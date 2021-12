Ünnepi műsorfolyammal készül a Bartók Rádió. Az év egyik legkülönlegesebb időszakát igyekszik még meghittebbé tenni a csatorna. Szentestén és karácsonykor is kiemelkedő klasszikus zeneművekkel várja a hallgatókat. Érdemes lesz félretenni az ilyenkor megszokott „lejátszási listát” hiszen olyan kórus- és zenekari darabokkal, filmzenékkel kedveskednek a hallgatóknak, melyek tökéletessé teszik a várakozás, és az örömteli találkozások pillanatait.

Advent utolsó napján már kora délután a klasszikus zene válogatott remekeivel jelentkezik a Muzsikáló délután.

A szentestére készülődve olyan népszerű műveket hallhatunk, mint Leopold Mozart karácsonykor különösen kedvelt Gyermekszimfóniája a Liszt Ferenc Kamarazenekar tolmácsolásában, Gabriel Fauré: Dolly-szvit opusza, Johann Sebastian Bach E-dúr szonátája, vagy az orosz romantikus zeneszerző, Pjotr Csajkovszkij Évszakok című zongoraművének részletei.

Nemcsak a zenei felhozatal lesz nagyon színes december 24-én, ünnepi témájú verseket is hallhatunk. Dsida Jenő, Móra Ferenc, Nagy László és Ady Endre műveit Papp János, Balkay Géza, Szabó Gyula, és Udvaros Dorottya szólaltatják meg, a Teremtés könyvének első fejezetéből pedig Pilinszky János előadása is adásba kerül.

A szenteste kiváló zenei aláfestése lehet 19 óra 30 perctől a Carnegie Hall Christmas Concert, mely egy 1991-ben rögzített karácsonyi hangverseny felvétele a világhírű New York-i koncertteremből. Majd 22 órától többek között Ludwig van Beethoven Holdfény szonátájának különleges indiai feldolgozása és Johann Sebastian Bach A fúga művészete c. variációs ciklusa is felcsendül.

Charles Dickens Karácsonyi ének c. regényének filmadaptációiból is hallhatunk részleteket. Ezután a Honvéd Férfikar és a Hungarian Studio Orchestra hangversenye következik, mely mind a klasszikus zene, mind a jazz rajongóit megszólítja: Bach népszerű zeneművére, a Magnificatra reflektál Nagy László Adrián átirata, a Jazznificat. Ezután a Kvartett c. műsorban Pjotr Csajkovszkij közismert művéről, A diótörőről beszélget művész vendégeivel Fülei Balázs műsorvezető.

A karácsonyi áhítatot hűen tükröző kórusműveké lesz a főszerep december 26-án este. Kertesi Ingrid és a Szent Efrém Férfikar előadása 20 óra 57 perckor kezdődik. Az ünnepi műsorfolyam egy rendhagyó összeállítással zárul, 22 órakor startol a Magyar jazz karácsony, amelyben olyan neves előadók karácsonyi felvételeivel találkozhatunk, mint a Bolyki Brothers, Vukán György, Hárs Viktor a Kozma Orsi Quartetből, vagy a Benkó Dixieland Band.

A kellemes, hangulatteremtő felvételek végigkísérik az ünnepeket, december 24-e és 26-a között is érdemes lesz a Bartók Rádióra kapcsolni.

(MTVA/Felvidék.ma)