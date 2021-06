Hagyományteremtő szándékkal Ajnácskői Hírvivő címmel indított időszaki lapot az Ajnácskői Önkormányzat, amely Tőzsér Árpád Ajnácskő című versével és Poprocký Iván polgármester bevezetőjével indít. A lap első számában beszélgetést olvashatnak a polgármesterrel a község terveiről, bemutatják a turisták által is közkedvelt régiót, s bemutatkoznak a község egyes civil szervezetei is.

„Különös történelmi időket élünk, a koronavírus-járvány mindenkit megfosztott eddigi szabadságától, sokan kényszerültek a négy fal közé. A vírus sokunkat megfosztott munkahelyétől, sokakat zárt a négy fal közé, s amíg pár éve ilyenkor már a tengerparti nyári szabadságunkat tervezgettük, most jó, ha a vírus enyhültével az országon belül barangolhatunk, igaz, azt is csak óvatosan. Marad a szülőföldünk felfedezése, s valljuk be, mi ajnácskőiek nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Tündéri falu – írta nemrégiben rólunk egyik hetilapunkban Agócs Szvorák Emese, s bizony fején találta a szöget. Községünk csodálatos természeti környezetben fekszik, s bár egykori nevezetességei, a vár és a fürdő már többnyire az enyészeté, van mivel dicsekednünk. De a természeti szépségek mellett Ajnácskőt szorgos, összetartó emberek lakják, akik az elmúlt években is folyamatosan igazi közösséggé formálták a falut. Több civil szervezet öregbíti falunk hírnevét, gondoljunk csak a Csemadokra, a futballklubra, a tűzoltószervezetre, ahogy számtalan tehetséges fiatal alakítja községünk jelenét, s bízunk abban, hogy a jövőjét is” – írja bevezetőjében a falu első embere, akivel interjút is olvashatnak a lap első számában.

Poprocký nemcsak a vírushelyzet okozta nehézségekről szól a beszélgetésben, de a község előtt álló tervekről is. Megkezdődött a közösségi központ építése, de a falu továbbra is szeretne profitálni abból, hogy gyönyörű természeti környezetben fekszik, s a község ideális kiindulóhely a régióba látogató turistáknak is.

A lap be is mutatja a főbb látványosságokat, ahogy a település két új díszpolgárát, Eva Rysovát, a szlovák színház nagyasszonyát és Herényi Béla mérnököt, iskolaalapítót. Tóth Tamás az ajnácskői fociklubot, Mikó Alexandra a régió egyik legjobban működő, legaktívabb Csemadok-alapszervezetét mutatja be, míg Kovács Ida iskolaigazgató a helyi alapiskola és óvoda idei tevékenységéről szól. Az utolsó képes oldalon olvashatunk a Ramses együttesről, Danyi Csabáról, Kosec Tibor fecskehoteljéről, a rendkívül sikeres helyi tűzoltóegyletről, ahogy a helyi gólyákról is.

A lap minden helyi háztartásba eljut, de beszerezhető az önkormányzat címén (Községi Hivatal, 980 33 Ajnácskő – Hajnáčka, Fő tér 484., tel.: 047/58 12 143, 0902/917 150, e-mail: hajnacka@obechajnacka.sk;WEB:http://www.obechajnacka.sk;Facebook: Ajnácskő-község-obec-Hajnáčka) is.

(giv/Felvidék.ma)