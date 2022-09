Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő abban bízik, hogy nem lesznek előrehozott parlamenti választások. A hatalomhoz foggal-körömmel való ragaszkodás alapesetéről a JOJ televízió csütörtöki adásában tett tanúbizonyságot.

Heger több olyan reformról beszélt, melyet úgymond kormányának sikerült megvalósítania, majd az oktatásügy, az egészségügy és a bíróságok reformjával érvelt és azokkal a beruházásokkal, melyek a felújítási terv keretén belül érkeznek majd Szlovákiába.

Szerinte Szlovákia olyan időszakot él át, amikor az embereknek tudniuk kell, hogy egységben erősek, ahogy ez a járvány idején is volt (csak épp az a baj, hogy ennek az egységnek maga az ország vezetése van híján – a szerk. megj.). Elismételte, hogy kisebbségi kormányban vannak, mely elutasítja a fasisztákkal való szövetkezést.

Reméli, hogy Richard Sulík (SaS) betartja az ígéretét és a jövő héten megnyithatják a parlament ülését. „Mi az SaS-szel nem váltunk el rossz viszonyban, nem üldöztük el őket“ – állította, hozzátéve, hogy az SaS döntött a távozás mellett. Azt azonban abszurdnak lépésnek tartja, hogy épp az energiaválság idején távoztak.

„Az embereket nem érdekli, melyik politikus milyen bejegyzést tett közzé a közösségi oldalon. Azt kell tudniuk, mit tett értük ez a kormány“ – vélekedett Heger. Majd azzal érvelt, hogy kormányzásuk idején emelik az egészségügyben és az oktatásügyben dolgozók fizetését.

Heger erős vezetőnek tartja magát(!) és úgy gondolja, „kezelni tudja“ Igor Matovič pénzügyminisztert, az OĽaNO vezetőjét is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a kormányfői posztra kerülése óta hallgatja, hogy ő Matovič bábja, ahogy azt is, hogy nem sikerül megvalósítaniuk a főiskolák, bíróságok, vagy a nemzeti parkok reformját.

Kijelentette, elégedett az új gazdasági miniszterrel, Karol Hirmannal és nincsenek kétségei az igazságügyi tárca élére került Viliam Karas személyével kapcsolatban sem, aki véleménye szerint felkészült szakember. Azt, hogy ki lehetne az új oktatási miniszter, nem akarta elárulni.

A vitaműsorban szólt az energiaárakról és az inflációról is. „Szlovákiában az év végéig megszabtuk a villanyenergia maximált árát. Az elektromos áramot a háztartások ma is azon az áron kapják, mint 2021-ben, ami lényegesen alacsonyabb, mint a környező országokban“ – jelentette ki, hozzátéve, hogy az elkövetkező időszakban további intézkedésekkel is szeretnék segíteni az embereket.

Nos, amint látjuk, Heger elégedett, csak az előrehozott választásoktól tart, nem is csoda, mivel a legfrissebb felmérések szerint szeptemberben is a Hlas nyerte volna a választásokat, a második legtöbb szavazatot a Smer szerezte volna, nyomában az SaS párttal… Egy másik felmérés szerint pedig a szlovákiai lakosság csaknem 60 százaléka egy Orbán Viktorhoz hasonló személyiséget látna szívesen az ország élén. Ehhez pedig nincs is mit hozzátenni.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)