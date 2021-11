Vége a statisztikai hibahatáron mozgó közvélemény-kutatási eredményeknek: az MKDSZ Szövetséghez való csatlakozásával majdnem minden politikai fuldokló a fedélzeten van, irány a Parlamenthez címzett kikötői korcsma.

Ma érkezett a hír, hogy a Szövetség és az MKDSZ vezetősége megállapodott utóbbinak a magyar gyűjtőpárthoz való csatlakozásáról. A nulla egész valahány százalékos „támogatottságot” mindig stabilan hozni tudó párt mostantól a Szövetséget erősíti.

Azon belül is a Híd platformját, hiszen az MKDSZ még a keresztapa, Bugár Béla elnöksége idején is hűséges műholdhoz méltóan keringett a vegyespárt körül. Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke a csatlakozás alkalmából kiadott közleményben is világossá tette, hogy nem volt kérdés, mely platformban mentik tovább magukat a jövőnek: „Mi a múltban is kitartóan szorgalmaztuk a Szlovákiában élő nemzeti közösségek kulturális és politikai együttműködését”- hangsúlyozta Fehér. Aki egy Szüllő Géza-idézet kiragadásával emlékeztetett arra, amit a rigók már réges-régen énekelnek: „mi itthon mindenkor magyarpolitikát, de nem magyarországi politikát csinálunk.”

Szép lassan minden(ki) a helyére kerül. Rigó Konrád nemrég amiatt akadt ki, hogy Forró Krisztián részt vett a Fidesz kongresszusán. A transzformer-bajnok MKDSZ Szüllővel int be a magyarországi politikának – az utalgatások egyértelműek, mint ahogy az is, hogy a hazafiatlan népfront kezdi megtalálni magát a Szövetségben. Talán még Simon Zsolték hiányoznak.

Már akinek…