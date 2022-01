2022. január 21-én a Légy lámpás est keretén belül a Pósa Lajos Társaság a magyar kultúra napja alkalmából a Márai–Madách (rokoni szálak) című dokumentumfilm vetítésével kezdte az idei év rendezvényeit a rimaszombati Csillagházban.

A film vetítése után az alkotókkal: Szekeres Éva szerkesztő, rendezővel

és Lichtmannegger László operatőrrel Nyitrai Nóra beszélgetett.

„Újra ismerősök, barátok között… ugyan még maszkban, de reméljük, hamarosan nem csupán a szemeket, hanem a mosolyt is láthatjuk az arcokon. Vigyázzatok magatokra, addig is olvassunk Pósát, Mikszáthot, Gárdonyit, Madáchot és Márait! A film hamarosan felkerül a világhálóra, mindenkinek csak ajánlani tudjuk!” – írta Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke a szervezet közösségi oldalán.

A film első bemutatója Csesztvén, a Madách-napokon volt, majd Kassa, Pozsony és Rimaszombat következett, s várhatóan Füleken is bemutatják. A képkockákon keresztül megismerkedhetünk Márai és Madách terjedelmes családfájával, életük helyszíneivel, főleg Csesztvével és Sztregovával. A Madách családnak ma többek között Szlovákiában, Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban és Brazíliában is élnek leszármazottai. Ráadásul olyanok is vannak közöttük, akik egyúttal Márai Sándornak is a rokonai.

A két géniusz nem ismerhette egymást, de a családjuk a 20. században összekapcsolódott. Madách Imre testvérének az unokája, Madách Alice Grosschmid Károlyhoz, Márai Sándor nagybátyjához ment feleségül.

A dokumentumfilm a leszármazottak vallomásaira épít. Megszólalnak a filmben a ma élő leszármazottak: Grossmidt Péter, Czike Imre, Matzen Ákos, Jáky Judit és Grossmidt Júlia.

„A szereplőknek köszönhetően összeér a jelen és a múlt, a személyes történetek alátámasztják az általános ismereteket. Olyan családtörténet ez, aminél a világtörténelem lenyomata meghatározó” – vallják a szerzők.

Megtekinthető a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának YouTube-csatornáján.

