„Idő, te jóra rosszat, s rosszra jót hozó” – írja Lope de Vega A korsós lány című darabjában. Nos, az Idétlen időkig musical tartalma se jót, se rosszat nem hoz, s ez így megy naptól napra. Karácsony előtt mutatta be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Danny Rubin – Tim Minchin darabját. A zenés színmű igencsak hosszú múltra tekinthet vissza. 1993-ban került a mozikba a hasonló című film, s a stáblistán olyan hívogató nevek szerepeltek, mint Bill Murray és Andie MacDowell. Később elkészült a sztori karácsonyi változata, ezt talán két éve láttam is televízióban. Mint lenni szokott, a musicalverzió sem váratott sokáig magára, ezt öt éve mutatták be Londonban, majd egy évre rá a Broadway is tárt kapukkal várta a sikerművet. A nyíregyházi előadás az itthoni ősbemutatónak számít.

A történet kicsit szimpla, de lehet rá építkezni. A gőgös tévés sztármeteorológust leküldik az Isten háta mögötti városba, hogy a tél végén közvetítse a tavaszt sejtető mormota kibújását az odúból (itthon medve az illető).

Hősünk egy hóvihar miatt egy időkerékbe kerül, ettől kezdve minden nap cselekménye ismétlődik. A monotonitás a tévést őrületbe kergeti, majd tettekre serkenti.

Horváth Illés rendező igazi amerikai környezetet álmodott meg. Az Újvilág közhelyszótárának megfelelően pomponos lányok, kétcopfos szőke tinik, szerelmesek, biztosítási ügynök, seriff kavarognak a színpadon. Felbukkan a bájos tévés kolléganő is, s ezzel a happyend is előrevetül. A nagyképű Philt a csapások megváltoztatják, s az emberek iránti törődése, és a szerelem lángja szakítja meg az idegtépő sablont.

A főszereplő Gulácsi Tamás a híres-neves Kaposvári Csiky Gergely Színház emlőin nevelkedett, s megszerzett tudását Nyíregyházán kamatoztatja. Vérbeli színész, igazi átváltozó művész, s hangi adottságai is kiválóak. Fizikailag tökéletesen viselte a megpróbáltatásokat, s méltán aratott megérdemelt sikert. Partnere, Urbán-Szabó Fanni még pályája kezdetén tart, de színpadra termett. Énekhangja is kellemesen cseng, viszont, amikor a kórussal együtt forte énekel, jobban kellene vigyáznia az intonálásra.

A Nancyt alakító Dezsi Darinka alakításával, jó hangjával kedves színfoltja volt az estnek.

A rendező nagyon vonzó színművet kreált. A koreográfussal, Barta Viktóriával karöltve tökéletesen építette fel az ismétlődő színeket, mozgatta a sci-fis cselekmény figuráit, s a kiváló tánckart. Egy percre sem lankadhat sem a szereplő, sem a néző. A díszlettervező Wilhelm Judit és a jelmeztervezők, Gálvölgyi Anett és Miovác Márton méltó partnerei voltak munkájában.

A zenekarról szeretnék még külön írni. Elgépiesedett korunkban az egy tucat zenészt felvonultató zenekart (zenei vezető: Tamás Attila) színpadra állítani luxust jelenthet, de megérte, igazi örömzenével tették élménnyé az ősbemutatót. Ehhez viszont jó zenei alap is kellett, ami megvolt.

