Vallási műsorokkal készül húsvétra a közmédia. Többek között evangélikus istentisztelet és római katolikus szentmise közvetítése mellett a közmédia nézői a Dunán követhetik Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását.

A csütörtök esténként a Dunán látható vallási kerekasztal-beszélgetés, az Agapé áprilisban, a húsvét hónapjában az áldozat fogalmát járja körbe, bemutatva, hogy énközpontú, sikerorientált társadalmunkban mennyire jelenik meg értékként az áldozathozatal? Az április 14-i adás témája ennek megfelelően Krisztus áldozata, az utolsó vacsora és az egyház alapításának ünnepe lesz.

Nagypénteken, április 15-én 10 órától evangélikus istentiszteletet közvetít a csatorna. A Budakeszin nemrégiben elkészült, gyönyörű, új, evangélikus templomban a gyülekezet tagjainak és kórusának szolgálatával az evangélikus hagyományoknak megfelelő passiói istentiszteletet láthatnak majd a nézők. Az egyháztagok közreműködésével elhangzó bibliai igehelyek Jézus Krisztus szenvedéstörténetét elevenítik fel, s közben a gyülekezet és a gyülekezeti kórus nagypénteki énekeket énekel majd.

A Duna vasárnap délelőtti vallási műsorai is az ünnephez kapcsolódnak. Viczián Zsófia segítségével Isten „kéregbe zárt” történetei elevenednek meg az Isten kezében című műsorban. A hittant is oktató művelődéstörténész különleges hobbija a fák kutatása, ennek biblikus vonatkozása, hiszen már a Biblia első lapjain megjelennek a fák az Édenkertben, és a Golgotán is ott van egy: Krisztus keresztfája.

A Lét-Igében többek között arra keresik a választ, hogy miként lehet átadni a mai iskolásoknak a húsvét üzenetét, a Katolikus krónikában pedig megismerhetik a Szent Erzsébet életéről szóló musical alkotóit.

Április 17-én, húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén római katolikus szentmisét közvetít a Duna 11 órától a mohácsi Fogadalmi templomból. Ezt követően 12 órakor kapcsolják Rómát, Ferenc pápa a feltámadás üzenetével fordul a városhoz és a világhoz.

Az ünnepi szentmise után a Szent Péter térről a bazilika központi erkélyére vonul, ahol megtartja szokásos békefelhívását az emberiség nagy családjához, majd Urbi et Orbi áldást ad a téren lévő zarándokoknak és mindazoknak, akik a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódnak be az ünnepi szertartásba. A közvetítések a Bizony, Isten közösségi oldalon is követhetők lesznek.

XVI. Benedek pápa felkérésére Faykod Mária szobrászművész egy 17 állomásos kálváriát alkotott a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyére.

A Duna World ezt, a lourdes-i keresztútról készített dokumentumfilmet mutatja be április 15-én 20 órától. Ezt követően 21 órától láthatják a Via Crucist, Ferenc pápa keresztútjának közvetítését. Utoljára 2019-ben tartották a Colosseumban a pápai keresztutat nagypénteken; az elmúlt két évben a világjárvány miatt a Szent Péter téren, hívek tömeges jelenléte nélkül imádkozta végig Ferenc pápa a Via Crucist. Idén azonban visszatér a megszokott környezetbe, oly sok ókeresztény vértanú halálának helyszínére az a szertartás, amelyen felidézik Jézus értünk vállalt szenvedéseit. Ferenc pápa döntése, hogy idén különböző családok viszik a keresztet. Az utolsó előtti stáción egy ukrán és egy orosz család közösen veszi vállára a szent áldozat jelét, a keresztet.

A Kossuth Rádióban április 15-én 16 órától Ne féljetek! címmel húsvéti gondolatokat hallhatnak a dévai Böjte Csabától, a felvidéki Fazekas László nyugalmazott református püspöktől és Karaffa János felvidéki paptól. A műsorban versek, irodalmi idézetek, bibliamagyarázatok segítenek közel kerülni a húsvét üzenetéhez. A vallási témájú műsorok 17 órától folytatódnak, Süveges Gergő Versegi Beáta Mária (karmelita) szerzetes nővérrel beszélget. A húsvétvasárnap 6 órakor kezdődő Vasárnapi újság vendége Erdő Péter bíboros, prímás lesz.

(MTVA/Felvidék.ma)