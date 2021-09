Tegnap a dunaszerdahelyi moziban megnéztük (a többes szám épphogy csak használható, ugyanis mindössze ketten voltunk nézők) a Zátopek című cseh filmet. Ennek ellenére David Ondříček rendező alkotása a legendás cseh hosszútávfutó életéről pörgő, élvezetes életrajzi film, és rámutat a kommunista gottwaldi rezsim kegyetlenségeire is.

A több mint két,órás film nagyrészt az 1952-es Helsinkiben megrendezett nyári olimpiai játékok eseményeire fókuszál, ezen Emil Zátopek három olimpiai aranyérmet szerez Csehszlovákiának (5 ezer és 10 ezer méteres futás, illetve a maraton!), és hogy teljes legyen az öröm, az ugyancsak olimpikon atléta feleség, Dana Zátopková gerelyhajításban szintén olimpiai bajnok lett. A címszereplőt ifj. Václav Neužil alakítja, a feleségét Martha Issová – emlékezetes színészi teljesítményekkel.

1952, Helsinki. Itt azért álljunk meg egy pillanatra, hiszen nem akármilyen olimpia volt ez Magyarország számára, amely 42 (!) éremmel az éremtáblázat harmadik helyén végzett az Egyesült Államok és a Szovjetunió mögött. Ebből 16 lett aranyérem, és a Puskás nevével fémjelzett Aranycsapat innen aranyéremmel távozott (a nyolcaddöntőben 3:0-ra verték Olaszországot, a negyeddöntőben 7:1-re Törökországot, az elődöntőben 6:0-ra a svédeket, majd a döntőben 2:0-ra Jugoszláviát). Ez ugyan – sajnos – nincs benne a filmben, és ha erre legalább utaltak volna, akkor még nagyvonalúnak is nevezhetnénk a filmet. De talán megérünk majd egy magyar mozifilmet is 1952-ről…

De térjünk vissza a most látott cseh filmhez, amely nem rejti véka alá, hogy Zátopek hivatásos katonaként tagja volt a kommunista pártnak. Sportolóként távol akarta magát tartani a politikától, de ezt nem tudta megtenni. Aktuális mozifilmről lévén szó, nem illik részleteket elárulni, de annyit talán elmondhatunk, hogy nem hiányzik a filmből az a történelemből is ismert, „szocialista rezsim ellenségei” ellen indított kirakatper sem, amelynek egyik szívszorító zárójeleneteként bitóra küldték Ján Buchalt, Oldřich Peclt, Záviš Kalandrát és Milada Horákovát.

A film elsősorban mégis az igazi barátságnak állít emléket, amelyben Zátopek többször is helytállt, például amikor mindenáron ragaszkodott ahhoz, hogy barátját is kiengedjék az olimpiára, és tulajdonképpen a film zárójelenete is egy nem akármilyen baráti gesztus megnyilvánulása, amikor a repülőgépen ülve a barátja meglátja, hogy a repülőtéren milyen ajándékot adott neki búcsúzóul Emil Zátopek. Hogy mit és miért, ezért is érdemes megnézni ezt a cseh filmet.

Oriskó Norbert/Felvidék.ma