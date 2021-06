Sallói Dániel miatt nagy kedvence a magyar futballválogatott a Kansas City labdarúgóinak, akik együtt ugrottak fel a magyar légióssal Schön Szabolcs végül érvénytelenített, portugálok elleni góljánál. Sallói a DIGI Sport híradójának azt mondta, Marco Rossi csapata ezzel a jó játékkal egy másik csoportban azon is gondolkodhatna, hogy másodikként továbbjusson. A támadó arról is beszélt, hogy ősszel már szeretne ő is a válogatott tagjaként harcolni a sikerekért.

Sallói Dániel 2018-as bombaformáját idézi az Egyesült Államokban; a 24 éves magyar támadó 10 meccsen négy gólt szerzett idén, és úgy sikerült újra felépítenie magát, hogy nem kellett klubot váltania, hiszen a Sporting Kansasben remekel. „Egyértelmű, hogy jól megy, de kell egy kicsit a mázli is: az első meccsemen gólt rúgtam, és az ilyen dolgoktól visszajön az ember önbizalma. Jól megy a csapatnak, nekem is jól megy, nagyon összetett, de nem szeretek visszatekintgetni a múltra. Most örülök, hogy jelenleg nincs semmi probléma” – nyilatkozta Sallói Dániel a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek.

Sallói ugyanúgy négygólos, mint az Inter Miami csatárcsillaga, Gonzalo Higuaín, aki a minap meglepő szavakkal méltatta az MLS-t: „Amikor idejöttem, azt hittem, egy csikkel a számban vígan elfocizgatok, aztán szembesültem a valósággal.”

A volt Real Madrid- és Juventus-kedvenc hozzátette, nagyon komoly fizikai kihívás jól teljesíteni az MLS-ben, amely nagyon hasonlít a Serie A-ra. „Örülök, hogy ezt mondta Higuaín, mert rengeteg játékos belebukott már, csak nekik nincs akkora nevük, és ezért nem kapja fel a szavaikat média. De nem egyszerű felvenni a ritmust, szóval hozzá kell szokni. Nekem rengeteg csapattársam jött az évek során Európából, komolyabb bajnokságokból, és sokkolta őket, hogy ez sokkal nehezebb; az edzések, a meccsek, a tempó, a fizikai erő, minden összejátszik, plusz még a rengeteg utazás is.”

A 24 éves játékos örül, hogy Gazdag Dániel és Schön Szabolcs is az MLS-be igazolt, utóbbinak az Eb-n szerzett, portugálok elleni lesgólját pedig ő is megünnepelte.

„Én is naiv szurkoló lettem egy-két pillanatra, mert látszott, hogy les volt, de miután elengedte a partjelző, én is felugrottam – a játékostársaimmal együtt. Ugyanis itt, a csapaton belül nagyon sokan szurkolnak a magyaroknak miattam. Sajnos akkor nem tudtunk gólt rúgni, de örülök, hogy döntetlent tudtunk játszani a franciákkal, nagyon nagy eredmény, kíváncsi leszek, mit tudunk produkálni a németek ellen. Bármi lehet, szerintem ők is félnek, mert ha nagy csapatok játszanak kisebb csapatok ellen, és nem tudnak gólt rúgni a 60–70. percig, elkezdenek stresszelni – reméljük, ez fog történni. Ahogy nézem az Eb-t, akármelyik másik csoportban lettünk volna, simán gondolkozhatnánk azon, hogy továbbjutunk másodikként, vagy nagy harcban vagyunk az ellenfeleinkkel.”

A kansasi légiós célja pedig mi más is lehetne, minthogy ott legyen a Rossi-keretben. „Ezt a formát kell fenntartani, és akkor esetleg ősszel már ott tudok lenni a válogatottnál – akár a kispadon, vagy akár már debütálhatok. De nem sürgetem ezt igazából, nem stresszelek rá nagyon.”

Miközben a magyar válogatott a németek elleni csatára készül, addig a keleti MLS-főcsoportban 2. Kansas City a 3. helyezett Coloradót fogadja csütörtökön.

