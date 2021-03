Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb – vagy akár minden – uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad nyarunk lesz – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor azt is közölte: reális esély van arra, hogy április 19-én újraindulnak az óvodák, iskolák, középiskolák. Kiemelte: mivel a boltok előtt sorok alakulhatnak ki, megfontolják, hogy kitolják a nyitvatartási időt, ezzel együtt pedig a kijárási korlátozás kezdetét. A részletszabályokról jelenleg is tárgyal az operatív törzs – tette hozzá.

A miniszterelnök kifejtette: nem az a kérdés, mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem az, hogy milyen gyorsan kezdünk el indulni lefelé, és ezt senki nem tudja megmondani.

Csütörtökön meghalt 275 ember, kórházban vannak 11 823-an, lélegeztetőgépen pedig 1480-an – közölte. Megjegyezte: van még 10 343 szabad ágy és 1693 lélegeztetőgép. 500 önkéntes jelentkezett, és 1200 orvostanhallgató is dolgozik a védekezésben. Egyelőre nem kellett bevonni az ingázókat, akik különösen a nyugati határszélen dolgoznak – fűzte hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nehéz időszak ez, a járvány legnehezebb heteit éljük. A harmadik hullám azért van, mert a brit mutáns meghatározóvá vált, és ez háromszor több embert képes megfertőzni.

Arra kérte a fiatalokat, hogy tartsák be a szabályokat, nemcsak a szüleik és nagyszüleik, hanem maguk miatt is.

Magyarország képes lenne többet oltani, de nincs elég vakcina. A csütörtökön este végződött EU-csúcson az volt látható, hogy amelyik ország nem intézkedett időben, hogy keleti vakcinája is legyen, és csak a Brüsszel által rendelt oltóanyagra támaszkodik, „nagyon mögöttünk van” – mondta.

Úgy látja, április-májusban tudnak a legtöbbet oltani. Orbán Viktor szerint rossz döntés volt, hogy a vakcinák beszerzését a nyugati gyógyszergyárakból az uniós miniszterelnökök átengedték Brüsszelnek. Azt kellett volna mondani, hogy minden ország maga intézze a tárgyalást, de azt hitték, együtt hamarabb sikerülni fog – idézte fel. Hozzátette: Brüsszel inkább a beszerzési árra összpontosított, pedig az az élethez képest másodlagos.

Emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter novemberben szólt, hogy baj lesz, ezért tárgyalni kezdtek Oroszországgal és Kínával. Akik csak most kezdik el a tárgyalásokat, azoknak be kell állniuk abba a sorba, amelyben Magyarország már jó helyen, elöl van – magyarázta.

A kormányfő közölte: 400 ezer vakcina van, amellyel oltanak, 1,8 millió embert oltottak már be, 594 ezren pedig már a második adagot is megkapták. 250 ezer orosz vakcina van a raktárakban, ezek feloldásra várnak, továbbá 517 ezer adag azért van raktárban, mert a második oltásra van eltéve – mondta.

Arról is beszélt, hogy a boltok nyitvatartását illetően átállhatnak a négyzetméter alapú szabályozásra, tíz négyzetméterenként egy ember tartózkodhatna a helyiségben, de erről még tárgyalnak. Kijelentette: ragaszkodik ahhoz, hogy amíg a 65 év feletti regisztráltakat be nem oltják, semmilyen újraindításról nem lehet beszélni. E csoport 71 százalékát már beoltották, és jól haladnak – fűzte hozzá.

A miniszterelnök kitért rá: a várandósokat szabad oltani Pfizer- vagy Moderna-vakcinával, ezért azt kérte, hogy regisztráljanak ők is. Az iskolákról elmondta: az ott dolgozókat be kell oltani az újranyitáshoz. 102 ezer regisztrált iskolai dolgozó van, közülük 20 ezret már beoltottak, mert sor került rájuk. A többieket is be kell oltani, mielőtt megnyitják az intézményeket, erre április 10-ig kerülhet sor, majd 19-én újraindulhatnak az óvodák, iskolák, középiskolák – magyarázta.

Orbán Viktor kiemelte: a magyar oltási kapacitás nagy, és a háziorvosok remekül teljesítenek az oltások beadásában. Az egy-két kirívó eset kivétel, a háziorvosok erőn felüli munkát végeznek, és nem fogják őket mellőzni a továbbiakban sem – közölte.

Azt is mondta, hogy már mindenki fáradt, frusztrált, szeretne szabadulni, ezért is igyekeznek biztos tájékoztatási pontokat adni az embereknek. A modern demokráciában mindenki azt mond, amit akar, de a tiszti főorvos és a kormány folyamatosan hitelesen tájékoztat – hangsúlyozta.

Megjegyezte: sok százezres, milliós adatbázisokat kezelnek, és ilyen hatalmas adatbázisoknál nem kerülhetők el a hibák. Megerősítette, hogy „szabad nyarunk lesz”, bár lehetnek olyan rendezvények, ahova csak védettségi kártyával lehet majd bemenni.

(MTI/Felvidék.ma)