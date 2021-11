November 4-én, a nemzeti gyásznapon koncerttel emlékeznek az áldozatokra Budapesten, a Szent István-bazilikában. A 18 órakor kezdődő emlékkoncerten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Magyar Rádió Énekkara előadásában hangzik el Mozart Requiem című műve Kovács László vezényletével. A közmédia két csatornáján, a Bartók Rádióban és az M5 kulturális csatornán is élőben követhető a különleges koncert, de a Kossuth Rádió is ünnepi műsorfolyammal emlékezik a 65 évvel ezelőtt történtekre.

November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította. Ekkor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezik az ország.

November 4-én 18 órától ez alkalomból a Szent István-bazilikában, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Magyar Rádió Énekkara előadásában hangzik el a zenetörténet talán legtitokzatosabb és egyben legvarázslatosabb alkotása, Wolfgang Amadeus Mozart Requiemje.

Ez a zeneszerző utolsó alkotása, személyes vallomás életről és halálról. A gyásznapi koncertet 18 órától élőben közvetíti a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna is.

A Kossuth Rádió műsorai is kapcsolódnak a gyásznaphoz. A Hajnal-táj és a Napközben is a 65 évvel ezelőtti eseményeket helyezi középpontba. A 11.30-kor kezdődő Vendég a háznál című műsorban két idős hölgy szólal meg, akik gyerekként élték át az 56-os eseményeket, és készítettek erről egy 70 oldalas visszaemlékezést, azzal a céllal is, hogy a mai gyerekek, fiatalok számára személyes élmények elmesélésével próbálják meg átélhetővé tenni az akkor történteket.

A 14.30-kor megszokott Felfedező helyett e napon egyedi műsor hallható, mely az 1956-os munkásforradalmat és a megtorlást mutatja be. Az 1956-os forradalom és szabadságharc harcosainak nagy része munkás volt, őket sújtotta többségben a megtorlás is. Az általuk létrehozott úgynevezett munkástanácsok nemcsak a forradalom napjaiban, hanem november 4. után is működtek, a megtorlás azonban az ő sorsukat is megpecsételte: számos munkástanácsi vezetőt börtönbüntetésre ítéltek, több halálos ítéletet is hoztak ellenük a bíróságok.

A 15.30-kor gyászzenével induló Kalendárium is e naphoz kapcsolódik, bemutatva az 1956-os forradalom relikviáiból, dokumentumaiból nyílt győri kiállítást, illetve a Magyar passió című filmet, amely az 1950-es évek azon vészterhes időszakát idézi fel, amikor a kommunista diktatúra erőszakszervezete, az ÁVH támadást indított a hazai szerzetesrendek, egyházi közösségek, a kereszténység ellen.

Az Este című műsor is ünnepi tartalommal jelentkezik, Babucs Zoltán hadtörténész vendége Borvendég Zsuzsa, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, aki az 56-os forgószél hadműveletet és a Kádári megtorlás mechanizmusát mutatja be.

