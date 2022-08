Július utolsó szombatján került sor a már hagyományossá vált Gömöri Kézműves Vásárra Várhosszúréten. A Gömöri Kézművesek Társulása szervezésében tizenhatodik alkalommal megrendezett esemény délelőtt a kézműves mesterségek bemutatójával és a Gyermekudvar megnyitásával kezdődött.

A rendezvény a templomkertben a magyar katonák emlékművénél koszorúzással egybekötött megemlékezéssel folytatódott.

Demeter Zoltán, Magyarország országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte a háborúk áldozataira való emlékezést, kötelességünket, hogy megemlékezzünk azokról, akiket hiába vártak haza hozzátartozóik. „Ezen a mai emlékezésünkön zárjuk őket a szívünkbe és soha ne feledjük, hogy milyen áldozatot hoztak. És azt sem feledhetjük el,

hogy nekünk, akik ma élünk, a mindennapi életünkben áldozatot kell hoznunk a népünkért, nemzetünkért, a faluközösségünkért. Áldozatot kell hoznunk a családunkért és egymásért, mert ha úgy éljük az életünket, hogy tudunk emlékezni azokra, akik tettek értünk valamit, megtapasztaljuk, hogy Isten segítségével lehet boldog, áldott és örömteli mindannyiunk élete.”

Nagy György, a társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy a társulás idén ünnepli 20. születésnapját. Megköszönte és hálát adott mindazoknak, akik hozzájárultak a fejlődéshez, hogy intézményes háttér nélkül ilyen messzire jutott a szervezet. Azoknak az embereknek, akik segítették a társulást anyagi támogatással, kétkezi munkával, barátságokkal és a kézművesek magas színvonalú munkájukkal.

Rastislav Trnka, a Kassa Megyei Önkormányzat (KSK) elnöke beszédében kiemelte, hogy a kézművesség a mi kultúránk, megmutatja, hogy kik vagyunk. Ez a mai nap is hozzájárul ahhoz, hogy ezt a kultúrát a jövőben is megőrizzük. Reményét fejezte ki a kézművesek felé, hogy tevékenységük a közönséget is emlékezteti a múltra. Elmondta, hogy Kassa Megye Önkormányzata továbbra is igyekszik támogatni a kézművességet, hogy ezt a hagyományt tovább tudják adni a következő generációnak.

Idén is átadásra került a Gömöri Kézműves Társulás díja, melyet a gömöri régióban elvégzett munkájáért Ulman István, a társulás egyik alapítója kapott. Badin Ádám méltatásában kiemelte a díjazott több évtizedes tevékenységét. „Ő egy olyan ember, aki folyamatosan házat épít, mindenkinek, hogy otthona legyen ebben a világban, Gömörországban”.

A XVI. Gömöri Kézműves Vásár megnyitója után a kézműves központ udvarán felállított színpadon került sor az ünnepi műsorra, ahol felléptek a Vaga Banda Gólyalábasok vásári komédiával, látványos, humoros és interaktív programmal. Őket követte a hazai Gyöngyvirág énekkar és a Stromíš néptánccsoport Vlachovóról (Oláhpatak), akik szokásaikat, népdalokat és néptáncokat dolgoznak fel. A műsorban az Andrássy Dénes Férfikar, Veréb Fanni és Zagiba Tamás mesemondók szerepeltek.

A Borostyán Néptáncműhely öt együttesével lépett fel. Felcsíki táncokat, csallóközi népi gyermekjátékokat, polgári táncokat, gömöri koreográfiát, magyarbődi táncokat mutattak be. A Sajó Banda volt a kísérő zenekar, melynek tagjai nemcsak zenészek, de táncosok is. A Parno Graszt autentikus cigányzenekar műsorával zárult a program.

A rendezvényt a Kassa Megyei Önkormányzat finanszírozta a Terra Incognita keretén belül. Támogatta a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális Alapja. Szakmai partner a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia, társszervező Várhosszúrét Község Önkormányzata, partnere Kassa Régió Turisztikai Regionális Szervezete volt.

A szerző felvételei.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)