A Dunaszerdahelyi Nyár programsorozat keretén belül a művelődési központ szabadtéri színpadán egymást váltják majd az előadók.

Júliusban elsőként a Pósfa zenekar szórakoztatja a közönséget. A hónap folyamán a For You acapella, a Four Art Singers, Kosár Szabolcs és Janka, a FiveLive Acapella és a Shadows Club DS is fellép. Augusztusban őket követi a Night Ride és az Arizóna. A nyári programsorozat utolsó estjén neves előadók a nóták, operettek és musicalek világába kalauzolják el a hallgatóságot.

Töltse velünk a nyári estéket! A koncertek INGYENESEK, esténként 8 órától várjuk önöket a művelődési központ előtti téren. Amennyiben az időjárás valamelyik este nem kedvezne, az aznapi előadásra az épületben kerül majd sor.

A programsorozat Dunaszerdahely város és a KULTMINOR anyagi hozzájárulásával valósul meg.

A nyár folyamán az alábbi koncertek valósulnak meg:

Július 8-án 20 órai kezdettel Pósfa zenekar

Július 15-án 20 órai kezdettel For You acapella

Július 22-én 20 órai kezdettel Four Art Singers

Július 23-án 20 órai kezdettel Kosár Szabolcs és Janka

Július 29-én 20 órai kezdettel FiveLive Acapella

Július 30-án 20 órai kezdettel Shadows Club DS

Augusztus 6-án 20 órai kezdettel Night Ride

Augusztus 13-án 20 órai kezdettel Arizóna

Augusztus 27-én 20 órai kezdettel nóta- operett- és musicalest

Minden koncert helyszíne a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK előtti szabadtéri színpad, rossz idő esetén a koncert az épületben lesz megtartva.

(Patassy Sándor/Felvidék.ma)