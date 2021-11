Kádár János címben szereplő elhíresült mondását sokan idézik napjainkban is, még polémia is zajlott arról, hogyan, milyen szövegkörnyezetben is hangzott el valójában. Nos, az idézett krumplileveses eszmefuttatás 1980 márciusában, az MSZMP XII. kongresszusán hangzott el, bármily meglepő is, de a kádermunkával összefüggésben, imígyen: „Nem vagyok nagy étkű ember, de a jó ételt szeretem. Amikor azt kérdik: mit szeretek enni, mondom: én azt szeretem, ami az, ahogyan hívják. Ha krumplilevesnek hívják, akkor az.

Hogy miként lehet innen a kádermunkánál kilyukadni, az bennünket most nem érdekel, mindez annak kapcsán jutott csak eszembe, hogy Patrick Linhart (Sme rodina) parlamenti képviselő, az agrárbizottság tagja most hasonló következtetésre jutott:

szeretné, ha az élelmiszerek valóban azok lennének, ahogyan a gyártó nevezi őket. Ennek érdekében javasolta az élelmiszerkódex megváltoztatását.

„Azt akarom, hogy a joghurt legyen újra joghurt, a virsli legyen virsli, a ketchup legyen ketchup, s a majonéz legyen valóban majonéz” – fejtette ki Linhart. A kódex módosítása szerinte jó hír a lelkiismeretes élelmiszergyártók számára, akik nagyobb ráfordítással, eredeti, becsületes recept alapján készítik termékeiket.

„De feltételezhetően rossz hír például azon nagyipari húsfeldolgozók számára, melyek a nagyobb profit reményében letértek a lelkiismeretesség útjáról, s termékeik olcsóbbá tétele érdekében különféle pótlékokat és félrevezető élelmiszeripari megnevezéseket használnak” – tette hozzá. A kódex alapvető változtatásait véleménye szerint bele kéne foglalni az egyes vonatkozó rendeletekbe.

„Példaként említeném, hogy ne lehessen bizonyos termékeket olyan néven nevezni, melynek nem felelnek meg a valóságnak és megtévesztik a vásárlókat” – folytatta Linhart.

A képviselő a kódex módosításával elejét kívánja venni az egyes termékek összetevőinek olcsóbb pótlékokkal való helyettesítését, azokkal való felhígítását. Ugyancsak be szeretné tiltatni, hogy az ilyen termékeket megtévesztő megnevezésekkel illessenek. Ennek elkerülése érdekében szemléltetésként tett néhány javaslatot, például a joghurtnak nem minősülő epres ízesítésű utánzat szerinte legyen „szárított tejből készült krém”, a gyenge minőségű virsli „húsízű élelmiszeripari hulladékból készült virsli”, a majonéznek nem minősülő valami esetében pedig a „szintetikus ízesítésű kukoricakeményítő” megnevezést javasolja. Valóban ellenállhatatlan, de sajnos megfelel a valóságnak…

A Szlovák Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Kamara még nem reagált a javaslatra.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)