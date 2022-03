Az 1848/49-es eseményekkel foglalkozó egyik legismertebb történelmi film mellett a közmédia csatornái olyan ismeretterjesztő és dokumentumfilmeket tűznek műsorra, amelyek a forradalom kevésbé ismert oldalát mutatják be. Az ünnepi filmkínálatban az is végigkövethető, hogy miként vált nemzeti ünneppé március 15-e.

Történelmi filmkínálattal várja nézőit március 15-én a Duna. A Hídember című magyar életrajzi filmet 19 órától láthatják. A történet 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiában, egy vagyonos és jó szellemi képességekkel rendelkező magyar arisztokrata, Széchenyi István életét mutatja be. A száműzetésbe vonult Kossuth Lajossal foglalkozik a 21:40-től látható Magyar gondolat – szabad gondolat című ismeretterjesztő műsor, amely felidézi Kossuth amerikai utazását, ahol szónoklatok százaiban hirdette a népek jogát arra, hogy kezükbe vehessék saját sorsukat.

Az 1848-49-es szabadságharcban a magyarok mellett harcoló több ezer fős lengyel légió léte és tevékenysége alig ismert Magyarországon. A 22:45-kor kezdődő A szabadságharc lengyel légiója című dokumentumfilmből a magyar szabadságért életüket, szabadságukat áldozó, a lengyel társadalom minden rétegéből verbuválódó légió ismeretlen, izgalmas, és a két nép barátságát tovább mélyítő történetét ismerhetjük meg.

Bécsben, Pozsonyban és Budapesten tesz történelmi sétát március 14-ei műsorában a Duna World. A 21:40-kor kezdődő Mit kívánt a magyar nemzet című ismeretterjesztő filmben utánajárnak e kérdésnek. A filmes múltidézés március 15-én reggel folytatódik a csatornán, a 7:20-kor kezdődő Márciusi hajnalban egy bécsi polgár szemszögéből mutatják be a forradalmat. A történelemben mondhatni példa nélküli, ahogy Felső-Háromszék mindenre elszánt lakói 1848 tavaszán feltették életüket a haza és a szabadságharc védelmére. A 7:40-től látható Szabadságharcos emlékhelyek című dokumentumfilm azon mesteremberek, nemzetőrök, határőr székelyek sorsát mutatja be, akik a forradalmi helytállásban, mindennapos küzdelemben növekedtek hősökké.

Március 15. utóéletével foglalkozó filmet is láthatnak a nézők, amely annak jár utána, hogy 1849-et követően a Habsburg hatalom hogyan irtotta a szabadságharc szellemét, majd a megtorlások után miként lehetett nyilvánosan emlékezni a forradalomra, hogy végül aztán nemzeti ünnepé várjon március 15. Este is a szabadságharc korát idézi meg filmkínálatával a csatorna, 21:45-től a forradalmi viseleteket mutatják be, majd 22:05-től a Magyar Nemzeti Galériában tett képzőművészeti séta keretén belül ismerhetik meg a nézők nemzeti örökségünk e történelmi korhoz kapcsolódó legkiemelkedőbb alkotásait. Végül pedig a nemzeti színű zászlók történetét mutatja be az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére készült filmetűd.

Az M5 műsorára tűzi A kőszívű ember fiai című történelmi filmet, az egyik legismertebb alkotást, amely az 1848/49-es eseményekkel foglalkozik. A Jókai Mór regénye alapján Várkonyi Zoltán rendezésében készült film első része március 14-én 14:30-tól, míg a második március 15-én szintén fél háromtól látható. A csatornán március 15-én több film is foglalkozik a szabadságharccal és korával. A 11:50-kor kezdődő Csalódások és győzelmek tavasza bemutatja az 1848-49-es szabadságharc magyar szempontból legdicsőségesebb szakaszát. Nem feledkezik meg azokról a nevezetes nőkről sem, akik a szeretett férfi révén maguk is forradalmárrá lettek, vagy éppen a forradalmi események alatt leltek társra, és sorsuk végzetesen összekapcsolódott párjuk dicsőségével és bukásával. A szabadság asszonyai – Hölgyek a márciusi ifjak oldalán című ismeretterjesztő filmet 16:30-től láthatják az M5-ön. A csatorna ünnepi filmkínálata a 19 órakor kezdődő A komáromi hős című dokumentumfilmmel zárul. Ebben Klapka György honvédtábornok életét mutatják be az 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepétől, az emigrációban töltött éveken át a kiegyezés utáni időszakig, illetve haláláig.

(MTVA/Felvidék.ma)