A Szövetséget megalapító pártok „Nézzünk előre! Az oltás a megoldás” munkacímmel tartottak pénteken közös sajtótájékoztatót a Most-Híd pozsonyi székházában. Az MKP részéről Forró Krisztián pártelnök, a Szövetségből Mózes Szabolcs elnök, a Most-Hídból pedig Horváth Zoltán polgármester (Tallós) tájékoztatta a sajtót.

Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártja elnöke szerint a javuló járványügy számok ellenére továbbra is fontos, hogy vigyázzunk egymásra. Egyértelmű, hogy az oltás a megoldás. Sajnos Szlovákiában az oltási kampány gyenge, ezen változtatni kell, hogy az emberek motiváltak legyenek. A Szövetség javasolja, hogy ha a felnőtt lakosság körében az oltottsági szint eléri a kitűzött célt (pl. 60-65%-ot), azok, akik beoltották magukat, 100 eurós utazási utalványt kapjanak. Ez az országnak is jó, és jóval kevesebbe kerül, mint pl. a folyamatos tömeges tesztelés. Az MKP elnöke elmondta, hogy ő is regisztrált, kapott időpontot is, hamarosan megkapja az első oltást.

Mózes Szabolcs az Összefogás elnöke hangsúlyozta, hogy az oltási kampány sorám szükséges a vakcinákkal kapcsolatos félretájékoztatások tisztázása. Az állam sajnos nagyon kevés pénzt fordít az oltási kampányra, úgy látja, nem jó, ha egy megyeelnöki kampány is több pénzbe kerül, mint az egészségünk érdekében oly fontos oltás népszerűsítése.

Horváth Zoltán polgármester az önkormányzatoknak a járvány leküzdésében betöltött szerepére mutatott rá. Javasolta a mobil oltóközpontok bevezetését, mert így az idős vagy beteg polgárok is könnyebben élhetnének ezzel a lehetőséggel.