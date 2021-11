A lockdown első napján sajtótájékoztatót tartottak Komáromban a járás egészségügyi helyzetéről. Filkó Gabriella, a kórház igazgatóhelyettese, Viola Miklós, Nyitra Megye Önkormányzata Egészségügyi Bizottságának elnöke és Keszegh Béla polgármester értékelték a jelenlegi helyzetet, hangsúlyozva, pánikra nincs ok. Az átoltottság hétről hétre nő, a kórházban stabil a helyzet, és minden adott ahhoz, hogy megbirkózzanak a vírus harmadik hullámával. Mindhárman az oltás fontosságát hangsúlyozták.

Keszegh Béla kiemelte, Komárom városa átlépte az ötven százalékot az első oltások arányát tekintve, a teljes átoltottság jelenleg meghaladja a 49 százalékot.

A kórházban: az intenzív osztályra csak oltatlan betegek kerültek

Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház igazgatóhelyettese, Filkó Gabriella elmondta, jelenleg stabil a helyzet az egészségügyi intézményben. Kiemelte, a második hullámhoz képest jobban állnak jelenleg, de gyorsan hozzátette, véleménye szerint ez annak tudható be, hogy a járvány ebben a régióban még nem tetőzött.

„Az egészségügyi szakdolgozók közel 90 százaléka oltott, jelenleg egy dolgozó van betegállományban, hárman pedig karanténban” – számolt be. Leszögezte azonban, az egészségügyi dolgozók rendkívül leterheltek és fáradtak.

Jelenleg a kórházban még tervezett műtéteket is végrehajtanak, bár kisebb számban.

„A mai nappal 17 koronavírus-fertőzöttet kezelünk a kórházban, hat fertőzésgyanús eset és további hat beteg van az intenzív osztályon, négyen lélegeztetőgépen, ketten pedig magasnyomású oxigénterápiában részesülnek” – foglalta össze.

A járvány harmadik hullámában az új épületben található Covid-osztályon 45 reprofilizált fekvőhellyel rendelkeznek (ezeken is tudják biztosítani a magasnyomású oxigénterápiát) és hat intenzíves ággyal rendelkeznek. Az elmúlt hetekben az intenzív osztályon kezelt koronavírus-fertőzöttek 100 százaléka oltatlan volt, jelentette ki. „Elvétve ugyan előfordultak oltott páciensek is a Covid-osztályon – nem az intenzíven –, de jellemzően idősebbek és olyan személyek, akiket már február-március folyamán átoltottak, tehát több mint fél éve” – jegyezte meg. Portálunk kérdésére, hogy hányan élik túl a lélegeztetőgépeken való kezelést, úgy nyilatkozott, nem szeretne számokat mondani, de aki lélegeztetőgépre került a kórházban és elhunyt, azok közül ketten onkológiai betegek voltak, a többi oltatlan.

„Egy biztos, a komáromi kórházban az intenzív osztályra csak oltatlan betegek kerültek”

– nyilatkozta.

Regisztráció nélkül, akár hétvégén is felvehető az oltás

A komáromi kórházban munkanapokon reggel 7 órától délután 14 óráig oltanak igény szerint. Naponta átlagosan 200 és 500 fő között mozog azoknak a száma, akik oltásra jelentkeznek az egészségügyi intézményben. „A legnagyobb igény az oltásokra a szélső napokon, tehát hétfőn és pénteken van, valamint keddenként, amikor az egydózisú Janssen vakcinákkal oltanak (csak 18 év felettieket). Jelenleg fele-fele arányban oltanak első alkalommal és a harmadik dózist igénylőket. „12 évesnél idősebb gyerekeket is napi szinten oltanak” – jegyezte meg az igazgatóhelyettes. Mint mondta,

ideálisabb, ha a polgárok előre regisztrálnak vagy a kórház, vagy a kormány központi oldalán, de regisztráció nélkül is oltanak – ebben az esetben azt javasolja, 10 óra után érkezzenek az igénylők, ekkorra már a regisztráltakat beoltják.

Viola Miklós elmondta, a Medchir Kft. által üzemeltetett mobil oltóközpont május vége óta üzemel, amely a Nyitrától délre eső településeken biztosítja az oltást. „Azok számára biztosítjuk az oltás lehetőségét, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudják felkeresni a nagy kapacitású oltóközpontokat” – mondta, így viszik „házhoz” az oltás lehetőségét. A mobil oltóközpont lehetőséget biztosít azok számára is, akik nem tudnak munkanapokon időt szakítani arra, hogy felvegyék az oltást. Számukra szombatonként nyílik lehetőség a járásban az oltás felvételére (Pfizer-vakcinákkal) a gútai kultúrházban 8 és 16 óra között. Kérdésünkre nyilatkozva elmondta, bármelyik járásból fogadnak oltásra jelentkező személyeket.

A járásban nem ismertek az oltás negatív hatásai

Viola Miklós kiemelte, jó az együttműködés a települések polgármestereivel, ennek köszönhetően a járásban közel 25 ezer személyt oltottak be az 50 év felettiek korosztályából. „Ebből a számból egyetlen egy súlyos esetről szóló jelentést nem kellett megírnom” – nyomatékosította Viola, aki szerint ez a tapasztalat is erősíti a vakcinák biztonságosságát.

„Az utolsó tíz napban érzékelem, hogy megnövekedett az igény az oltás iránt. Az oltottak fele most vette fel az első oltást. Ez bizakodásra ad okot, mert tényleg csak az oltással lehet stabilizálni a helyzetet”

– fogalmazott. Hangsúlyozta, fontos elmondani, hogy az oltott személy is elkaphatja a koronavírust, de sokkal enyhébb tünetekkel jár a fertőzés. A kórházban kezelt betegek száma is azt bizonyítja, hogy az oltatlanok kerülnek súlyos tünetekkel a kórházba, jegyezte meg. „Ezért is csak biztatni tudom azokat, akikben még kétségek vannak az oltással kapcsolatban, hogy oltassák be magukat” – húzta alá.

A járás területén vasárnap oltják harmadik adaggal az utolsó nyugdíjasotthon lakóit és személyzetét. Az idősotthonokban nincs pánik, az oltásoknak köszönhetően a harmadik hullám során nem ismétlődött meg a halálesetek kiugróan magas száma.

„Ott, ahol nem folyik negatív kampány, nincs gond az oltások felvételével”

– jegyezte meg Viola Miklós.

Keszegh Béla az idősotthonokban végzett oltások kapcsán még hozzátette, a helyi tapasztalatok alapján elmondható, az oltásoknak köszönhetően nőtt a védettség az otthonokban, nem ismétlődött meg a második hullámban tapasztalt magas elhalálozásꓼ negatív tapasztalatokról nem tudott beszámolni. „Mindenkinek a szabad döntésére, belátására hagyom az oltás kérdését, de bízom a józan ítélőképesség erejében” – fogalmazott, hozzáfűzve, az oltás jelenleg a leghatékonyabb lehetőség arra, hogy a járványt féken tartsuk.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)