Mint arról már hírt adtunk, 2021. június 4-én 20:21-kor (budapesti idő) mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, meggyúlnak az őrtüzek, azaz az Összetartozásunk Tüze. A résztvevők ITT csatlakozhatnak és regisztrálhatnak a programjukkal.

A felhasználói fiók regisztrációjára azért van szükség, hogy a tűzhelyek és az azokkal kapcsolatos adatok is felkerülhessenek az Összetartozásunk Tüze térképére. Ezeket később módosítani, kiegészíteni is lehet. Természetesen arra is van lehetőség, hogy ezek az adatok ne jelenjenek meg a térképen.

Minél több országban, településen, közösségben, családban csatlakozzanak ehhez az eseményhez azok az emberek, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik magukat!

A szervezők idén újabb ötlettel bővítették az összetartozási érzés lehetőségét.

„Mindenki, aki tüzet vállal, vegye fel a kapcsolatot egy vagy néhány, más országban tüzet vállalóval és virtuálisan, élő videokapcsolatban gyújtsák meg tüzeiket és ismerkedjenek meg, beszéljenek egymással, magyar közösségükről, örömeikről. Ki tudja, talán egy új barátság is születhet ilyen módon” – írták.

A múlt évben a trianoni békediktátum 100. évfordulójára hirdették meg az Összetartozásunk Tüze programot, aminek sikeressége bőven felülmúlta a várakozásokat.

2020-ban hat kontinens 73 országának 2551 településétől 6137 tüzet vállaltak önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek. Ez volt a legnagyobb szabású trianoni megemlékezés.

„Nem csupán a tragikus, száz évvel ezelőtti történésre emlékeztünk az akciónkkal, hanem nemzetünk három évfordulójára: Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont egy évszázada zúzták szét, feldarabolva Magyarországot, szétszórva nemzetünk részeit.

A tíz évvel ezelőtt megszavazott, kettős állampolgárságról szóló törvény lehetőséget adott az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott magyarok számára, hogy közjogi értelemben újra az anyaország részévé, annak állampolgáraivá válhassanak, vagyis a területi szétszakítottság ellenére újra összetartozhassanak.

A sok ezer tűz és a rengeteg pozitív visszajelzés és megkeresés miatt úgy döntöttünk, hogy idén is, ha pedig továbbra is van rá igény, akár egy minden évben megismétlődő hagyományt teremthetünk, ahol is az egész világ magyarjai lélekben együtt lehetnek, egy-egy tűz, láng mellett a szétszakítottságunk helyett az összetartozásunkról beszélhetünk” – vélik a szervezők, a világ cserkészei.

Az Összetartozásunk Tüze rendezvény ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, szervezői a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világban működő magyar cserkészszövetségek.

Háttér: Az 1933-as gödöllői jamboree (Cserkész Világtalálkozó) idején a Magyar Cserkészszövetség megrendezte a Magyar Szolidaritás Napját. Az előre megbeszélt napon a cserkészek tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

1996-ban a millecentenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség máglyagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, a valamikori ezeréves határra. Több tucat tűz égett egy időben.

Tizenöt évvel ezelőtt, 2003 augusztusában a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és ennek nyomán Magyarországon, a Kárpát-medencében, az egész világon Kazahsztántól Honoluluig, Narviktól Rio de Janeiróig, Ausztráliától Japánig fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyácskák, időzónánként körbejárva a Földet.

