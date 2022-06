A 19. FINA világbajnokság medencés úszó programjainak 8. és egyben az utolsó napja jóval csendesebbre sikeredett a többinél. Egyrészt azért, mert az utolsó napra kevesebb szám lebonyolítását tervezték be, másrészt pedig azért, mert csak két magyar úszót láthattunk ma a medencében. Ennek ellenére szinte csordulásig megtelt a Duna Aréna és ez nem véletlen, hiszen a háromszoros olimpiai bajnokunk, Hosszú Katinka is rajthoz állt a 400 méteres vegyes döntőjében.

A Duna Arénában megrendezett úszóprogramok utolsó napjának délelőtjén három selejtezőfutamot úsztak le a világ legjobbjai. Ebből a háromból csak egy volt egyéni szám és mi pont ebben a számban voltunk érdekeltek. Hosszú Katinka és Mihályvári-Farkas Viktória a 400 méteres női vegyesúszás selejtezőjében úsztak a döntőbe jutásért. Hosszú Katinka az 5. legjobb idővel jutott tovább a döntőbe, még Viktória épphogy lemaradt, és összetettben a 9. helyen végzett.

Ezt követően még két váltó fért bele a délelőtti programba, de ezekben mi már nem voltunk érdekeltek. Ugorjunk is estére, amikor is hét döntőt láthatott a nagyérdemű, de igazán csak egy számított a magyarok számára.

A 400 méteres női vegyesúszás olimpiai-, világ- és Európa-bajnokát és egyben a szám világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát talán most láthattuk utoljára nagymedencés világbajnoki döntőben, ezért nem is meglepő, hogy megtelt a Duna Aréna több ezres nézőtere. Katinka az elmúlt időszakban több helyen is úgy nyilatkozott, hogy nagyon nincs abban a formában, amit már megszokhattunk tőle. Véleményem szerint ez egyebek mellett a koronavírus miatti verseny elmaradások végett van, hiszen Katinka a versenyekre mindig edzésként tekintett és versenyről versenyre járt, legfőképpen a versenyzés motiválta. Peresze Katinkának a „formán kívüliség” ellenére is sikerült két egyéni döntőt úsznia a 19. FINA úszó világbajnokságon. Kedden 200 vegyesen a 7. helyen végzett, ma pedig az előkelő 4. helyen ért célba, egy picivel lemaradva a dobogóról.

Mindent összevetve mi szurkolók csak örülhetünk minden másodpercnek, amit ez a csodálatos sportember a medencében tölt. Nemsokár itt a római Európa-bajnokság, ahol még mindég összejöhet Katinka nagy álma, vagyis az, hogy elérje a 100 nemzetközi érmet (olimpia, világ- és Európa-bajnokság). Jelenleg 96-nál tart. Mi veled vagyunk Katinka! Hajrá!

Ezzel pedig búcsúzunk a 19. FINA világbajnokság medencés úszó programjaitól. A Duna Arénától még nem, hiszen a műugró versenyeket is itt tartják. Holnap pedig indul a nyílt vízi úszás a Lupa-tavon, ahol számos honfitársunk versenybe száll a dobogóért. Mi ott leszünk, tartsanak velünk önök is. Hajrá Magyarok!

Az est további részében pedig irány a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, ahol a magyar férfi vízilabda-válogatott lejátssza az utolsó csoportmeccsét, Grúzia ellenében. Kövessék a mérkőzést élőben az M4 sport tévécsatornán, majd írásban a Felvidék.ma-n.

Kiss Márton/Felvidék.ma