A Design Terminal és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésével megvalósuló Felvidéki Mentorprogram megnyitó ünnepsége zajlott ma Komáromban. A Tiszti pavilonban megvalósuló rendezvény megnyitóján Potápi Árpád János mellett köszöntőt mondott Forró Krisztián, a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók elnöke, Iván Tamás,a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke és Jónás László, a Design Terminal szakmai vezetője.

Vajdaság, Erdély és Horvátország után Felvidéken is elindult a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói mentorprogram, melynek célja, hogy segítse a határon túli magyar vállalkozók helyben maradását, erősítsék a vállalkozókedvet és szakmai támogatást nyújtsanak a programban résztvevőknek – hangzott el ma az esemény megnyitó ünnepségén.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elsőként megköszönte a magyar kormánynak azt a vállalását, amellyel segíti a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását -a bölcsőde és óvoda felújításokon keresztül egészen a több ezer helyi vállalkozó megsegítéséit.

„A gazdaságfejlesztő program után egy újabb programmal segítik a helyi vállalkozásokat, ezen keresztül a közösségünket” – mutatott rá a politikus.

Bár, mint mondta, ez a program nem jár konkrét pénzügyi támogatással, mégis nagy jelentőséggel bír: „ahogy mondják, ne halat ajándékozz, de taníts meg halászni” – idézte a közmondást. Rámutatott a program egyik konkrét hozadékára is, ez pedig a közösségépítés, amellyel tulajdonképpen „kinyilvánítjuk, hogy felelősek vagyunk egymásért, egy közösség tagjai vagyunk, és segítjük egymást” – fogalmazott Forró.

Megköszönte a programba jelentkező mentorok segítségét, akik vállalták a feladatot, hogy feláldozzák idejüket arra, hogy tanítsák a fiatal vállalkozókat tapasztalataikkal. A fiatalabbak pedig időt nyernek a tapasztalatszerzés és tapasztalatgyűjtés folyamatának meggyorsításával – vélekedett.

Forró emlékeztetett arra is, hogy október elején alakult meg a három felvidéki magyar párt szövetségéből az új gyűjtőpárt, amely a felvidéki magyarság és az általa lakott régiókat kívánja segíteni. Mint mondta, önmagában kevés ezen pártok szövetsége.

„Mi szövetségeben szeretnénk lenni önökkel is, veletek is” – húzta alá, hozzátéve, a párt polgármesterein és megyei képviselőin keresztül erős regionális képviselete van a Szövetségnek, de mindent meg kell tenni azért, hogy erős parlamenti képviseletük is legyen – vélekedett.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára reagálva Forró Krisztián szavaira, örömét fejezte ki, amiért jó egy éves tárgyalássorozatot követően a Szövetség létrejött.

Mint mondta, az oktatási, kulturális intézményrendszerek fejlesztése, megerősítése mellett a politikai intézményrendszer megerősítése is fontos, hiszen anélkül a többi sem tud erősödni, illetve elgyengül.

„Ennek a stádiumain ment keresztül az elmúlt 30 évben a felvidéki magyar politika is, hiszen megerősödött, majd ahogy a magyar összefogás gyengült, úgy a politikai intézményrendszer is gyengült. Reméljük, hogy mára felszállóágba került a magyar politikai intézményrendszer, és a Szövetség létrejöttének köszönhetően remélhetőleg a felvidéki emberek érdekképviselete parlamenti szintre kerül majd” – fogalmazott, hozzátéve, mindezt annak érdekében, hogy az itt élők saját érdekeiket helyi és országos szinten is érvényesítenitudják. Potápi megjegyezte, a magyar kormány támogatása is hatékonyabb tud lenni, ott, ahol a magyar pártok bent vannak a törvényhozásban, esetleg a kormányban.„Már egészen más helyzetből tudunk tárgyalni, ha van parlamenti érdekképviseletea magyarságnak. Önöket is biztatom, hogy erősítsék a Szövetséget és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a következő választásokon törvényhozási szinten legyen képviselve az itteni magyarság” – hangsúlyozta.

A mentorprogram kapcsán úgy fogalmazott, 2015-ig hagyományos nemzetpolitikáról lehet beszélni, amely elsősorban támogatáspolitikát jelent és különböző programok beindítását, másrészt szimbolikus törvények, jogszabályok megalkotását, amire a nemzetpolitika épül. Az elmúlt 6-7 évben azonban egyre inkább a gazdasági támogatások, illetve a szülőföldön való boldogulás erősítése irányába fordult el a magyarországi nemzetpolitika – jegyezte meg.

„Ennek jelentős állomása a minden régióban megjelenő gazdaságfejlesztési programok, amelyben a hálózatépítés a mi feladatunk” – mutatott rá. Az államtitkár kifejtette, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a már sikeres vállalkozókat, gazdasági szereplőket összekötik a most induló vállalkozásokkal – ezzel is hozzájáruljanak a gazdasági háló szövéséhez, és a Kárpát-medencét egységes gazdasági térként tudják kezelni.

A Design Terminal szakmai segítségével, ahelyi vállalkozó szövetségekre építve megvalósuló program már működik Vajdaságban, Erdélyben, Horvátországban és a mai naptól a Felvidéken is – rövidesen Kárpátalján is beindítják, mondta el Potápi Árpád.

„A cél, hogy az induló vállalkozások 5-6, de akár 10-20 évet is át tudjanak lépni. Ne kelljen azokat a stádiumokat végig járniuk, amit a ma már sikeres vállalkozásoknak. A mentorprogram hozzájárul, hogy a kellő tudást, tapasztalatot és a szükséges kapcsolatrendszert minél gyorsabban megszerezhessék a kezdő vállalkozások”

– magyarázta.

A program során a nagyvállalkozók kis- és középvállalkozások mentorálását valósítják meg tapasztalt magyarországi mentorok koordinálásával. Potápi szerint már az elsőként indított mentorprogramnak volt konkrét haszna, több százezer eurós üzletek köttettek, amellett, hogy egymást mentorállták a résztvevők – mutatott rá.

Felvidéken október végétől mentor és mentorált párosok között szakmai találkozók segítik a közös munkát konkrét szakterületi kérdések mentén. Tematikus előadások, képzések is várják a résztvevőket, akik egymást is segítik majd vállalkozásfejlesztési témákban, csoportosan és egyénileg, konkrét kihívások és egyedi igények alapján. A szakmai programok mellett közösségépítő eseményeken is erősítik a közös munka hatékonyságát.A program öt, egynapos eseményből épül fel, amelyek hibrid formában valósulnak meg, két online találkozó, illetve három jelenléti esemény lebonyolításával.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)