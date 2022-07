Politikusaink értelmi képességei sok esetben hagynak kívánnivalót maguk után. Andrej Danko volt házelnök és a Szlovák Nemzeti Párt elnöke sem rendkívüli éleselméjűségéről és műveltségéről vált Szlovákia-szerte ismertté, s azt is tudtuk róla, hogy a diplomáját sem a tudásával, hanem másolási képességeivel szerezte, most azonban arra is fény derült, hogy az általános iskolai fizikaórákon sem mindig sikerült megbirkóznia a tananyaggal.

Facebook-bejegyzéseket viszont szívesen írogat, s ezzel összefüggésben gyűlt meg a baja a manapság sokat emlegetett cseppfolyósított földgázzal (LNG), mely ugyebár akkor keletkezik, amikor a földgázt -162° C-ra lehűtik. A normál földgázhoz képest az LNG előnye a kisebb térfogatában rejlik. Ez egyszerűbbé teszi a tárolást és az LNG-termináltól a töltőállomásokig történő szállítást. Amikor azonban felhasználásra kerül, természetesen ismét gázhalmazállapotot kap.

Ez a lényeges körülmény azonban valahogy elkerülte „századosunk” figyelmét, mert a közösségi hálón elkövetett bejegyzésében azon aggodalmát juttatta kifejezésre, hogy a gázkazánokkal felszerelt háztartásoknak meggyűlik a bajuk a cseppfolyós gázzal.

„Megkérdezné valaki Sulíkot, hogy a gázkazánjaink vajon nem mennek-e tönkre a cseppfolyós gáztól? Tudjuk, milyen az összetétele? – tette fel a hamleti mélységű kérdést közösségi oldalán. Nos, nem kellett sokáig várnia, hogy megkapja a választ, miszerint nem kell aggódnia sem a cseppfolyósság, sem pedig az összetétel miatt.

„Az ugyanaz a gáz Andrejko, csak összepréselték, cseppfolyósították, de nem kell aggódnod, mire a kazánodba ér, ismét gáz-halmazállapotú lesz. Tudod, ezt azért csinálják, hogy minél több férjen a hajóra, azért is néznek ki azok a hajók olyan furcsán. Tehát túlélik a kazánok. Te pedig kérj kölcsön valahol egy alapiskolás fizikakönyvet“ – írta valaki.

Danko bejegyzését nem hagyta figyelmen kívül a szatirikus Zomri sem. „Andrej kérdezett és választ kapott“ – írták, majd közöltek néhányat a kommentek közül. Az SaS nevetős hangulatjellel osztotta meg a bejegyzést, majd még egy ironikus hozzászólást mellékelt az alábbi szöveggel: „Most nevettek, de mit csináltok majd, ha a cseppfolyós gáz eláztatja a gáztűzhelyeteket?“.

Danko azonban nem hagyta annyiban, s az amerikai gáz összetételét kezdte feszegetni, majd azzal a megjegyzéssel zárta rövidre a vitát, miszerint: „Télen elmegy a kedvük a nevetéstől.“

Nehéz ehhez bármit is hozzátenni, egyrészt, mert ez a kis közjáték is hű képet fest arról, milyen szellemi színvonalú emberek juthatnak vezető szerephez. Másrészt, mert Dankónak, ha a cseppfolyós gáz tekintetében alaposan mellélőtt is, azért egy dologban igaza volt, télen bizony mindannyiunknak elmegy a kedvünk a nevetéstől, s ez már nem Dankóék garnitúrájáról, hanem a jelenlegi vezetésről állít ki siralmas bizonyítványt.

(NZS/Felvidék.ma)