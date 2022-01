A fenti címmel jelent meg a portálunkon is publikáló dr. Békefy Lajos lelkész, szociáletika-kutató válogatott vallomásaként a szépirodalmi és a tudományos közéleti esszéinek gyűjteménye.

Mint dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes köszöntőjében kifejtette : „Léterő – Erőnlét. Két szó, két határozott, céltudatos, dinamikus és pozitív csengésű kifejezés. E fogalmak egy kötet címében céltudatos, dinamikus és pozitív szándékot jeleznek. És amit ígérnek: magyar református lendülettel, kereszténydemokrata szellemben megírt közéleti esszéket és lírai vallomásokat.“ Mint fogalmaz, a kötet szerzője arra tesz kísérletet, hogy keresztyén válaszokat és megoldásokat találjon az előttünk tornyosuló problémákra.

Steinbach József, püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

a reménységből fakadó erőnek nevezi a gyűjteményes kötetet.

„Nagyszerű szellemi kaland és kíméletes – mégis szigorú, protestáns etikai gyökerekből táplálkozó –, önmagával való szembesítés várja az olvasót, amikor belekezd Békefy Lajos művének az olvasásába“ – ezt már Hölvényi György, a KDNP alelnöke, EP-képviselő mondja a kiadványról.

A kötetben szereplő írások zöme korában a portálunkon jelentek meg. Ezzel kapcsolatban Szűcs Dániel, portálunk vezető szerkesztője kifejtette: „Békefy Lajos a református lelkipásztor szilárd Isten-ismeretével, a tudós ember bölcsességével, a hazájával-nemzetével érző honfi szenvedélyével – s amit az őt ismerők az elsők között említhetnek: csodálatra méltó munkabírásával és munkaszeretetével kíséri az olvasót a kötet lapjain.”

A szerzői előhangban Békefy Lajos lejegyzi, az Isten által teremtett LÉT roppant energiáitól lenyűgözött, ezekre rácsodálkozó hívő gondolkodóként, amint a kegyelem égi csatornáin át sorsunkba ömlő hatalmas létenergiákat szemléljük és a napi, mindennapi erőnléthez szükséges lelki hajtóerőket átvesszük, megéljük.

Induljunk együtt a lét és a létezés, az erőnlét csodáihoz és forrásához! Erről szól e könyv minden sora – fogalmazza meg üzenetként az Olvasóknak.

A tartalmas kötet szövegei, esszéi részben visszaemlékezéseket, zömmel pedig a jelen életünket meghatározó eseményekre, az életterünket megformáló koronavírus-járvány egyházi, lelki szolgálati következményeire fókuszál.

A mintegy háromszáz oldalas kötet tíz alapfejezetre oszlik. A Protestánsok a jövőért fejezet részben politikai-etikai témájú írásokat, rövid eszmefuttatásokat tartalmaz. A hazai témák mellett európai kitekintést is tesz a kötet hasábjain.

Életbevágó szemlélet- és magatartás-váltás szükséges a koronavírus-járvány miatt – jegyzi meg a következő nagy fejezetben, mely a Világjárvány idején – Áldások a nyomorúságban címet kapta.

A világjárvány alatt előtérbe került digitális hitbéli jelenlétről, valamint a digitális kor lelki-etikai-erkölcsi vetületeiről szólnak a következő fejezet írásai.

A világkereszténységnek, a világvallásoknak, valamint a keresztényüldözéseknek szintén egy-egy fejezetet szánt a szerző. Mint írja, a kereszténység centrumai eltolódnak földrajzilag is. Szól a világvallások elleni gyűlöletről, a járvány alatti keresztényüldözésről.

Olvashatunk az online közösségi imádkozás csodájáról, a kibontakozó digitális egyházról. Minderről részletesebben az Egyházak az online térben elnevezésű fejezetben olvashatnak.

Békefy számára fontos a nemzettudat, a közösségi lét megtartása. Ezeket is górcső alá veszi. Foglalkozik Trianon tematikájával is. Itt hangsúlyozza, hogy a haza mindig több, mint az ország. Ugyancsak itt szól arról is, hogy az anyanyelv a nemzeti identitásunk sarokköve, általa erős a nemzettudatunk is.

Felemeli a szavát a csend kultúrájáért. Ír a csend fizikájáról, metafizikájáról és liturgiájáról. Bemutatja a keresztyén imakultúra kincseiből válogatott hanghordozót.

Terítékre kerülnek a járvány sújtotta egyházi év spirituális üzenetei. Ebben a fejezetben lényegében végighalad az egyházi év legjelentősebb alkalmain, s napjainkban megerősítő lelki üzenetek fogalmazódnak meg az egyes írásokban.

A kötet utolsó fejezete reményteljes lírai intermezzókat tartalmaz. Reflexiók, költemények, érzéki írások jelennek meg e fejezetben.

A kötet írásai egy nagy tudású, hitben járó szerző értékes vallomásai. A megnehezedett mindennapjainkban lélekerősítőek e könyv gondolatai. Hitünket és reményünket erősítve a tényleges erőnlét megszilárdításához vezet.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)