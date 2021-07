Párkányban az előző évekhez képest idén kevesebb turista fordul meg a nyári hónapok alatt. Ez szinte mindenhol érzékelhető. Elsősorban a strandon, ahol leginkább a szlovák turisták fordulnak meg, de nekik is nagy hátrányt jelent, hogy nem ingázhatnak, kirándulhatnak a Duna jobb partjára Esztergomba, vagy a környékbeli történelmi helyekre, Visegrádra, Szentendrére. Sok távolabbról, hegyekből érkezett turistának maga a bazilika és az azt övező panoráma is rendkívüli élmény.

A város viszont sokszínű programmal igyekszik tarkítani az üdülők és a város lakosainak igényeit. A Barta Gyula Galéria és a Városi Múzeum sajnos korlátozott nyitva tartással működik, szerdán és vasárnap délután látogathatók a tárlatok, kiállítások.

A városi művelődési központ szervezésében a sétálóutcán lévő szabadtéri színpadon esténként vannak rendezvények.

Június 30. és augusztus 29. között a következő programok közül válogathatnak a nézők. Gyerekprogramok: A három kismalac – Mesevarázs Bábszínház, a Felvidék-szerte ismert és kedvelt Kuttyomfitty Társulat, Vitéz László – a Bábszintér előadása. A zenekedvelőknek, fiataloknak is sokszínű programot kínálnak a színpadon.

Önálló koncerttel lép színpadra a közkedvelt párkányi Little Symphony vonószenekar, akik klasszikus zenét, könnyűzenét, film- és népzenét is játszanak. Dallamvilág koncert – régi slágerekkel a szintén sikeres nánai duó is fellép, ők is évente szerepelnek a nyári programokban. Slovak Tango + Roman Krško és Janszo Orsolya – örökzöldek – az ismert párkányi szlovák operaénekes is gyakran szerepel együtt a szintén párkányi Janszo Orsolya énekessel. Bereczki Zoltán koncertje is bizonyára sok érdeklődőt vonz majd.

A fiatalok részére poprock műfajú koncertek lesznek az éjszakai programokban, mint a For You Acapella és a Trapéz /beat, rock/, vagy a Fekete Skorpió hozza majd össze a régió fiataljait. A Vessző világ hagyományőrző fesztiválestjén pedig a népművészet kap főszerepet a régió és helyi csoportok közreműködésével.

Idén először a plébániahivatal szervezésében kerül sor szintén a városi szabadtéri színpadon egyházzenei koncertekre.

Valamennyi koncertet a párkányi Éden Music nyitja meg. Majd a következő fellépések várhatóak: július 27-én Hallinger András – Budapest; augusztus 14-én Dolhins of the near future – Tatabánya; augusztus 21-én Golgota – Pécs, valamint augusztus 28-án Golgota Gospelkórus – Magyarország.

Reméljük, hogy a már párkányi programnak is számító augusztus 19-i esztergomi ünnepi tűzijátékot is élvezhetik mind a turisták, mind a helyi, illetve környékbeli érdeklődők.

S természetesen ezúttal is lesz Forma Fest augusztus 12. és 15. között, melynek a helyi főszervezője, házigazdája a Jóvilágvan. Az alternatív minifesztivál a mainstream tömegzene helyett kínál alternatívát, megszólítva más művészeti ágakat is: színház, képzőművészet, slam poetry.

Részletes információk a programokról a város honlapján, illetve a plébániahivatal Facebook-oldalán találhatók.

(DE/Felvidék.ma)