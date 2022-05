A Besztercebánya Megyei Önkormányzat elindította a SPACE Ifjúsági Munkaközpont projektet. Ez egy olyan hely a fiatalok számára, ahol személyesen fejlődhetnek, inspirálódhatnak, motiválódhatnak, hogy a jövőben jobban tudják foglalkoztatni magukat és teljes életet élhessenek.

A fiatalok egy helyen több olyan szakembert találnak, akik pályaválasztási tanácsokkal, pszichológiai és karrierfejlesztési kérdésekben is segítséget tudnak nyújtani. Az ünnepélyes megnyitó után nyílt napokat tartanak.

Külföldön, főképpen a skandináv országokban az oktatási intézmények mellett léteznek jól működő központok, hogy a fiatalok a szabadidejüket értelmesen tölthessék el. Uniós források bevonásával próbaprojektként alkalmazzák itt is. Besztercebánya megye területén 7 városban indították el, köztük Losoncon és Rimaszombatban is.

A célcsoportot 13-30 éves fiatalok alkotják. Céljuk választ találni az elidegenedésre, a kommunikációs nehézségekre, továbbá a fiatalok segítése a társadalomban való eligazodásban, hogy megelőzzék a perifériára való kerülésüket. Szeretnék a téves közép-európai mentalitást is ellensúlyozni, miszerint mindenki hibás, csak én nem…

A kezdetekről, a további tervekről a rimaszombati Space központ egyik munkatársával, Ádám Attilával beszélgettünk.

A célcsoportot hogyan kívánják megszólítani?

Egy részét már megszólítottuk, amikor a környezettanulmányt végeztük. A rimaszombati szervezetek vezetőivel, iskolákkal találkoztunk, felvettük a kapcsolatot és rákérdeztünk, miben látnak gondot, milyen segítségre lenne szükségük az ifjúsággondozás területén. Az iskolákban a fókuszcsoportoknak prezentációt tartottunk a központról, s szintén próbáltuk felmérni, hogy mi az, amit a mindennapjaikból hiányolnak, mivel szeretnének foglalkozni.

A felmérések során mit tapasztaltak az iskolákban?

A találkozók alkalmával rákérdeztünk, hogy miért akarnak elmenni a régióból. A végzős osztályok diákjainak 10% sem mondta, hogy itt akar maradni. Sajnos alapból belenevelik a fiatalokba, hogy innen el kell menni, mert itt rossz. A miértet nem is gondolják végig, holott máshol sincs kolbászból a kerítés, mindenhol dolgozni kell, ha az ember boldogulni akar.

Akkor most már be is indult a központ, s fogadják is az érdeklődőket. Kik érkeztek?

Először azok a fiatalok jöttek, akiknek úgymond nagyon sok a szabadidejük, akik a suli után már nem járnak se sportolni, se szakkörbe. Ők társasjátékot játszottak, csocsóztak, vagy csak beszélgettek. Volt, aki két foglalkozás között az idejét jött ide eltölteni.

Velük ki lehet alakítani a kapcsolatot?

Ha rendszeresen járnak, akkor egy idő után kiderül, hogy mi nincs rendben. Próbálunk a fiatalokkal olyan kapcsolatot kiépíteni, hogy ha valami gondjuk akad, el merjék nekünk mondani, hogy tudjunk segíteni. Nagy kihívás a teljesen perifériára szorult fiatalok becserkészése, ők eléggé bizalmatlanok, nehezen jönnek be hozzánk. De szerencsére minket nem hajtanak a számok, ha 3-4 embernek segítünk egy éven belül, úgy hogy munkát talál, vagy visszamegy az iskolába, vagy sikerül némileg helyrehoznia az életét, már megérte.

Milyen szolgáltatásokat tudnak itt igénybe venni?

Van pszichológusunk, akivel beszélgetni lehet. Bár ettől tartanak a fiatalok, mert úgy veszik, mintha valami elemzés készülne róluk. Az iskolaválasztással kapcsolatban is tudunk tanácsadást biztosítani. Különböző szabadidős tevékenységeket is szervezünk attól függően, hogy mi az igényük, mi érdekli őket. A legkötetlenebb programok a filmestek. Filmet hol mi, hol a fiatalok választanak. Informális oktatás keretén belül előadásokat is szervezünk. Itt az Innolab működik, ahol a technikai és informatikai képességeiket fejleszthetik. Sokszor a fiataloknak elég egy-két tanács, hogy el tudjanak indulni, hogy bátrabban belekezdjenek, legyen szó bármilyen ötletről, elképzelésről.

Terepmunkát is terveznek?

Igen, mert nem a leghatékonyabb, ha egy csoportot pl. a gyerekotthonból ide küldenek. Az nem önkéntes. Nekünk kell őket valahogyan ide becsalni. Az iskolákba újra szeretnénk kimenni, a gimnáziumokkal kicsit nehezebb a kommunikáció. De ez talán érthető is, mert a gimnazistáknak nincs annyi szabadidejük, telítettebb a hetük, mint pl. egy szakközépiskolásnak.

Milyen egyéb szervezetekkel szeretnék a kapcsolatot felvenni?

Már felkerestük a legtöbb Rimaszombatban működő szervezetet, amelyet megtaláltunk valamilyen adatbázisban. A kollégákkal szétosztottuk egymás közt, hogy ki kit szólít meg. Igyekeztünk mindenkivel találkozni, s kiszűrtük azokat, akikkel a leginkább együtt tudunk működni és a célcsoportunkhoz tartoznak.

A szervezetekkel hogyan tudják segíteni egymás munkáját?

Célunk, hogy a szervezetek vezetői is találkozzanak egymással. Többen közülük nem működnek együtt. Úgy veszem észre, hogy a féltékenység egymás munkájára is jelen van néhol, konkurenciaként tekintenek egymásra, ami szerintem nem jó. Az információ megosztása egymással nagyon sokat segítene. A felmérésből azt is kiszűrtük, hogy sok szervezet nem tud egymásról, s nem működnek együtt. Jó lenne legalább kéthavonta workshop keretében találkozni, ahol tudnák a szervezetek magukat prezentálni, lehetőleg úgy, hogy a fiatalok is ott legyenek. Ha a fiatalok közül valaki felkeres bennünket, hogy szeretne táncolni, akkor azt itt nem tudja megtenni, de tudunk neki ajánlani olyan helyet, ahol ezzel foglalkoznak.

A projekt első fázisa 2023-ig tart. Azt követően mik a további tervek?

A projektet annak alapján fogják meghosszabbítani, hogy mennyire lesz rá kereslet, mennyire lesz sikeres. Vannak olyan információink, hogy több városban is tervezik hasonló központok megnyitását. Úgy gondolom, van kilátás arra, hogy a jövőben is működjünk. Jó úton haladunk, s azzal, hogy a fiatalokat a teljes értékű és elégedett élet irányába tereljük, a régió fejlődéséhez is hozzájárulunk.

A Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája szívesen együttműködik a központtal a kitűzött célok érdekében. További sikeres tevékenységet kívánunk, köszönjük a beszélgetést.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)