindörökké című nótafeldolgozás videoklipje február 15-én jelent meg a világhálón, s az időzítés egyáltalán nem véletlen, hiszen Slezák Erika nótaénekes ezzel is buzdítani szeretné a magyarokat, hogy bátran vallják meg nemzetiségi hovatartozásukat, magyarságukat.

A nóta szövege beszédes és a népszámlálás miatt valóban van aktualitása: „Minket innen nem lehet elűzni, helyünk van a Kárpátok között, ahol hegyek, délibábos rónák, hős magyarok vére öntözött.” A klip helyszínéül a mátyusföldi síkságot választották, ahonnan a Kárpátok vonulatai is látszódnak, ezzel is azt szimbolizálva, helyünk van a Kárpátok lábánál, a Mátyusföldön és a Felvidéken. Az énekes is mátyusföldi, így a szülőföld szeretete és tisztelete ötvöződik a magyarságtudattal.

Slezák Erika kérdésünkre elmondta: a klip helyszínének alapötlete Cséplő Ákos operatőrtől származik, aki többször járt kint forgatni Mátyusföld csodás tájait. Cséplő Ákos egy drónnal készített madártávlatból felvételeket, hogy ezzel próbálja meg szimbolizálni a turult, a magyarok eredetmondájából származó szent madarunkat, melynek szelleme itt él velünk, hiszen a Anonymus krónikája szerint: „nyolcszáztizenkilencedik esztendőben Ügyek… nagyon sok idő múltán Magóg király nemzetségéből vezére volt Szkítiának, aki feleségül vette Dentu-mogyerben Önedbelia vezérének Emese nevű lányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset miatt nevezték el Álmosnak, mert várandós anyjának álmában isteni látomás jelent meg sólyomforma madár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el.”

A videoklip a februári téli időszakban készült, ennek hangulata azt is szimbolizálja, hogy lassan ébred a természet, ami a megújhodást is jelképezi.

Slezák Erika nemcsak ezzel a videoklippel buzdítja a magyarságot, hogy vallják meg nemzetiségüket, hanem a Csemadok Ifjúsági Tagozata által indított kampányban is szerepel, amelyben őszintén vall magyarságáról és a magyar kultúráról. A népszámlálás kapcsán arra is kitért, hogy a magyar kultúra támogatása és nyelvhasználat ahhoz is kötött, hogy a településen, régióban hány magyar él. Ezért is fontos, hogy minél többen bevalljuk magyarságunkat, akár azok is, akik vegyes házasságból származnak, ne felejtsük el a gyökereinket, és segítsünk ezzel a magyar nemzeti közösségen. Hiszen, ahogy a nóta is mondja: Él a magyar mindörökké.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)