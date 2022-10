A komáromi lakosok másodjára is megválasztották Keszegh Béla független polgármestert és csapatát, akik közül 19-en ülhetnek be a 25 fős képviselő-testületbe – erről korábban itt írtunk. A délután folyamán sikerült beszélnünk a régi-új polgármesterrel, akit többek között arról kérdeztünk, hogyan látja, értékeli az elsöprő győzelmet és van-e kockázata a túlnyerésnek. De megtudtuk azt is, maradt-e tüske benne, illetve elmondta, Komárom lakmuszpapírja a felvidéki közösségnek.

Hogyan értékeli, hogy a választók egyharmada döntött ön mellett, annak ellenére, hogy eddig nem látott ellenszélben kellett meggyőzni a lakosokat, hiszen példátlan lejárató kampány indult el ön és a Függetlenek Komáromért csoportosulás ellen, leginkább a közösségi média felületein.

Ez az eredmény az elmúlt négy évünk bizonyítványa. A mi kampányunk arra épült, hogy bemutassuk az elért eredményeinket. Erre jött ez a reakció. A másik fontos szempont, amit ki kell emeljek, az pedig a csapatmunka. Ugyanis az előző ciklusban bejutott képviselőink mind újra bizalmat kaptak. Mi voltunk az egyetlen csoportosulás, amely a ciklus végére nem szétesett, de növekedni is tudtunk. A 13 képviselőnkből 15 képviselővel fejeztük be a legutóbbi választási időszakot. A 15-ből 15 képviselő visszakerült a testületbe. Erre korábban még nem nagyon volt példa.

A választók tehát ennek a csapatnak a munkájáról mondtak véleményt. Egyúttal elutasították a negatív elemeket, a rossz energiákat. A biztonság, a fejlődés és a kölcsönös tisztelet irányába halad a város, ami az én számomra rendkívül pozitív élmény volt és nagyon örülök ennek. Ez talán fontosabb. Láthattuk, a kampányban voltak hatalmas aránytalanságok és olyan elemek, amelyek valamiféle viaskodást, negatív kampányt, gyűlöletkeltést próbáltak behozni. De úgy tűnik, hogy Komáromban a gyűlölet nem pálya.

A 25 fős testületből 19-en a Függetlenek Komáromért csoport képviselői lettek. Ezt már nevezhetjük túlnyerésnek is. Milyen felelősséget hárít ez a polgármester vállára?

Nyilván nagy felelősség. De ez a testület nem 19 és hat plusz képviselőről szól. Itt nincsenek határvonalak, itt jó ügyek vannak. Örülök annak, hogy ez már a korábbi években is így működött. Az elmúlt választási ciklusban is a teljes képviselő-testület megszavazta az iskolák felújítását, a bérlakásokat, az utak, az infrastruktúra felújítását. Itt rengeteg munka, tennivaló van, itt dolgozni kell. Mi biztos, hogy azt szeretnénk, hogy mindenkit bevonjunk a munkába, és ne kiszorítsuk. Viszont azt is gondolom, Komárom szempontjából is nagyon jó ez az eredmény, mert biztonságot, kiszámíthatóságot jelent. A széthúzás, a hosszadalmas viták, a szócséplés egy testületben sem vezetnek sehova, volt erre már példa Komáromban is. A mai időkben, amikor komoly problémákat kell gyorsan, hatékonyan kezelni, rendkívül káros lenne a széthúzás. Nagy felelősség, egyben nagy lehetőség is arra, hogy jó döntések születhessenek, a lakosok érdekét is ez szolgálja.

A Szövetség márciusban megkereste, hogy induljon a listájukon. Ön azonban független szeretett volna maradni, ebben a formában viszont már a párt elutasította az együttműködést önnel, annak ellenére, hogy ez más városokban működhetett így. Egyúttal felcímkézték, hogy nemet mondott a magyar képviseletre. Ezek után maradt önben tüske?

Egyrészt azt gondolom, nekünk közösségi érdekeket kell figyelnünk, nem pedig egyéni szempontokat. Épp ezért azt kell mondjam, ez semmiképp nem tüske bennem, de sajnálatos dolognak tartom. Egy szerencsétlen intermezzo volt. Mondhatnám, hogy örülök, hogy így alakult, látva az eredményeket, de nem mondom, mert megosztotta a közösségünket, és ez felettébb sajnálatos, és akár még a közelgő országos választásokra is hatással lehet. A Szövetség legtöbb politikusával együttműködünk ugyanúgy, mint más párt politikusaival és sok megjegyzés jött tőlük, részükről is, hogy nem értenek egyet a helyi kampánnyal, de a szövetség itteni jelöltjei sem tudtak sok esetben azonosulni azzal a kampánytechnikával, módszerekkel, ami az utóbbi hónapokban jellemezte a Szövetséget. Nem beszélve arról a rengeteg pénzről, amit a kampányban ledaráltak. De bennem nincs tüske, közösségi szempontokat kell nézni és tovább kell lépni, mert vannak itt sokkal magasabb célok, amiket meg kéne ugrani. És ha tényleg a közösségi cél a szempont, akkor az együttműködést kell keresni.

Bár magasabb volt a részvételi arány az előző önkormányzati választásokhoz képet, de Komárom ebben a tekintetben alulmaradt a régióban is a 35 százalékos részvétellel. Erről mit gondol?

Még dolgoznunk kell azon, hogy az emberek bizalmát visszaadjuk abban, hogy érdemes részt venni a választásokon. Az irány jó, mert növekedett a százalék, de tényleg az lenne a kívánatos, ha valóban látnák az emberek, hogy van értelme szavazni. De nyilván, ez egy hosszabb távú folyamat, ezért kell dolgoznunk. Ehhez megint csak szükséges a kölcsönös tisztelet. Ebbe nem fér bele egymás sértegetése. A konstruktív beszélgetések híve vagyok, ahol a teljesen eltérő véleményeket is meg tudjuk hallgatni.

Végig magabiztos volt a kampány során?

Nyilván a pályára úgy megy fel egy csapat, hogy nyerni akar és hisz a győzelemben. Mi is hittünk és bíztunk a győzelemben, ugyanakkor néha már ijesztő volt az a kampánycunami, ami velünk szembe jött. Leginkább az alaptalan hazugságok bosszantottak, mert kerülték a konstruktív megoldásokat. Nem azt akarták elmondani, mit csinálnának másképp, hanem inkább le akartak járatni valaki mást. Ezt értelmetlennek tartottam, ez bizonyosan nem a közösség érdeke. És az a mennyiség, amivel ez jött, elárasztott mindent… csak érdeklődve figyeltük, milyen hatást gyakorol a közösségre, mit vált ki az emberekből. Abból a közösségből, amely már amúgy is túlterhelt, tele van feszültséggel. De ilyen arányú felhatalmazásra még én sem számítottam, egyszerűen nem gondoltam, ez nagyon erős mandátum, hatalmas felelősség.

A kihívói alul maradtak, legnagyobb és hosszú ideje a leghangosabb kritikusai képviselőként sem kerültek be a testületbe. Ez nyugalommal tölti el?

Erről ugyancsak a lakosok döntöttek, mondtak véleményt. Több személy rendszeresen, alpári módon nyilvánult meg, hazugságokat terjesztettek, álneveken köpködtek a közösségi hálón, egymással beszélgetve – ezt már mind ismerik a komáromiak és talán már elegük is lett belőle. Ezt a bohóckodást már Matovič egyszer végigcsinálta, és látják az emberek, hogy ez a lufi gyorsan kipukkad. Nagyon sok munka van még Komáromban. Folytatni kell az építkezéseket, felújításokat, pályázatokat, az energiahatékonyság növelését. Emellett szeretnénk meghonosítani az értelmes párbeszédet, meghallgatva a másikat, nemcsak mondani a sajátunkat – ennek nyertese lesz mindenki. Mi csak szeretnénk mihamarabb visszaállni a rendes, komáromi kerékvágásba.

Az egyik legmegdöbbentőbb eredménye a komáromi választásoknak, hogy az előző ciklusban képviselő Bauer Ildikó idén már be sem jutott a testületbe, holott a megyei választásokon magabiztos eredményt hozott, valamivel több mint 10 ezer szavazattal. Ezt hogyan lehet értékelni?

Erről is a választók döntöttek, a komáromiak így látták jónak. A Szövetség csupán három jelöltje jutott be ilyen költséges kampány után. Abból ketten megkockáztatom, enélkül is bejutottak volna. Ez tanulság kell legyen a párt politikusainak is. Komárom komoly lakmuszpapírja volt a közösségünknek. Jó alkalom arra, hogy leüljünk és levonjuk a tanulságokat. Jövőre óriási megmérettetés előtt áll a Szövetség pártja, hatalmas felelősség hárul a párt vezetőire, hogy a megfelelő konzekvenciákat, a jó következtetéseket levonják a komáromi esetből.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)