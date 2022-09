Magyarország végig magabiztos és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, 11-8 arányban felülmúlta Montenegró legjobbjait a spliti Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Fiaink csütörtökön szállnak majd harcba a döntőbe jutásért, ellenfelük pedig a Spanyolország-Görögország mérkőzés győztese lesz.

A mérkőzés első ráúszását a mieink nyerték meg, az ebből adódó támadást pedig sikeresen gólra váltottuk. Első ránézésre Német Toni emberelőnyből szerzett találatát a montenegrói kapus védeni tudta, azonban a visszajátszás után tisztán látszott, hogy a labda áthaladt a gólvonalon. Nagyjából egy perccel később Montenegró kiegyenlített. Ezt követően mindkét oldalon kihagyott helyzetek és eredményesen kivédekezett támadások következtek.

Az első játékrészben egyáltalán nem lehetett panasz a kapusokra. A montenegrói hálóőr mellett, Vogel Soma is kiváló teljesítménnyel kezdte a mérkőzést. Bő egy perccel az első pihenő előtt újra vezetést szerzett Magyarország. Angyal Dániel hat méterről a bal felső sarkot lőtte ki. Az ezt követő támadás után már kettő volt közte. Konarik Ákos találata után véget is ért az első játékrész. Az eredmény ekkor 3-1 volt Magyarország javára.

A második ráúszásnál is mi voltunk a gyorsabbak. Burián Gergely sprintje után ezúttal nem született magyar találat. Vogel Somát a második játékrészben is ki kell emelnem, bravúros teljesítménnyel védett a mai nap. Soma teljesítménye mellett a szenzációs blokkjainkról sem szabad megfeledkezni. A második negyed gólcsendje egészen a negyedik perc végéig tartott. A csendet sajnos egy montenegrói ötméteres és az abból szerzett gól törte meg. A támadást, amiből büntetőt kaptunk, háromszor is kivédekeztük, de sajnos mind háromszor az ellenfélhez pattant a labda. A két gólos megnyugtató vezetést Jansik Szilárd találata állította vissza. Azonban nem sokáig örülhettünk ennek az előnynek, hiszen Montenegró egy újabb büntetőhöz jutott, amit ezúttal is értékesíteni tudott. Úgy látszik a második játékrész az ötméteresek negyede. A mérkőzés harmadik büntetőjét Magyarország javára ítélték, amit magabiztosan Manhercz Krisztián váltott találatra. Másodpercekkel később érkezett a montenegrói válasz. A kemény ellenfél ezúttal sem engedte, hogy kettőnél többel ellépjünk tőlük. A nagyszünet előtt 5-4 volt az állás.

A harmadik ráúszást ezúttal Montenegró nyerte meg. Az első támadás során emberelőnybe kerültek, de hála Vogel Soma egymás utáni három védésének, gólt nem szereztek az előnyből. Mi sem bizonyítja jobban, hogy két erős válogatott csapott ma össze, mint az, hogy a harmadik negyed első találatára öt percet kellett várni. Jansik Szilárd újabb találatával ismételten kettő volt közte. Egy hatalmas montenegrói hibát kihasználva, labdát szereztünk és emberelőnyhöz is jutottunk, ezt követően pedig egy időkérés következett. A pihenő adta előnyünket sajnos nem tudtuk kihasználni és gólra váltani. A másik oldalon is egy időkérés következett. A montenegrói pihenőhöz ezúttal egy gól is társult. Jansik Szilárd harmadik találatát szerezte a harmadik játékrész végén, így nyolc perccel a vége előtt továbbra is kétgólos volt a magyar előny. Az utolsó pihenő előtt 7-5 volt az állás Magyarország javára.

Az utolsó ráúszásnál is a mieink bizonyultak gyorsabbnak, Zalánki Gergő a labdaszerzés után sikeresen megúszott és egy gyors akciógólt szerzett. A mérkőzésen először volt három közte. Pár másodperccel később Manhercz Krisztián újabb góljának köszönhetően már négygólos volt a magyar előny. Az utolsó negyedben sem maradtunk ötméteres nélkül. Montenegró harmadik büntetőjét ezúttal Vogel Soma bravúrosan hárítani tudta. Öröm volt nézni ezeket a perceket, fiaink nagyon szépen és kiegyensúlyozottan játszottak. Négy perccel a vége előtt Montenegró szépítő találatot szerzett. Ez még nem is lett volna probléma, viszont a szépítés után érkezett még egy találat az ellenféltől, így bő három perccel a vége előtt ismételten csak kettő volt közte. A gyengélkedés megtörése érdekében magyar időkérés következett. GÓÓÓL! Jansik Szilárd hét méterről, fenomenális technikával ejtette át a montenegrói kapust. Jansik negyedik találatát egy újabb montenegrói szépítés követte. Jansik ma megállíthatatlan volt. Tíz másodperccel a mérkőzés vége előtt az ötödik találatát ismételten ejtésből szerezte. Ezzel a találattal be is állította a végeredményt. Magyarország-Montenegró 11-8

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Vogel Soma (FTC-Telekom) Mezőnyjátékosok: Ágh György (BVSC-Zugló), Angyal Dániel, Konarik Ákos, Nagy Ádám (mindhárom Szolnoki Dózsa), Burián Gergely, Manhercz Krisztián (mindkettő OSC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Német Toni, Vadovics Viktor, Vigvári Vendel (mind FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco – Olaszország)